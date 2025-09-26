Сердце не мотор: тревожные звоночки, которые звучат тише, чем надо — цена молчания слишком высока

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Здоровье сердца часто воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Мы редко задумываемся о его состоянии до тех пор, пока организм не начинает подавать тревожные знаки. По словам специалистов, своевременное внимание к первым симптомам может спасти годы активной жизни.

Разбитое сердце
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разбитое сердце

"Понять, что сердечная мышца работает на износ поможет постоянно высокий пульс — больше 90 ударов в минуту", — сказал врач-кардиолог Иван Ефремкин.

Главные признаки перегрузки сердца

Медики называют четыре симптома, на которые нельзя закрывать глаза:

  1. Постоянно учащённый пульс даже в покое.
  2. Утренние отёки ног.
  3. Одышка при привычных нагрузках, особенно в положении лёжа.
  4. Так называемый "мозговой туман" — снижение концентрации, забывчивость, трудности с подбором слов.

Эти сигналы говорят о том, что сердце работает на пределе, а мозг и ткани получают меньше кислорода, чем необходимо.

Признаки нормальной и перегруженной работы сердца

Признак В норме При перегрузке
Пульс 60–80 ударов в минуту Более 90, сохраняется в покое
Ноги утром Лёгкая усталость, без отёков Выраженные отёки, тяжесть
Дыхание Свободное при нагрузке Одышка, особенно лёжа
Когнитивные функции Концентрация сохранена Забывчивость, «туман»

Советы

  1. Используйте фитнес-браслет или смарт-часы для отслеживания пульса и сна.
  2. При появлении отёков не откладывайте визит к терапевту или кардиологу.
  3. Обратите внимание на рацион: уменьшите количество соли, увеличьте долю овощей и продуктов с калием (бананы, авокадо).
  4. Для профилактики перегрузки подберите подходящую физическую активность — прогулки, йога, плавание.
  5. Проходите ЭКГ и УЗИ сердца хотя бы раз в год, даже при отсутствии жалоб.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать отёки → прогрессирование сердечной недостаточности → консультация у врача и приём мочегонных препаратов по назначению.

  • Злоупотреблять кофеином для бодрости → учащённый пульс и перегрузка сердца → зелёный чай или травяные напитки.

  • Списывать одышку на «возраст» → риск поздней диагностики → обследование лёгких и сердца, использование пульсоксиметра.

FAQ

Как выбрать гаджет для контроля пульса?
Лучше брать модели с оптическим сенсором и функцией ЭКГ — они точнее фиксируют колебания.

Сколько стоит обследование сердца?
В поликлинике по ОМС основные анализы бесплатны. В частных клиниках комплекс «ЭКГ + УЗИ + консультация» стоит от 4000 рублей.

Что лучше для профилактики: спорт или таблетки?
Начинать всегда нужно с образа жизни: спорт, питание, сон. Лекарства назначает врач при выявленных нарушениях.

Мифы и правда

  • Миф: отёки ног бывают только из-за почек.
    Правда: это частый признак перегрузки сердца.

  • Миф: высокий пульс — нормальное явление у современного человека.
    Правда: регулярный пульс выше 90 в покое сигнализирует о проблемах.

  • Миф: сердечные болезни касаются только пожилых.
    Правда: перегрузка сердца всё чаще встречается у молодых из-за стресса и гиподинамии.

Сон и психология

Недостаток сна напрямую влияет на сердце. При хроническом недосыпе уровень стрессовых гормонов повышается, что ускоряет пульс и мешает восстановлению сердечной мышцы. Для профилактики врачи советуют спать не менее 7–8 часов и использовать расслабляющие практики перед сном — дыхательные упражнения или тёплый душ.

Одышка ночью и внезапные пробуждения с чувством нехватки воздуха часто связаны с нарушениями работы сердца и требуют срочного осмотра. Не стоит откладывать визит к врачу, если подобное повторяется.

Сердце редко подаёт явные сигналы в начале перегрузки, поэтому важно обращать внимание на малейшие изменения — частый пульс, отёки, одышку или «мозговой туман». Эти признаки не стоит игнорировать: своевременная диагностика и корректировка образа жизни помогают сохранить здоровье и предотвратить тяжёлые осложнения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
