Сон забрали — разум исчез: почему одна бессонная ночь равна удару по психике и сердцу

5:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полноценный сон — это не роскошь, а жизненно важная потребность организма. Большинству взрослых требуется от 7 до 9 часов отдыха в сутки, чтобы мозг и тело могли восстановиться. Но что происходит, если пренебречь этим и провести всю ночь без сна?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поздний взгляд в смартфон

Учёные всё чаще предупреждают: даже одна бессонная ночь способна вызвать тревожность, ухудшить память и снизить концентрацию. А при хроническом недосыпании риск серьёзных болезней растёт в разы.

Симптомы недосыпания

раздражительность и усталость;

потеря мотивации;

трудности с концентрацией внимания;

снижение полового влечения;

депрессия и тревожность;

ухудшение памяти.

7 главных последствий для мозга

Рост тревожности: исследование Калифорнийского университета показало: одна ночь без сна повышает уровень тревожности минимум на 30%.

исследование Калифорнийского университета показало: одна ночь без сна повышает уровень тревожности минимум на 30%. Отключение медиальной префронтальной коры: эта часть мозга помогает справляться с волнением и логически рассуждать. Без сна она перестаёт работать эффективно.

эта часть мозга помогает справляться с волнением и логически рассуждать. Без сна она перестаёт работать эффективно. Эмоциональная нестабильность: перегруженные нервные регуляторы делают человека раздражительным и вспыльчивым.

перегруженные нервные регуляторы делают человека раздражительным и вспыльчивым. Снижение когнитивных функций: трудно сосредоточиться, решать задачи, принимать решения.

трудно сосредоточиться, решать задачи, принимать решения. Нарушения памяти: воспоминания остаются в гиппокампе и не переходят в долговременное хранилище в коре мозга.

воспоминания остаются в гиппокампе и не переходят в долговременное хранилище в коре мозга. Риск депрессии: длительное недосыпание влияет на уровень серотонина и дофамина, провоцируя упадок сил и депрессивные состояния.

длительное недосыпание влияет на уровень серотонина и дофамина, провоцируя упадок сил и депрессивные состояния. Снижение иммунитета: мозг подаёт сигнал организму экономить энергию, ослабляя защиту от вирусов и бактерий.

Острый и хронический недосып

Тип Особенности Последствия Острый Разовый эпизод (одна-две ночи без сна) Тревожность, раздражительность, ухудшение внимания Хронический Недостаток сна неделями и месяцами Риск инсульта, диабета, инфаркта, депрессии, деменции

Советы шаг за шагом

Соблюдайте режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время.

За 2 часа до сна избегайте гаджетов и яркого света.

Создайте "ритуалы сна" — тёплый душ, травяной чай, чтение книги.

Следите за температурой в комнате: оптимально 18-20 °C.

Исключите кофе и алкоголь вечером.

Если не удаётся уснуть, используйте дыхательные техники или медитацию.

При хронической бессоннице обратитесь к врачу — это может быть симптомом заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

"Потерплю, высплюсь в выходные" → сбой биоритмов, хроническая усталость → ложиться спать стабильно, даже в выходные.

Использовать алкоголь для сна → фрагментированный сон, утренняя разбитость → травяные чаи, дыхательные практики.

Игнорировать тревожность и раздражительность → риск депрессии → психотерапия или консультация специалиста.

А что если недосыпать постоянно

Длительное лишение сна увеличивает риск инсульта, инфаркта и диабета. Учёные связывают хронический недосып с деменцией и болезнью Альцгеймера: мозг не успевает "очищаться" от токсинов, которые накапливаются во время бодрствования.

Плюсы и минусы одной ночи без сна

Плюсы Минусы Может помочь пересидеть экзамен или срочную задачу Резкое снижение внимания и продуктивности Возможен краткий "подъём" энергии Повышение тревожности на 30% Некоторые чувствуют эйфорию Риск ошибок, ДТП, срывов на работе

FAQ

Можно ли отоспаться после бессонной ночи

Частично да, но полностью восстановить мозг одним длинным сном нельзя. Лучше наладить режим.

Сколько минимально нужно спать, чтобы мозг не страдал

Не менее 6 часов. Но для большинства оптимально 7-9.

Что лучше — дневной сон или кофе

Короткий сон (20-30 мин) эффективнее: он восстанавливает внимание и память без перегрузки нервной системы.

Мифы и правда

Миф: Сон — пустая трата времени.

Правда: именно во сне мозг закрепляет воспоминания и обновляет клетки.

Миф: Можно привыкнуть к 4 часам сна.

Правда: организм всё равно разрушится, просто медленнее.

Миф: Алкоголь помогает уснуть.

Правда: он ухудшает структуру сна и не даёт мозгу восстановиться.

Сон и психология

Сон напрямую связан с психическим здоровьем. Бессонные ночи усиливают тревогу, снижают стрессоустойчивость и увеличивают риск депрессии. При этом качественный сон — естественный "антидепрессант", который помогает мозгу регулировать эмоции.

Три интересных факта

Во сне мозг "очищает" себя с помощью глимфатической системы, выводя токсичные белки.

Самый опасный недосып — у водителей: он сопоставим с вождением в состоянии опьянения.

Рекорд лишения сна — 11 дней: эксперимент показал тяжёлые когнитивные сбои.

Регулярный сон — это не прихоть, а естественный способ мозга оставаться ясным, спокойным и защищённым от разрушительных последствий недосыпа.