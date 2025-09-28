Горький порошок стал оружием: воспаление снижается, а сосуды работают лучше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Экстракт какао может оказаться не только приятным, но и полезным дополнением к рациону в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи, наблюдавшие за группой добровольцев в течение двух лет.

Девушка с утренним какао
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с утренним какао

Что показало исследование

В проекте приняли участие почти 600 пожилых мужчин и женщин. Испытуемые ежедневно принимали либо плацебо, либо экстракт какао, богатый флаванолами.

Результаты спустя два года:

  • уровень С-реактивного белка - маркера хронического воспаления — снизился на 8% у группы какао по сравнению с контрольной;

  • повысилась активность интерферона-γ, который играет ключевую роль в защите иммунной системы;

  • часть маркеров воспаления осталась без значимых изменений, но общая динамика была положительной.

Ранее в рамках того же проекта COSMOS отмечалось, что у людей, принимавших экстракт какао, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снижался на 27%.

Почему важен контроль воспаления

Хроническое воспаление усиливается с возрастом и является одним из факторов старения. Оно ускоряет развитие атеросклероза, диабета, болезней сердца и даже когнитивных нарушений. Флаванолы какао действуют как антиоксиданты, уменьшают окислительный стресс и поддерживают сосудистое здоровье.

Сравнение: экстракт какао и другие добавки

Добавка Основной эффект Ограничения
Экстракт какао (флаванолы) Снижение воспаления, защита сосудов Требуются уточнения дозировки
Омега-3 Снижение триглицеридов, противовоспалительное действие Нужен контроль качества
Витамин D Поддержка костей и иммунитета Эффективность зависит от исходного уровня
Магний Регуляция нервной системы, мышц Может вызывать побочные эффекты при избытке

Советы шаг за шагом

  1. Рассматривайте экстракт какао как добавку, а не замену здорового образа жизни.

  2. Употребляйте его регулярно, но избегайте сладкого какао-порошка с сахаром — нужен именно стандартизированный экстракт.

  3. Следите за реакцией организма и обсуждайте приём с врачом, особенно при хронических болезнях.

  4. Сочетайте добавку с другими противовоспалительными привычками: физической активностью, полноценным сном, разнообразным питанием.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заменить экстракт какао шоколадом.
    Последствие: избыток сахара и калорий.
    Альтернатива: использовать специальные добавки или продукты без сахара.

  • Ошибка: ожидать быстрых результатов.
    Последствие: разочарование.
    Альтернатива: рассматривать добавку как долгосрочную стратегию.

  • Ошибка: игнорировать дозировки.
    Последствие: отсутствие эффекта или побочные реакции.
    Альтернатива: дожидаться уточнённых рекомендаций исследований.

А что если использовать натуральные продукты?

Чистый какао-порошок без сахара и с высоким содержанием флаванолов может быть альтернативой добавкам. Но концентрация активных веществ в напитке сильно варьируется, поэтому эффект может быть непредсказуемым.

Плюсы и минусы добавок с какао

Плюсы Минусы
Доступный и натуральный источник флаванолов Нужны дополнительные исследования
Поддержка иммунитета и сосудов Эффект не одинаков у всех
Возможная профилактика болезней старения Не заменяет комплексного подхода

FAQ

Можно ли заменить капсулы чашкой какао?
Обычный напиток с сахаром не подойдёт. Лучше выбирать экстракт или порошок с высоким содержанием флаванолов.

Насколько доказан эффект?
Исследования подтверждают пользу, но оптимальные дозы ещё уточняются.

Кому особенно полезно?
Пожилым людям и тем, кто хочет снизить риски сердечно-сосудистых и воспалительных заболеваний.

Мифы и правда

Миф: тёмный шоколад действует так же, как экстракт.
Правда: в шоколаде слишком много жиров и сахара, концентрация флаванолов ниже.

Миф: экстракт какао омолаживает напрямую.
Правда: он лишь снижает воспаление и поддерживает здоровье, влияя на процессы старения косвенно.

Миф: чем больше какао, тем лучше.
Правда: эффект зависит от дозы, и чрезмерное потребление не усиливает результат.

Три факта

  1. Экстракт какао снижает уровень С-реактивного белка на 8%.

  2. COSMOS показал: риск смерти от сердечно-сосудистых болезней падает на 27%.

  3. Какао содержит уникальный набор флаванолов, которых нет в других продуктах в такой концентрации.

Исторический контекст

  • Древние цивилизации майя и ацтеков использовали какао как "напиток силы".

  • В Европе XVII века какао считали лекарством для укрепления здоровья.

  • Сегодня его изучают как источник биологически активных веществ для профилактики старения.

Таким образом, экстракт какао можно рассматривать как перспективный инструмент для борьбы с хроническим воспалением и поддержания здоровья в пожилом возрасте. Но для точных рекомендаций нужны новые исследования.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
