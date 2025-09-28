Фрукт ломает правила игры: положительные изменения заметны уже на четвёртый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:45
Здоровье

Киви ценят за высокое содержание витамина С, но недавнее исследование показало: этот фрукт способен поддерживать не только иммунитет, но и психическое здоровье.

Детокс-смузи с киви и шпинатом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Детокс-смузи с киви и шпинатом

Что показало исследование

Учёные из CSIRO и Университета Аделаиды (Австралия) наблюдали за 26 взрослыми с низким уровнем витамина С. Участники получали либо две порции золотистого киви SunGold в день, либо витамин С в капсулах.

Результаты оказались неожиданными:

  • уже через 4 дня у группы с киви снизились усталость и раздражительность;

  • через неделю улучшилось настроение и ощущение энергии;

  • у группы с капсулами положительные изменения проявлялись позже и были слабее.

Почему киви работает лучше

Авторы объясняют эффект не только витамином С. В киви содержатся:

  • полифенолы и каротиноиды - антиоксиданты, снижающие уровень окислительного стресса;

  • клетчатка - поддерживает работу кишечника и косвенно влияет на выработку серотонина;

  • калий и фолиевая кислота - полезны для нервной системы.

Комбинация этих веществ усиливает эффект витамина С и помогает быстрее восстановить баланс энергии.

Сравнение: киви и добавки

Источник Эффект Особенности
Киви SunGold Быстрое снижение усталости, улучшение настроения Дополнительные биоактивные вещества
Капсулы с витамином С Постепенный эффект, слабее по силе Удобство и точная дозировка

Советы шаг за шагом

  1. Добавьте в рацион 1-2 киви в день, особенно в периоды стресса.

  2. Используйте киви как часть завтрака или перекуса: так витамин С лучше усваивается.

  3. Если свежих фруктов нет — выбирайте замороженные, они сохраняют большую часть витаминов.

  4. Людям с гастритом и повышенной кислотностью стоит есть киви после еды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью заменять фрукты капсулами.
    Последствие: недополучение антиоксидантов и клетчатки.
    Альтернатива: сочетать добавки и свежие продукты.

  • Ошибка: есть слишком много киви натощак.
    Последствие: раздражение слизистой.
    Альтернатива: употреблять с йогуртом, кашей или салатом.

  • Ошибка: полагаться только на киви для снижения стресса.
    Последствие: разочарование и упущение комплексных мер.
    Альтернатива: сочетать с полноценным сном, спортом и отдыхом.

А что если заменить киви другими фруктами?

Апельсины, черная смородина, шиповник тоже богаты витамином С, но исследования показали, что именно комбинация веществ в киви даёт быстрый психологический эффект.

Плюсы и минусы включения киви в рацион

Плюсы Минусы
Быстро улучшает настроение и снижает усталость Может повышать кислотность
Источник витаминов и клетчатки Аллергия встречается у чувствительных людей
Доступный продукт круглый год Требует регулярности употребления

FAQ

Сколько киви нужно есть в день?
Достаточно 1-2 плодов.

Можно ли заменить киви таблетками с витамином С?
Можно, но эффект будет слабее.

Подходит ли киви детям?
Да, но лучше начинать с небольших порций и следить за реакцией.

Мифы и правда

Миф: витамин С из капсулы усваивается лучше, чем из фруктов.
Правда: из киви он усваивается не хуже, а дополнительные вещества усиливают эффект.

Миф: киви стоит есть только зимой.
Правда: польза есть круглый год, особенно в периоды стресса.

Миф: зелёный и золотистый киви одинаковы.
Правда: SunGold мягче по кислотности и богаче витамином С.

Три факта

  1. В двух киви содержится суточная норма витамина С для взрослого.

  2. SunGold слаще и менее кислый, чем зелёный киви, поэтому лучше переносится желудком.

  3. В исследовании эффект от киви проявлялся быстрее, чем от добавок — уже на 4-й день.

Исторический контекст

  • XX век: киви завезли в Европу и Австралию из Китая.

  • 1970-е: фрукт стал популярным как источник витамина С.

  • Сегодня: изучается влияние киви не только на иммунитет, но и на психическое здоровье.

Таким образом, киви SunGold можно считать естественным антистрессовым продуктом. Он помогает снизить усталость, улучшает настроение и работает быстрее, чем витаминные добавки.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
