Тихий убийца экономики: как японское долголетие ставит под угрозу будущее всей страны

5:24
Здоровье

В Японии снова обновлён рекорд долгожительства. Страна восходящего солнца, которая давно считается мировым лидером по продолжительности жизни, в очередной раз подтвердила свою уникальность: число граждан, перешагнувших вековой рубеж, достигло 99 763 человек. Этот результат стал уже 55-м подряд рекордом и символично совпал с подготовкой к национальному Дню пожилых людей.

Долголетие в Японии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Долголетие в Японии

Женское долголетие

Любопытная особенность японской статистики — подавляющее большинство столетних составляют женщины. Их доля — около 88%. Исследователи объясняют это несколькими факторами: традиционно более здоровым образом жизни, меньшим уровнем стресса и особенностями питания, где преобладают овощи, рыба и продукты, богатые антиоксидантами.

Одним из символов феномена долголетия стала Шигеко Кагава. Сегодня ей 114 лет, и она по праву занимает особое место в истории страны. В прошлом она работала гинекологом, а в 2021 году вошла в мировые хроники как старейший факелоносец Олимпийских игр — ей тогда было 109 лет. Её пример вдохновляет не только соотечественников, но и людей по всему миру. Среди мужчин лидером по возрасту считается Киётака Мидзуно, которому недавно исполнился 111 лет, сообщает argumenti.ru.

Обратная сторона рекордов

Однако за красивыми цифрами скрывается тревожная демографическая картина. Япония переживает тяжёлый кризис: население стремительно сокращается. Только за 2024 год страна потеряла почти миллион человек — смертность существенно превысила рождаемость. Это стало самым резким спадом за последние 60 лет.

Проблема не возникла внезапно. Ещё в 2009 году население достигло своего пика, после чего началось постепенное сокращение. Сегодня демографы предупреждают: если тенденция сохранится, через несколько десятилетий под угрозой окажется сама экономическая устойчивость страны, а также система социальной поддержки пожилых людей.

Причины кризиса

Эксперты называют несколько основных причин демографического спада. Прежде всего, это низкая рождаемость. Молодые японцы всё чаще откладывают создание семьи или вовсе отказываются от брака и детей. На это влияет высокая занятость, дороговизна жилья и детского воспитания, а также культурные установки, где карьера зачастую стоит выше личной жизни.

Не менее значимым фактором стала высокая продолжительность жизни. С одной стороны, это достижение медицины и общества. С другой — нагрузка на пенсионную систему и здравоохранение постоянно растёт. Молодых становится меньше, а пожилых — всё больше, и баланс поколений нарушается.

Ответ государства

Правительство пытается реагировать на вызовы. В последние годы запускаются новые программы поддержки семей. Власти расширяют доступ к бесплатным медицинским услугам и уходу за детьми, стимулируют работодателей сокращать рабочую неделю, чтобы люди могли проводить больше времени с близкими.

Кроме того, обсуждаются реформы в сфере иммиграционной политики. До недавнего времени Япония была закрытой страной для трудовых мигрантов, однако дефицит рабочей силы вынуждает её постепенно пересматривать подход.

Культурный феномен

Интересно, что японцы воспринимают долгожительство не как личное достижение, а как часть культуры. Уважение к старости в обществе глубоко укоренено. Национальный День пожилых людей — это не формальность, а реальный праздник, когда государство и семьи выражают признательность старшему поколению.

Такое отношение помогает людям преклонного возраста оставаться активными, поддерживать здоровье и сохранять психологическую устойчивость. В этом заключается важная составляющая японского "секрета долголетия".

Перспективы

Японский опыт вызывает интерес во всём мире. С одной стороны, страна демонстрирует уникальные успехи в медицине и социальной политике, позволяющие людям жить дольше и качественнее. С другой — именно Япония первой столкнулась с масштабными последствиями старения нации.

Для других государств это своего рода предостережение: необходимо заранее готовиться к изменениям в структуре населения, чтобы демографические вызовы не стали угрозой национальной безопасности.

Рекордное число долгожителей в Японии — повод для гордости, но и сигнал тревоги. Умение заботиться о старших и создавать условия для долгой жизни заслуживает уважения. Однако без решения проблемы рождаемости и поддержки молодых поколений страна рискует оказаться в демографической ловушке. Японский пример ясно показывает: истинная устойчивость общества возможна только тогда, когда гармонично сосуществуют и молодость, и старость.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
