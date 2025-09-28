Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти ошибки убивают результат кардиотренировок: проверьте, не делаете ли их вы
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий
Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам
Ихтиозавр с челюстью-мечом: дельфины мезозоя не перестают удивлять учёных
Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье
Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего
Даже опытные дачники теряют шалфей и лаванду зимой — причина банальнее, чем кажется
Нутелла плавится от счастья: этот трюк с тестом превратит ваше печенье в гастрономический шедевр

Не таблетки и не рыба: найдено вкусное средство, которое защищает мозг от возрастных провалов

5:04
Здоровье

С возрастом память становится более уязвимой: по статистике, около 19% людей старше 50 лет сталкиваются с когнитивными нарушениями — от лёгких проблем до деменции. Учёные всё чаще подчеркивают, что питание играет не меньшую роль, чем наследственность. Среди продуктов, которые помогают мозгу работать дольше и эффективнее, особое место занимают орехи.

пенсионеры
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
пенсионеры

Они входят в состав средиземноморской диеты и системы DASH, признанных самыми полезными для мозга и сердца. Секрет их пользы кроется в ненасыщенных жирах, белке и антиоксидантах, которые питают нейроны и защищают их от разрушения.

Почему орехи важны для мозга

В одной горсти (около 30 г) орехов содержится:

  • • до 5 г белка;
  • • около 16 г жиров, из которых 9 г — ненасыщенные;
  • • 3 г клетчатки;
  • • витамины и минералы: витамин Е, магний, фосфор, медь, марганец и селен.

Ненасыщенные жирные кислоты улучшают кровоток и помогают нейронам передавать импульсы. Полифенолы борются с воспалением, снижая риск дегенеративных заболеваний мозга. Минералы, особенно медь, поддерживают работу нервной системы.

Сравнение орехов для памяти

Вид орехов Главная польза Ключевые вещества
Грецкие Лучшие для мозга, богаты антиоксидантами Омега-3, полифенолы
Миндаль Поддержка сосудов и кожи Витамин Е
Фундук Снижает стресс и усталость Магний, полезные жиры
Фисташки Улучшают работу сердца и сосудов Антиоксиданты, клетчатка
Макадамия Долголетие и энергия Мононенасыщенные жиры
Кешью Поддержка иммунитета Цинк, медь

Советы шаг за шагом

  • Начните с горсти орехов в день (25-30 г).
  • Комбинируйте разные виды: грецкие для памяти, миндаль для сосудов, фисташки для сердца.
  • Добавляйте орехи в каши, йогурты или салаты.
  • Отдавайте предпочтение несолёным и необжаренным орехам.
  • Если есть аллергия, замените орехи на семена (чиа, лен, подсолнечник).
  • При проблемах с ЖКТ ограничьте клетчатку — выбирайте очищенные орехи или ореховое масло.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Есть орехи без меры → лишний вес и нагрузка на ЖКТ → ограничение до 1-2 горстей в день.
  • Выбирать жареные солёные орехи → повышается давление и теряются полезные вещества → покупать сырые или слегка подсушенные.
  • Исключать орехи при аллергии на один вид → дефицит полезных жиров → заменить на семена, рыбу или авокадо.

Регулярное употребление в пределах нормы положительно сказывается на работе мозга, памяти и даже настроении. Исследования показывают, что у людей старше 65 лет, которые включали орехи в рацион, улучшался мозговой кровоток и память. Они запоминали на 16% больше слов в тестах.

Плюсы и минусы орехов

Плюсы Минусы
Поддерживают память и сосуды Высокая калорийность
Богаты белком и жирами Возможны аллергии
Содержат антиоксиданты Трудно усваиваются при проблемах ЖКТ
Универсальны в кулинарии Цена на некоторые виды (макадамия, пинии) высокая

FAQ

Сколько орехов нужно есть после 60 лет

Достаточно 30-60 г в день, лучше в сочетании с овощами и фруктами.

Какие орехи самые полезные для памяти

Грецкие — лидеры по содержанию омега-3 и антиоксидантов, но лучше сочетать несколько видов.

Сколько стоят орехи

Цены варьируются: миндаль — от 600 руб./кг, грецкие — от 500 руб./кг, макадамия может стоить от 2000 руб./кг.

Мифы и правда

  • Миф: Орехи — это только источник жира.
    Правда: они содержат белок, витамины и минералы, необходимые для мозга.

  • Миф: Чем больше, тем лучше.
    Правда: избыток калорий приводит к набору веса.

  • Миф: Орехи можно заменить полностью витаминными таблетками.
    Правда: в них уникальная комбинация веществ, которую сложно воспроизвести в добавках.

Три интересных факта

  • Древние римляне называли грецкий орех "желудём Юпитера".
  • Фисташки считаются символом радости на Востоке.
  • В Индии кешью применяют не только в еде, но и в традиционной медицине.

Орехи — это простая и вкусная привычка, которая помогает после 60 сохранить память, ясность ума и бодрость на долгие годы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Наука и техника
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку

Японские учёные доказали: собаки способны быстро распознавать человеческий обман и надолго теряют доверие к тому, кто их разочаровал.

Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Не знаете, как копить? Вот чёткий план действий
Проверенный японец снова в России: надёжный мотор и полный привод по старым правилам
Ихтиозавр с челюстью-мечом: дельфины мезозоя не перестают удивлять учёных
Константин Богомолов о своём 50-летии: как Ксения Собчак организовала для режиссёра абсолютное счастье
Забыт на борту самолёта — 11 часов кошмара: эта ошибка может стоить вам всего
Даже опытные дачники теряют шалфей и лаванду зимой — причина банальнее, чем кажется
Нутелла плавится от счастья: этот трюк с тестом превратит ваше печенье в гастрономический шедевр
Забудьте про неприятный запах: полотенца станут свежими благодаря этому методу
Роза до шипов: Сябитова показала свой забытый образ из прошлого и удивила поклонников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.