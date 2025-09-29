Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Непростой период в семье Глафиры Тархановой: артистка поделилась переживаниями
Незаметное пятно превращается в смертельный сигнал: радиатор сдаётся первым, за ним весь двигатель
Нефть рушит планы: почему индексы падают, а золото внезапно выстреливает вверх
Слои, что тают во рту: мусака из кабачков заменит лазанью и станет любимым ужином
Кухонная мойка засияет чистотой: эксперты раскрыли секрет идеального стыка — плесени больше не будет
Капли геля, жемчуг и острый миндаль: драматичный маникюр нового сезона
Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Генетический код под контролем: как ошибки в яйцеклетках влияют на здоровье будущего ребёнка
Косолапые бесчинствуют на Камчатке? Ситуация накаляется — что рекомендуется туристам и жителям

Сон забрали — разум исчез: почему одна бессонная ночь равна удару по психике и сердцу

5:36
Здоровье

Полноценный сон — это не роскошь, а жизненно важная потребность организма. Большинству взрослых требуется от 7 до 9 часов отдыха в сутки, чтобы мозг и тело могли восстановиться. Но что происходит, если пренебречь этим и провести всю ночь без сна?

Поздний взгляд в смартфон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поздний взгляд в смартфон

Учёные всё чаще предупреждают: даже одна бессонная ночь способна вызвать тревожность, ухудшить память и снизить концентрацию. А при хроническом недосыпании риск серьёзных болезней растёт в разы.

Симптомы недосыпания

  • раздражительность и усталость;
  • потеря мотивации;
  • трудности с концентрацией внимания;
  • снижение полового влечения;
  • депрессия и тревожность;
  • ухудшение памяти.

7 главных последствий для мозга

  • Рост тревожности: исследование Калифорнийского университета показало: одна ночь без сна повышает уровень тревожности минимум на 30%.
  • Отключение медиальной префронтальной коры: эта часть мозга помогает справляться с волнением и логически рассуждать. Без сна она перестаёт работать эффективно.
  • Эмоциональная нестабильность: перегруженные нервные регуляторы делают человека раздражительным и вспыльчивым.
  • Снижение когнитивных функций: трудно сосредоточиться, решать задачи, принимать решения.
  • Нарушения памяти: воспоминания остаются в гиппокампе и не переходят в долговременное хранилище в коре мозга.
  • Риск депрессии: длительное недосыпание влияет на уровень серотонина и дофамина, провоцируя упадок сил и депрессивные состояния.
  • Снижение иммунитета: мозг подаёт сигнал организму экономить энергию, ослабляя защиту от вирусов и бактерий.

Острый и хронический недосып

Тип Особенности Последствия
Острый Разовый эпизод (одна-две ночи без сна) Тревожность, раздражительность, ухудшение внимания
Хронический Недостаток сна неделями и месяцами Риск инсульта, диабета, инфаркта, депрессии, деменции

Советы шаг за шагом

  • Соблюдайте режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время.
  • За 2 часа до сна избегайте гаджетов и яркого света.
  • Создайте "ритуалы сна" — тёплый душ, травяной чай, чтение книги.
  • Следите за температурой в комнате: оптимально 18-20 °C.
  • Исключите кофе и алкоголь вечером.
  • Если не удаётся уснуть, используйте дыхательные техники или медитацию.
  • При хронической бессоннице обратитесь к врачу — это может быть симптомом заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • "Потерплю, высплюсь в выходные" → сбой биоритмов, хроническая усталость → ложиться спать стабильно, даже в выходные.
  • Использовать алкоголь для сна → фрагментированный сон, утренняя разбитость → травяные чаи, дыхательные практики.
  • Игнорировать тревожность и раздражительность → риск депрессии → психотерапия или консультация специалиста.

А что если недосыпать постоянно

Длительное лишение сна увеличивает риск инсульта, инфаркта и диабета. Учёные связывают хронический недосып с деменцией и болезнью Альцгеймера: мозг не успевает "очищаться" от токсинов, которые накапливаются во время бодрствования.

Плюсы и минусы одной ночи без сна

Плюсы Минусы
Может помочь пересидеть экзамен или срочную задачу Резкое снижение внимания и продуктивности
Возможен краткий "подъём" энергии Повышение тревожности на 30%
Некоторые чувствуют эйфорию Риск ошибок, ДТП, срывов на работе

FAQ

Можно ли отоспаться после бессонной ночи

Частично да, но полностью восстановить мозг одним длинным сном нельзя. Лучше наладить режим.

Сколько минимально нужно спать, чтобы мозг не страдал

Не менее 6 часов. Но для большинства оптимально 7-9.

Что лучше — дневной сон или кофе

Короткий сон (20-30 мин) эффективнее: он восстанавливает внимание и память без перегрузки нервной системы.

Мифы и правда

  • Миф: Сон — пустая трата времени.
    Правда: именно во сне мозг закрепляет воспоминания и обновляет клетки.

  • Миф: Можно привыкнуть к 4 часам сна.
    Правда: организм всё равно разрушится, просто медленнее.

  • Миф: Алкоголь помогает уснуть.
    Правда: он ухудшает структуру сна и не даёт мозгу восстановиться.

Сон и психология

Сон напрямую связан с психическим здоровьем. Бессонные ночи усиливают тревогу, снижают стрессоустойчивость и увеличивают риск депрессии. При этом качественный сон — естественный "антидепрессант", который помогает мозгу регулировать эмоции.

Три интересных факта

  • Во сне мозг "очищает" себя с помощью глимфатической системы, выводя токсичные белки.
  • Самый опасный недосып — у водителей: он сопоставим с вождением в состоянии опьянения.
  • Рекорд лишения сна — 11 дней: эксперимент показал тяжёлые когнитивные сбои.

Регулярный сон — это не прихоть, а естественный способ мозга оставаться ясным, спокойным и защищённым от разрушительных последствий недосыпа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Наука и техника
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Простое упражнение выдаст возраст: если сможете продержаться так 30 секунд после 45, вы отличной форме
Лазер вместо скальпеля: что реально умеют современные процедуры
Симптомы не равны заразности: что на самом деле значит насморк и кашель после ОРВИ
Термометры врут, но не все: какие приборы спасают от ошибки, а какие годятся лишь для игры
Картофельная катастрофа отменяется: секрет деревенских погребов останавливает гниль и ростки
Кофе утром крадёт силы: лишь в определённый час напиток превращается в топливо для организма
Союз без границ: цифровая спайка стран ЕАЭС может взорвать рынок
4 эффективных упражнения стоя против старения: почувствуйте себя на 20 лет моложе после 40
Свечи ещё живы, а бензобак пустеет: ложная экономия обходится в тысячи
От серого офисного дня до блестящей вечеринки: бьюти-ритуал, который спасает за полчаса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.