Фрукт ломает правила игры: положительные изменения заметны уже на четвёртый день

Киви ценят за высокое содержание витамина С, но недавнее исследование показало: этот фрукт способен поддерживать не только иммунитет, но и психическое здоровье.
Учёные из CSIRO и Университета Аделаиды (Австралия) наблюдали за 26 взрослыми с низким уровнем витамина С. Участники получали либо две порции золотистого киви SunGold в день, либо витамин С в капсулах.
Результаты оказались неожиданными:
уже через 4 дня у группы с киви снизились усталость и раздражительность;
через неделю улучшилось настроение и ощущение энергии;
у группы с капсулами положительные изменения проявлялись позже и были слабее.
Авторы объясняют эффект не только витамином С. В киви содержатся:
полифенолы и каротиноиды - антиоксиданты, снижающие уровень окислительного стресса;
клетчатка - поддерживает работу кишечника и косвенно влияет на выработку серотонина;
калий и фолиевая кислота - полезны для нервной системы.
Комбинация этих веществ усиливает эффект витамина С и помогает быстрее восстановить баланс энергии.
|Источник
|Эффект
|Особенности
|Киви SunGold
|Быстрое снижение усталости, улучшение настроения
|Дополнительные биоактивные вещества
|Капсулы с витамином С
|Постепенный эффект, слабее по силе
|Удобство и точная дозировка
Добавьте в рацион 1-2 киви в день, особенно в периоды стресса.
Используйте киви как часть завтрака или перекуса: так витамин С лучше усваивается.
Если свежих фруктов нет — выбирайте замороженные, они сохраняют большую часть витаминов.
Людям с гастритом и повышенной кислотностью стоит есть киви после еды.
Ошибка: полностью заменять фрукты капсулами.
Последствие: недополучение антиоксидантов и клетчатки.
Альтернатива: сочетать добавки и свежие продукты.
Ошибка: есть слишком много киви натощак.
Последствие: раздражение слизистой.
Альтернатива: употреблять с йогуртом, кашей или салатом.
Ошибка: полагаться только на киви для снижения стресса.
Последствие: разочарование и упущение комплексных мер.
Альтернатива: сочетать с полноценным сном, спортом и отдыхом.
Апельсины, черная смородина, шиповник тоже богаты витамином С, но исследования показали, что именно комбинация веществ в киви даёт быстрый психологический эффект.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро улучшает настроение и снижает усталость
|Может повышать кислотность
|Источник витаминов и клетчатки
|Аллергия встречается у чувствительных людей
|Доступный продукт круглый год
|Требует регулярности употребления
Сколько киви нужно есть в день?
Достаточно 1-2 плодов.
Можно ли заменить киви таблетками с витамином С?
Можно, но эффект будет слабее.
Подходит ли киви детям?
Да, но лучше начинать с небольших порций и следить за реакцией.
Миф: витамин С из капсулы усваивается лучше, чем из фруктов.
Правда: из киви он усваивается не хуже, а дополнительные вещества усиливают эффект.
Миф: киви стоит есть только зимой.
Правда: польза есть круглый год, особенно в периоды стресса.
Миф: зелёный и золотистый киви одинаковы.
Правда: SunGold мягче по кислотности и богаче витамином С.
В двух киви содержится суточная норма витамина С для взрослого.
SunGold слаще и менее кислый, чем зелёный киви, поэтому лучше переносится желудком.
В исследовании эффект от киви проявлялся быстрее, чем от добавок — уже на 4-й день.
XX век: киви завезли в Европу и Австралию из Китая.
1970-е: фрукт стал популярным как источник витамина С.
Сегодня: изучается влияние киви не только на иммунитет, но и на психическое здоровье.
Таким образом, киви SunGold можно считать естественным антистрессовым продуктом. Он помогает снизить усталость, улучшает настроение и работает быстрее, чем витаминные добавки.
