Секрет идеального сна раскрыт: что на самом деле важно в спальном месте

Здоровье

Правильная организация спального места — залог качественного отдыха и здоровья. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Человек во сне

"Важно, чтобы кровать была предназначена только для сна. Если мы читаем, работаем или смотрим телевизор в постели, мозг перестает воспринимать ее как место отдыха. Это нарушает подготовку организма ко сну", — отметил эксперт.

Он добавил, что немаловажны температура и освещение в спальне.

"Оптимальная температура — около 21–22 градусов. Важно, чтобы в комнате было темно: прекращение попадания света на сетчатку глаза запускает выработку мелатонина, отвечающего за сон. Даже белые ночи могут мешать отдыху, поэтому стоит позаботиться о плотных шторах или жалюзи", — пояснил Кудинов.

Врач также подчеркнул необходимость индивидуального подхода к выбору постельных принадлежностей.

"Каждому человеку нужен свой микроклимат под одеялом. Идеально, если у каждого будет свое одеяло и подушка. Особенно это важно, если спящие на одной кровати имеют разный вес или температуру тела", — сказал он.

Кудинов обратил внимание на правильный выбор матраса.

"Матрас должен быть средней жесткости, чтобы позвоночник сохранял прямое положение. Слишком мягкая или слишком жесткая поверхность создает дискомфорт и мешает полноценному сну. Подушка подбирается в зависимости от жесткости матраса и должна обеспечивать ровное положение головы относительно позвоночника", — добавил сомнолог.

Он также рассказал о современных технологиях, которые могут помочь улучшить сон.

"Существуют будильники, которые определяют стадии сна и будят в оптимальный момент. Есть устройства, излучающие свет дневного спектра, генераторы белого или розового шума — они помогают расслабиться и засыпать. Но все это работает индивидуально, и стоит пробовать, чтобы понять, что подходит именно вам", — заключил врач.