Полосы как у зебры: смешно только на первый взгляд, пока врач не называет пугающий диагноз

5:00
Здоровье

Ногти могут многое рассказать о состоянии организма. Иногда они становятся неровными, приобретают шероховатость или появляются заметные полосы. Подобные изменения не стоит игнорировать: они могут быть связаны как с естественными процессами, так и с внутренними проблемами здоровья.

Натуральные ухоженные ногти без покрытия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему появляются полосы

Продольные и поперечные линии на ногтях могут возникать по разным причинам.

  • У одних людей это наследственная особенность.

  • У других — результат возрастных изменений, когда структура ногтя становится менее плотной.

  • Часто полосы сигнализируют о нехватке микроэлементов: железа, цинка, кремния, а также аминокислот, участвующих в выработке кератина.

  • Иногда изменения появляются после травм, при грибковых инфекциях, экземе, синдроме Рейно или в результате приёма лекарств.

Сравнение видов полос

Вид полос Возможные причины Что делать
Вертикальные (от кутикулы к краю) Возраст, дефицит минералов, гормональные колебания Пересмотр рациона, уходовые масла
Горизонтальные Болезни, травмы, сильный стресс Консультация с врачом
Белые поперечные отметины Механическое повреждение, нехватка цинка Добавить продукты с цинком
Глубокие борозды Серьёзные внутренние нарушения Медицинская диагностика

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживайте чистоту: мойте руки с мылом, используйте мягкую щётку для области под ногтями.

  2. Не злоупотребляйте декоративными лаками: ногтям нужен "отпуск".

  3. Используйте уход: масла для кутикулы, кремы с витамином Е.

  4. Носите перчатки при работе с химическими средствами.

  5. Защищайте руки от холода — низкие температуры пересушивают ногти.

  6. Составьте питание так, чтобы в нём были яйца, орехи, рыба, мясо, семена, овощи и фрукты.

  7. При подозрении на грибок или другое заболевание обратитесь к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Частое использование дешёвого лака → ломкость и тусклый цвет → перейти на лечебные лаки и делать перерывы.

  • Игнорирование белых полос → развитие дефицита минералов → включить в рацион семена тыквы, морепродукты, витамины группы В.

  • Отсутствие защиты рук при уборке → раздражение кожи, расслаивание ногтей → использовать хозяйственные перчатки.

  • Самолечение подозрительных изменений → упущенное время при серьёзной болезни → своевременный визит к дерматологу.

А что если…

Если полосы связаны с возрастом, они могут остаться даже при хорошем уходе. В таком случае акцент нужно делать на регулярном увлажнении и мягкой полировке ногтевой пластины. Если причина в дефиците питания — результат появится только после восполнения необходимых элементов, а это занимает недели и месяцы.

Плюсы и минусы домашних методов

Метод Плюсы Минусы
Масла для кутикулы Увлажняют, улучшают внешний вид Эффект только при регулярном применении
Витамины и минералы Устраняют причину изнутри Требуется время для результата
Полировка ногтя Делает поверхность гладкой При частом использовании истончает ноготь
Народные ванночки (соль, лимон) Доступные и безопасные Подходят не всем, эффект мягкий

FAQ

Как выбрать средства для ухода за ногтями?
Обращайте внимание на состав: лучше, если он будет без формальдегида и толуола. Для укрепления подходят лаки с кальцием и кератином.

Сколько стоит лечение у специалиста?
Консультация дерматолога или подолога в среднем обойдётся от 1500 до 3000 рублей, курс лечения грибка — дороже, в зависимости от препаратов.

Что лучше: витамины в таблетках или продукты?
Предпочтительнее получать вещества с пищей. Но при выраженном дефиците врач может назначить комплексы с железом, цинком или витамином D.

Мифы и правда

  • Миф: полосы на ногтях появляются только из-за недостатка кальция.

  • Правда: чаще это дефицит цинка, железа и белка.

  • Миф: полировка полностью решает проблему.

  • Правда: это лишь косметический эффект, не устраняющий причину.

  • Миф: если ногти слоятся, нужно просто чаще покрывать их лаком.

  • Правда: наоборот, лаки усугубляют ситуацию без ухода.

Интересные факты

  1. Ногти растут примерно на 3 мм в месяц, а у мужчин — чуть быстрее, чем у женщин.

  2. Указательный палец обычно "обгоняет" остальные по скорости роста.

  3. После травмы рост ногтя может замедлиться на несколько месяцев.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
