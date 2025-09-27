СДВГ превращает школу в испытание: врачи рассказали, когда поведение ребёнка становится болезнью

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — одно из наиболее распространённых неврологических расстройств у детей. Оно проявляется не только в детстве, но и может сопровождать человека во взрослой жизни. Родители нередко замечают, что ребёнку трудно усидеть на месте, сосредоточиться на заданиях или организовать собственные дела. Однако важно понимать: за этим стоит не капризность или упрямство, а особенности работы мозга.
По статистике, СДВГ встречается у примерно 5% детей школьного возраста. Чаще всего первые признаки становятся заметны уже к 5-6 годам.
"Первые симптомы обычно появляются в возрасте 5-6 лет", — сказала профессор Диана Пёрпер.
Исследования показывают, что мальчики подвержены синдрому чаще девочек — соотношение может достигать 3-4 к 1. При этом у девочек симптомы часто остаются скрытыми и диагноз ставится позже, уже в подростковом возрасте.
Синдром имеет три ключевых направления проявления: невнимательность, гиперактивность и импульсивность. У каждого ребёнка они выражены по-разному, но обычно формируют устойчивый паттерн поведения.
Ребёнок с СДВГ может:
"Они проявляются в различных сферах жизни: дома, в школе, во время внеклассных занятий и т. д.", — пояснила профессор Пёрпер.
Гиперактивность проявляется особенно заметно: ребёнку трудно сидеть спокойно, он всё время двигается, даже в ситуациях, когда это неуместно.
|Признак
|У мальчиков
|У девочек
|Невнимательность
|Часто ярко выражена
|Может быть "тихой" и менее заметной
|Гиперактивность
|Заметна в поведении, проявляется физически
|Иногда проявляется внутренним напряжением
|Импульсивность
|Склонность перебивать, навязываться
|Чаще выражается в эмоциональных всплесках
Отсутствие поддержки приводит к тому, что ребёнку становится всё сложнее учиться и социализироваться. У подростков это часто выражается в рискованном поведении, конфликтах с учителями и сверстниками, тревожности и депрессии. У взрослых нелечёный СДВГ может привести к хроническому стрессу, проблемам в профессии и отношениях.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое снижение выраженности симптомов
|Возможны побочные эффекты (бессонница, снижение аппетита)
|Улучшение концентрации и внимания
|Не решает проблему организации и эмоционального контроля
|Помогает до 80% пациентов
|Требует постоянного контроля врача
Стоимость зависит от города и клиники. Первичная консультация психиатра — от 3000 руб., курс КПТ — от 25 000 руб., медикаменты — 1-5 тыс. руб. в месяц.
Эффективнее всего комбинированный подход. Лекарства облегчают симптомы, а терапия помогает выработать навыки самоконтроля.
Полностью "вылечить" нельзя, но с помощью терапии и правильной среды можно значительно снизить проявления и научиться с ними жить.
Миф: СДВГ — это выдумка.
Правда: это признанное медицинское расстройство, включённое в международные классификации болезней.
Миф: дети "перерастают" СДВГ.
Правда: симптомы могут сохраняться и во взрослом возрасте, хотя их выраженность снижается.
Миф: СДВГ возникает из-за плохого воспитания.
Правда: причина в особенностях работы мозга и генетике, а не в стиле воспитания.
У детей с СДВГ часто нарушен сон. Трудности с засыпанием, ночные пробуждения, беспокойный сон усиливают симптомы днём. Родителям стоит уделить внимание ритуалам перед сном: тёплая ванна, чтение, спокойная музыка. Это снижает уровень возбуждения и помогает регулировать поведение.
