Сердце не мотор: тревожные звоночки, которые звучат тише, чем надо — цена молчания слишком высока

Здоровье сердца часто воспринимается как что-то само собой разумеющееся. Мы редко задумываемся о его состоянии до тех пор, пока организм не начинает подавать тревожные знаки. По словам специалистов, своевременное внимание к первым симптомам может спасти годы активной жизни.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разбитое сердце

"Понять, что сердечная мышца работает на износ поможет постоянно высокий пульс — больше 90 ударов в минуту", — сказал врач-кардиолог Иван Ефремкин.

Главные признаки перегрузки сердца

Медики называют четыре симптома, на которые нельзя закрывать глаза:

Постоянно учащённый пульс даже в покое. Утренние отёки ног. Одышка при привычных нагрузках, особенно в положении лёжа. Так называемый "мозговой туман" — снижение концентрации, забывчивость, трудности с подбором слов.

Эти сигналы говорят о том, что сердце работает на пределе, а мозг и ткани получают меньше кислорода, чем необходимо.

Признаки нормальной и перегруженной работы сердца

Признак В норме При перегрузке Пульс 60–80 ударов в минуту Более 90, сохраняется в покое Ноги утром Лёгкая усталость, без отёков Выраженные отёки, тяжесть Дыхание Свободное при нагрузке Одышка, особенно лёжа Когнитивные функции Концентрация сохранена Забывчивость, «туман» Советы Используйте фитнес-браслет или смарт-часы для отслеживания пульса и сна. При появлении отёков не откладывайте визит к терапевту или кардиологу. Обратите внимание на рацион: уменьшите количество соли, увеличьте долю овощей и продуктов с калием (бананы, авокадо). Для профилактики перегрузки подберите подходящую физическую активность — прогулки, йога, плавание. Проходите ЭКГ и УЗИ сердца хотя бы раз в год, даже при отсутствии жалоб. Ошибка → Последствие → Альтернатива Игнорировать отёки → прогрессирование сердечной недостаточности → консультация у врача и приём мочегонных препаратов по назначению.

Злоупотреблять кофеином для бодрости → учащённый пульс и перегрузка сердца → зелёный чай или травяные напитки.

Списывать одышку на «возраст» → риск поздней диагностики → обследование лёгких и сердца, использование пульсоксиметра. FAQ Как выбрать гаджет для контроля пульса?

Лучше брать модели с оптическим сенсором и функцией ЭКГ — они точнее фиксируют колебания. Сколько стоит обследование сердца?

В поликлинике по ОМС основные анализы бесплатны. В частных клиниках комплекс «ЭКГ + УЗИ + консультация» стоит от 4000 рублей. Что лучше для профилактики: спорт или таблетки?

Начинать всегда нужно с образа жизни: спорт, питание, сон. Лекарства назначает врач при выявленных нарушениях. Мифы и правда Миф: отёки ног бывают только из-за почек.

Правда: это частый признак перегрузки сердца.

Миф: высокий пульс — нормальное явление у современного человека.

Правда: регулярный пульс выше 90 в покое сигнализирует о проблемах.

Миф: сердечные болезни касаются только пожилых.

Правда: перегрузка сердца всё чаще встречается у молодых из-за стресса и гиподинамии. Сон и психология Недостаток сна напрямую влияет на сердце. При хроническом недосыпе уровень стрессовых гормонов повышается, что ускоряет пульс и мешает восстановлению сердечной мышцы. Для профилактики врачи советуют спать не менее 7–8 часов и использовать расслабляющие практики перед сном — дыхательные упражнения или тёплый душ. Одышка ночью и внезапные пробуждения с чувством нехватки воздуха часто связаны с нарушениями работы сердца и требуют срочного осмотра. Не стоит откладывать визит к врачу, если подобное повторяется. Сердце редко подаёт явные сигналы в начале перегрузки, поэтому важно обращать внимание на малейшие изменения — частый пульс, отёки, одышку или «мозговой туман». Эти признаки не стоит игнорировать: своевременная диагностика и корректировка образа жизни помогают сохранить здоровье и предотвратить тяжёлые осложнения.