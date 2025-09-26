Домашняя аптечка: секреты правильного набора и хранения лекарств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Здоровье

Ошибки при организации домашней аптечки чаще всего связаны с игнорированием сроков годности и бессистемным набором препаратов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-кардиолог и клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Домашняя аптечка осенью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
"Сроки годности нужно проверять строго по инструкции к каждому препарату. На упаковке всегда указано, до какого времени его можно применять. Если срок истек — пользы от лекарства не будет, а вред возможен, так как любое химическое вещество при распаде способно вызвать отравление", — отметил специалист.

По его словам, основой домашней аптечки должны быть препараты, назначенные лечащим врачом.

"Это касается людей с хроническими заболеваниями — аллергиков, сердечников, астматиков. То, что доктор прописал, должно быть в наличии в первую очередь. Все остальное формируется индивидуально — исходя из проблем, которые бывают в конкретной семье", — пояснил Кондрахин.

К базовому набору он отнес жаропонижающие, обезболивающие, антисептики, пластыри, зеленку, йод, перекись водорода.

"Препараты без рецепта предназначены только для снятия симптомов. Симптом — это, например, головная боль, но сама болезнь требует отдельного лечения. Поэтому бессмысленно хранить в аптечке десятки упаковок "на всякий случай". Особенно вредна привычка покупать антибиотики впрок. Это абсолютная бесполезная вещь, потому что возбудители заболеваний разные и лечатся они по-разному", — подчеркнул эксперт.

Кондрахин отметил, что проверка сроков и пересмотр состава аптечки должны проводиться регулярно.

"Аптечка должна быть инструментом первой помощи, а не складом случайных лекарств. Достаточно минимального, но актуального набора, который действительно нужен конкретной семье", — заключил он.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
