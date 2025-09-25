Осень не приговор: простые шаги, которые возвращают радость жизни — без лекарств и усилий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:14
Здоровье

Осень приходит не только с золотыми листьями и прохладой, но и с переменами в настроении. Одни наслаждаются тёплыми пледами и яркими красками, другие чувствуют усталость и тоску. Чтобы разобраться, почему это происходит и как справиться с сезонной хандрой, своим опытом поделилась Ольга Гуськова, психолог Тюменского кардиологического научного центра.

Осенняя депрессия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя депрессия

Причина переменчивого настроения

Осень — это не только дожди и серое небо. Это и время замедления, подведения итогов и восстановления сил. Однако сокращение светового дня, перепады погоды и метеочувствительность могут вызывать апатию. Многое зависит от личных особенностей восприятия: кто-то видит в осени уют, а кто-то — лишние поводы для грусти.

"Ключевую роль играет наше восприятие: если мы привыкли видеть в осени что-то негативное, то будем фокусироваться именно на этом", — сказала психолог Ольга Гуськова.

Грусть или депрессия

Обычная грусть — это естественная реакция на перемены, она помогает адаптироваться и обычно не мешает повседневной жизни. Но если подавленность длится дольше двух недель, появляются нарушения сна, пустота и потеря интереса, речь может идти о депрессии. В таком случае важно не откладывать обращение к специалисту.

Сравнение: грусть и депрессия

Признак Грусть Депрессия
Длительность Несколько часов или дней Более 2 недель
Влияние на жизнь Не мешает выполнять обязанности Нарушает работу, учёбу, повседневные дела
Эмоции Переменные, зависят от обстоятельств Чувство пустоты и безысходности
Физиология Нет серьёзных изменений Проблемы со сном, аппетитом, концентрацией
Необходимость помощи Проходит сама Требует обращения к психотерапевту или врачу

Советы

  1. Ведите дневник благодарности: записывайте приятные события каждого дня.
  2. Добавьте движение — пешие прогулки, йога или пробежки помогают вырабатывать эндорфины.
  3. Используйте светотерапию: специальные лампы компенсируют недостаток солнечного света.
  4. Составьте режим сна — ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  5. Укрепляйте рацион: добавляйте витамины группы B, магний, рыбий жир.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставаться дома целыми днями.
    Последствие: усиление чувства изоляции.
    Альтернатива: посещение СПА, бассейна или фитнес-клуба.

  • Ошибка: заедать стресс сладостями.
    Последствие: скачки сахара, упадок сил.
    Альтернатива: орехи, сухофрукты, кисломолочные продукты.

  • Ошибка: игнорировать тревожные симптомы.
    Последствие: переход грусти в затяжную депрессию.
    Альтернатива: консультация у психотерапевта.

Осень — не повод грустить

А что если превратить осень в ресурсное время? Использовать её для планирования, саморазвития, учёбы или освоения новых навыков. Можно записаться на мастер-классы, курсы, научиться готовить новые блюда в блендере или освоить живопись. Тогда сезон станет временем открытий, а не уныния.

FAQ

Как отличить хандру от депрессии?
Хандра проходит сама, а депрессия длится более двух недель и требует помощи специалиста.

Что помогает быстрее всего?
Физическая активность, полноценное питание и светотерапия дают быстрый эффект.

Сколько стоит консультация психотерапевта?
Цены зависят от региона: в среднем 2 000-5 000 рублей за приём.

Как выбрать витамины для осени?
Лучше ориентироваться на комплексы с магнием, витамином D и омега-3.

Мифы и правда

  • Миф: депрессия — это просто лень.
    Правда: это клиническое заболевание, связанное с изменениями в мозге.

  • Миф: депрессия неизлечима.
    Правда: при своевременном лечении можно достичь ремиссии.

  • Миф: антидепрессанты вызывают зависимость.
    Правда: современные препараты не формируют привыкания.

Сон и психология

Качественный сон помогает мозгу восстанавливаться. Недостаток сна повышает тревожность и снижает уровень серотонина. В осенний период особенно важно спать не менее 7-8 часов, желательно в прохладной проветренной комнате.

Осень может быть не только временем хандры, но и периодом восстановления и личного роста. Многое зависит от того, как мы воспринимаем сезонные перемены и какие шаги предпринимаем для сохранения внутреннего равновесия.

Забота о сне, питании, физической активности и внимание к собственному эмоциональному состоянию помогают пройти этот период без потерь и даже извлечь из него пользу. Главное — помнить, что при первых тревожных симптомах не стоит оставаться один на один с проблемой: профессиональная помощь всегда доступна и эффективна.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
