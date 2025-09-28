Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёлтые зигзаги на дороге меняют правила: пассажиры получают власть, а водители — риск наказания
Разрушение начинается незаметно: вот что делает с мозгом даже пара бокалов в неделю
Парфюмерные динозавры: ароматы, от которых веет прошлым сильнее, чем от старых фотоальбомов
Египетские отели под прицелом: уже закрыты 6 гостиниц, но это лишь вершина айсберга
Под грифом секретно: кто из советских звёзд прибегал к пластике во времена СССР
Лучшая инвестиция в здоровье — не абонемент в зал: как ваш питомец экономит деньги на лекарствах
Последний оплот зимы: уникальный ледник в Альпах бросает вызов климату
Домашний огород превращается в пустыню: главная ошибка, о которой молчат новички
Пятно улыбается вам в лицо: а вы даже не подозреваете, что решение уже лежит на кухне

Стрелка зависла, но мышцы кипят: скрытый прогресс, который весы не покажут

Здоровье

Весы не всегда показывают реальный прогресс в тренировках и питании. Нередко при регулярных занятиях и правильном рационе стрелка застывает на месте — или даже ползёт вверх. Но это не обязательно означает, что усилия напрасны.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Почему вес останавливается или растёт

"Жировая масса уходит, а мышечная масса становится более качественной, что, в свою очередь, может привести к увеличению веса", — пояснила врач спортивной медицины и ЛФК, диетолог и нутрициолог Екатерина Стрельникова.

Мышцы плотнее жира, поэтому при их росте вес может стоять на месте, даже если визуально тело становится подтянутым. Особенно это заметно у новичков, чей рацион грамотно сбалансирован: вес может даже немного вырасти.

Роль питания и "плато"

Часто застой связан с ошибками в рационе. Слишком сильный дефицит калорий, жиров или углеводов вызывает стресс у организма. В ответ он включает "режим выживания" и замедляет метаболизм. Поэтому важно не снижать калорийность ниже безопасного уровня.

Нужно ли менять тренировки

Эксперт отмечает: менять программу стоит только после анализа рациона и уровня активности. Иногда виновником застоя становится перетренированность или стресс — оба фактора мешают снижению веса.

Как правильно отслеживать прогресс

Весы не дают полной картины. Более надёжные способы:

  • измерение объёмов (талия, грудь, бедра, плечи);

  • биоимпедансный анализ — показывает процент жира, мышечной и костной массы;

  • соматометрия (замеры специалиста).

Советы по питанию

Нутрициолог Галина Леонова рекомендует рассчитывать суточную норму калорий по формуле Харриса-Бенедикта или с помощью онлайн-калькуляторов. Это безопаснее, чем жёсткие голодовки. Снижение калорийности должно оставлять чувство сытости, а продукты быть качественными.

Сравнение способов контроля

Метод Преимущества Недостатки
Весы Быстро и удобно Не отражают состава тела
Обмеры Видно динамику форм Возможны ошибки при замерах
Биоимпеданс Точная картина состава Требует оборудования
Фото "до/после" Наглядность Субъективность

Советы шаг за шагом

  1. Рассчитайте калорийность рациона и избегайте слишком жёстких ограничений.

  2. Следите за балансом белков, жиров и углеводов.

  3. Регулярно измеряйте объёмы, а не только вес.

  4. Используйте биоимпеданс или консультации специалистов.

  5. Учитывайте уровень стресса и давайте телу отдых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком сильно урезать калории.
    Последствие: замедление метаболизма.
    Альтернатива: умеренный дефицит и баланс нутриентов.

  • Ошибка: ориентироваться только на весы.
    Последствие: демотивация при росте мышц.
    Альтернатива: обмеры, фото и анализ состава тела.

  • Ошибка: тренироваться без отдыха.
    Последствие: хроническая усталость и застой.
    Альтернатива: включать дни восстановления.

А что если вес растёт, но формы улучшаются?

Это хороший знак: мышцы становятся плотнее, жировая масса уменьшается. Главное — оценивать результат комплексно, а не только по цифрам на весах.

Плюсы и минусы отслеживания только веса

Плюсы Минусы
Быстро и просто Искажает реальный прогресс
Можно отслеживать динамику Не учитывает качество массы
Доступно каждому Может демотивировать

FAQ

Почему вес стоит на месте при тренировках?
Потому что жир уходит, а мышцы прибавляют массу.

Что делать, если "плато" затянулось?
Пересмотреть рацион, проверить баланс калорий и дать телу время.

Какой способ контроля самый точный?
Биоимпедансный анализ и замеры объёмов в динамике.

Мифы и правда

Миф: вес должен постоянно снижаться.
Правда: организм регулирует процесс, и бывают фазы застоя.

Миф: жёсткая диета ускоряет похудение.
Правда: сильный дефицит замедляет метаболизм.

Миф: если вес вырос, значит тренировки не работают.
Правда: рост мышц может увеличивать цифру на весах.

Три факта

  1. Мышцы плотнее жира, поэтому при одинаковом весе тело может выглядеть стройнее.

  2. Перетренированность тормозит снижение веса так же, как и переедание.

  3. Без полноценного белка в рационе рост мышц и сжигание жира невозможны.

Исторический контекст

  • В XX веке основным инструментом контроля считались весы.

  • Сегодня акцент смещается на состав тела и качество массы.

  • Современные фитнес-программы включают биоимпеданс и нутриционную коррекцию.

Таким образом, застой в весе не всегда проблема. Если жир уходит, а мышцы становятся плотнее, тело меняется к лучшему. Главное — комплексный подход: питание, тренировки и внимательное наблюдение за динамикой.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Новости спорта
Сутулость уходит за минуты: упражнение, которое возвращает плечам правильную форму
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Наука и техника
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Последние материалы
Союзники против правил: кошка с собакой становятся лучшими друзьями — рецепт мира под одной крышей
Коробка передач на грани: один забытый фильтр может стоить сотен тысяч рублей
Тур без билетов: почему самые яркие впечатления достаются бесплатно
Белые кристаллы из аптечки обгоняют удобрения: огурцы плодоносят даже в прохладной теплице
Супер-стейк по супер-цене в США: фермеры и потребители нашли головную боль
Воздушные, как облака: секретная пропорция ингредиентов для идеальных булочек — рецепт для духовки
Стрелка зависла, но мышцы кипят: скрытый прогресс, который весы не покажут
Никогда не знаешь, кто ждёт за углом: эти пять звёзд были убиты собственными фанатами
Раскрываем главный секрет роста мышц: вот почему дни отдыха важнее тренировок
Главный убийца XXI века: мир ждут 18,6 млн смертей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.