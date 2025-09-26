Забытая деревенская еда: эта уникальная крупа действует нежно, но работает как щётка для организма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Пшённая каша давно известна на Руси, но в последние десятилетия её стали незаслуженно забывать. Одни считают её слишком хлопотной в приготовлении, другие предпочитают более "модные" крупы вроде киноа или булгура. Между тем пшёнка обладает целым набором полезных свойств, особенно для поджелудочной железы и органов пищеварения. Чтобы она получалась вкусной и нежной, нужно знать правильные приёмы подготовки и варки.

Пшённая каша с тыквой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пшённая каша с тыквой

Польза крупы

Многие хозяйки выбирают рис, гречку или овсянку, считая их более простыми в готовке. Пшено ценится не только за вкус, но и за уникальный состав. Оно содержит витамины группы B, которые поддерживают нервную систему и улучшают настроение. Магний и калий укрепляют сердце и сосуды, а фосфор и кремний помогают костям и зубам оставаться прочными.

Для поджелудочной железы пшёнка считается щадящим продуктом: она не вызывает резких скачков сахара и помогает наладить работу пищеварения. Благодаря высокому содержанию клетчатки каша мягко очищает организм от токсинов и тяжёлых металлов.

Отдельно стоит отметить, что пшено обладает лёгким мочегонным эффектом, поэтому полезно при отёках и проблемах с почками. Диетологи рекомендуют включать пшёнку в рацион спортсменов и людей, следящих за весом, так как "медленные" углеводы дают энергию на долгое время и предотвращают переедание.

Крупа Особенности вкуса Пищевая ценность Польза для здоровья
Пшено Нежный ореховый привкус, требует тщательной промывки Богато кремнием, магнием, витаминами группы B Поддержка поджелудочной, укрепление сосудов
Гречка Землистый вкус, не требует замачивания Содержит железо, клетчатку Улучшает кровообращение, помогает при анемии
Рис Нейтральный вкус, легко переваривается Источник крахмала Подходит для диет при ЖКТ
Овсянка Слегка сладковатая, быстро разваривается Высокое содержание бета-глюканов Снижает холестерин, поддерживает сердце

Процесс приготовления

Чтобы результат получился вкусным, нужно соблюдать несколько правил.

  1. Промывание. Пшено моют не меньше 6-7 раз до прозрачной воды, иначе каша выйдет горьковатой.
  2. Замачивание. Идеально оставить крупу в холодной воде на ночь — так она быстрее разварится и станет мягче.
  3. Варка. Первые минуты готовят на сильном огне, после закипания — только на медленном под крышкой. Среднее время варки — 20-25 минут.
  4. Добавки. В готовую кашу хорошо класть сливочное масло, сухофрукты или орехи. Для диетического варианта подойдут оливковое масло и нежирное молоко.

Современные хозяйки часто используют мультиварку или пароварку — там пшёнка готовится без пригорания и сохраняет больше питательных веществ.

Замена

Что будет, если заменить молоко водой? Каша получится менее калорийной и лучше подойдёт для диеты при проблемах с ЖКТ. А если добавить тыкву — вкус станет мягче, а блюдо получит дополнительную дозу бета-каротина. В постное время пшёнка с овощами может стать полноценным горячим блюдом.

FAQ

Как выбрать качественное пшено?
Лучше покупать крупу жёлтого насыщенного цвета без примесей. Сероватое зерно говорит о том, что продукт залежался.

Сколько стоит пшёнка?
В среднем цена за килограмм в магазинах — от 70 до 120 рублей, что делает её одной из самых доступных круп.

Что лучше: молочная или рассыпчатая пшёнка?
Всё зависит от цели: молочная полезна детям и людям с проблемами ЖКТ, а рассыпчатая хороша как гарнир к мясу и рыбе.

Мифы и правда

  • Миф: пшено — "бедная каша для деревни".
    Правда: продукт богат минералами и витаминами, ценится диетологами.

  • Миф: она слишком тяжёлая для желудка.
    Правда: при правильной готовке пшёнка легко усваивается.

  • Миф: вкус каши невозможно улучшить.
    Правда: добавки вроде тыквы, изюма или меда делают её десертом.

Пшённая каша — это не только старинное блюдо, но и современный инструмент для заботы о здоровье. Она помогает поджелудочной железе, насыщает организм витаминами и минералами, остаётся доступной по цене и универсальной в приготовлении. Если уделить немного внимания промывке и замачиванию, пшёнка превратится в нежное и полезное блюдо, которое стоит включить в рацион хотя бы несколько раз в неделю.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
