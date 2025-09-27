СДВГ превращает школу в испытание: врачи рассказали, когда поведение ребёнка становится болезнью

6:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — одно из наиболее распространённых неврологических расстройств у детей. Оно проявляется не только в детстве, но и может сопровождать человека во взрослой жизни. Родители нередко замечают, что ребёнку трудно усидеть на месте, сосредоточиться на заданиях или организовать собственные дела. Однако важно понимать: за этим стоит не капризность или упрямство, а особенности работы мозга.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дети в школе

По статистике, СДВГ встречается у примерно 5% детей школьного возраста. Чаще всего первые признаки становятся заметны уже к 5-6 годам.

"Первые симптомы обычно появляются в возрасте 5-6 лет", — сказала профессор Диана Пёрпер.

Исследования показывают, что мальчики подвержены синдрому чаще девочек — соотношение может достигать 3-4 к 1. При этом у девочек симптомы часто остаются скрытыми и диагноз ставится позже, уже в подростковом возрасте.

В чём проявляется СДВГ

Синдром имеет три ключевых направления проявления: невнимательность, гиперактивность и импульсивность. У каждого ребёнка они выражены по-разному, но обычно формируют устойчивый паттерн поведения.

Ребёнок с СДВГ может:

• забывать инструкции и не доводить задания до конца;

• с трудом удерживать внимание на учебных или бытовых задачах;

• испытывать сложности с организацией пространства, например уборкой комнаты;

• действовать импульсивно, перебивать других или вмешиваться в разговор.

"Они проявляются в различных сферах жизни: дома, в школе, во время внеклассных занятий и т. д.", — пояснила профессор Пёрпер.

Гиперактивность проявляется особенно заметно: ребёнку трудно сидеть спокойно, он всё время двигается, даже в ситуациях, когда это неуместно.

Сравнение особенностей проявлений

Признак У мальчиков У девочек Невнимательность Часто ярко выражена Может быть "тихой" и менее заметной Гиперактивность Заметна в поведении, проявляется физически Иногда проявляется внутренним напряжением Импульсивность Склонность перебивать, навязываться Чаще выражается в эмоциональных всплесках

Советы шаг за шагом: помощь ребёнку

Обратиться к педиатру или детскому психиатру для первичной оценки.

Вести дневник наблюдений, фиксируя ситуации, когда проявляются симптомы.

Создавать дома предсказуемый распорядок: чёткие правила и расписание.

Разделять задачи на маленькие шаги и хвалить ребёнка за каждый успех.

Использовать визуальные подсказки — чек-листы, картинки, расписания.

Обеспечить физическую активность: спорт, прогулки, бассейн.

Изучить когнитивно-поведенческую терапию (КПТ) как инструмент коррекции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать первые симптомы → ребёнок сталкивается с неуспеваемостью и проблемами с поведением → своевременное обращение в детский центр здоровья.

Наказывать за "леность" или "баловство" → формирование чувства вины и снижение самооценки → психообразование для родителей и поддержка от специалистов.

Полагаться только на лекарства → риск побочных эффектов и отсутствие навыков саморегуляции → комбинированный подход: КПТ + медикаментозная терапия.

А что если не лечить

Отсутствие поддержки приводит к тому, что ребёнку становится всё сложнее учиться и социализироваться. У подростков это часто выражается в рискованном поведении, конфликтах с учителями и сверстниками, тревожности и депрессии. У взрослых нелечёный СДВГ может привести к хроническому стрессу, проблемам в профессии и отношениях.

Плюсы и минусы медикаментозной терапии

Плюсы Минусы Быстрое снижение выраженности симптомов Возможны побочные эффекты (бессонница, снижение аппетита) Улучшение концентрации и внимания Не решает проблему организации и эмоционального контроля Помогает до 80% пациентов Требует постоянного контроля врача

FAQ

Сколько стоит лечение СДВГ

Стоимость зависит от города и клиники. Первичная консультация психиатра — от 3000 руб., курс КПТ — от 25 000 руб., медикаменты — 1-5 тыс. руб. в месяц.

Что лучше — лекарства или психотерапия

Эффективнее всего комбинированный подход. Лекарства облегчают симптомы, а терапия помогает выработать навыки самоконтроля.

Можно ли вылечить СДВГ полностью

Полностью "вылечить" нельзя, но с помощью терапии и правильной среды можно значительно снизить проявления и научиться с ними жить.

Мифы и правда

Миф: СДВГ — это выдумка.

Правда: это признанное медицинское расстройство, включённое в международные классификации болезней.

Миф: дети "перерастают" СДВГ.

Правда: симптомы могут сохраняться и во взрослом возрасте, хотя их выраженность снижается.

Миф: СДВГ возникает из-за плохого воспитания.

Правда: причина в особенностях работы мозга и генетике, а не в стиле воспитания.

Сон и психология

У детей с СДВГ часто нарушен сон. Трудности с засыпанием, ночные пробуждения, беспокойный сон усиливают симптомы днём. Родителям стоит уделить внимание ритуалам перед сном: тёплая ванна, чтение, спокойная музыка. Это снижает уровень возбуждения и помогает регулировать поведение.

Три интересных факта

СДВГ чаще встречается у родственников: наследственный фактор играет большую роль.

Физические упражнения снижают выраженность симптомов и улучшают концентрацию.

Успешные люди с СДВГ — от предпринимателей до артистов — часто используют свою энергичность как преимущество.

Исторический контекст

1902 год - британский врач Джордж Стилл впервые описал синдром у детей.

- британский врач впервые описал синдром у детей. 1960-е - СДВГ начали активно изучать и лечить медикаментами.

- СДВГ начали активно изучать и лечить медикаментами. XXI век - появились современные подходы: КПТ, психообразование, семейная терапия.

Поддержка семьи, внимание специалистов и комплексный подход позволяют детям с СДВГ раскрыть свои способности и построить гармоничную жизнь без ограничений.