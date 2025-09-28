Энергия исчезает, кости трещат: враг не в возрасте, а в этих пяти недостающих элементах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

С возрастом обмен веществ замедляется, аппетит снижается, а многие хронические болезни и лекарства влияют на усвоение полезных веществ. Организм начинает испытывать нехватку микроэлементов, без которых невозможно поддерживать энергию, память, крепкие кости и здоровые мышцы.

Пожилой мужчина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пожилой мужчина

По наблюдениям учёных, люди старше 50 лет чаще всего сталкиваются с пятью основными дефицитами: витамином B12, белком, кальцием, железом и магнием. Игнорировать их опасно — это напрямую отражается на качестве жизни.

5 главных дефицитов после 50

Витамин B12

Нехватка встречается у 20-40% людей старше 60 лет. С возрастом желудочный сок вырабатывается хуже, а именно он нужен для усвоения витамина. Дополнительно на процесс влияют лекарства от язвы и антациды.

  • Симптомы: хроническая усталость, головокружения, онемение конечностей, проблемы с памятью.
  • Где содержится: печень, красное мясо, рыба, моллюски, яйца, индейка.

Белок

До 46% людей после 50 не получают суточной нормы. Организму становится труднее усваивать белок, а это ускоряет саркопению — потерю мышечной массы.

  • Симптомы: отёки, слабость, ломкие ногти и волосы, медленное заживление ран.
  • Где содержится: нежирное мясо, рыба, молочные продукты, бобовые, орехи, соя.

Кальций

Без него кости становятся хрупкими, повышается риск переломов. С возрастом усвоение ухудшается из-за снижения уровня витамина D.

  • Симптомы: судороги, слабость мышц, проблемы с зубами.
  • Где содержится: молочные продукты, брокколи, миндаль, консервы с мягкими костями.

Железо

До 25% людей старше 65 страдают анемией. Причина — плохое усвоение, скрытые кровотечения и действие лекарств.

  • Симптомы: слабость, бледность, одышка, потеря веса, раздражительность.
  • Где содержится: нежирное мясо, печень, шпинат, чечевица, бобовые.

Магний

Дефицит часто связан с изменением рациона, болезнями почек и диабетом.

  • Симптомы: бессонница, судороги, повышенная нервозность, когнитивные нарушения.
  • Где содержится: зелёные листовые овощи, орехи, семена, рыба, цельнозерновые продукты.

Сравнение дефицитов

Вещество Частота дефицита после 50 Основные проявления Главные источники
Витамин B12 20-40% Усталость, проблемы с памятью Красное мясо, печень, рыба
Белок до 46% Слабость, потеря мышц Мясо, бобовые, молочка
Кальций >30% Судороги, переломы Сыр, йогурт, брокколи
Железо до 25% Анемия, одышка Печень, бобовые, шпинат
Магний >35% Судороги, бессонница Орехи, зелень, семена

Советы шаг за шагом

  • Раз в год сдавать анализы на ключевые микроэлементы.
  • Составить рацион с балансом белков, овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.
  • Принимать витамин D для лучшего усвоения кальция.
  • Включать продукты с витамином C вместе с железом — это улучшает усвоение.
  • Делить белок на три приёма пищи, а не съедать всё вечером.
  • По показаниям врача использовать БАДы и препараты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать усталость и слабость → пропустить дефицит B12 и анемию → сдать анализы и вовремя восполнить витамины.
  • Есть мало белка → потеря мышечной массы и падения → увеличить количество белка в рационе.
  • Исключать молочные продукты без замены → хрупкие кости → включить брокколи, миндаль, рыбу с костями.

А что если ничего не менять

Снижение памяти, падения из-за слабых мышц, переломы костей и постоянная усталость становятся реальностью. Но даже небольшие изменения рациона и добавки способны радикально улучшить качество жизни.

Плюсы и минусы БАДов

Плюсы Минусы
Быстро восполняют дефицит Возможны побочные эффекты
Удобны в применении Риск передозировки
Подходят при плохом аппетите Требуют контроля врача

FAQ

Как узнать, чего именно не хватает

Сдать биохимический анализ крови и проконсультироваться с врачом.

Нужно ли пить добавки всем пожилым

Нет, если питание полноценное. Добавки нужны при подтверждённом дефиците.

Сколько стоит лечение

Курс витамина B12 в таблетках — от 400 руб., препараты железа — от 300 руб., магний — от 500 руб.

Мифы и правда

  • Миф: После 60 организм всё равно "разрушается".
    Правда: корректировка рациона и лечение дефицитов замедляют старение.

  • Миф: Дефицит белка бывает только у вегетарианцев.
    Правда: многие пожилые едят мало белка даже при "обычном" питании.

  • Миф: Кальций нужен только женщинам.
    Правда: у мужчин риск остеопороза тоже высок после 65 лет.

Сон и психология

Магний и витамин B12 напрямую связаны с качеством сна. Их недостаток часто сопровождается бессонницей и утренней усталостью. Восполнение нормализует биоритмы и снижает уровень стресса.

Три интересных факта

  • Симптомы дефицита B12 нередко путают с болезнью Альцгеймера.
  • Магний называют "минералом спокойствия" за его влияние на нервную систему.
  • Витамин B12 — единственный витамин, который почти не встречается в растительных продуктах.

Забота о восполнении этих пяти дефицитов после 50 — это не прихоть, а ключ к активной, здоровой и долгой жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
