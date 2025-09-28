Солнечный взрыв на тарелке: этот сезонный лидер бьёт по болезням сильнее лекарств

Болгарский перец — один из самых полезных овощей в летне-осеннем рационе. Его ценят не только за яркий вкус и универсальность в кулинарии, но и за высокую концентрацию витаминов и антиоксидантов.
"Болгарский перец — лидер по содержанию витамина С, а также ценного антиоксиданта — витамина А. Он укрепляет сосудистую стенку, поддерживает иммунитет, улучшает усвоение железа", — говорит врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.
Витамин С: усиливает сопротивляемость организма инфекциям и помогает работе сосудов.
Витамин А: играет роль антиоксиданта, поддерживает зрение и кожу.
Железо + витамин С: улучшается усвоение, что важно при профилактике анемии.
Несмотря на пользу, перец может быть тяжёлым продуктом для людей с заболеваниями ЖКТ.
"Пациентам с гастритом, язвой или выраженной изжогой нужно употреблять болгарский перец с осторожностью", — сообщает Лозикова.
Жёсткая кожица и органические кислоты способны вызвать дискомфорт, поэтому при таких состояниях овощ лучше употреблять в термически обработанном виде — тушёным, запечённым или отварным.
|Вид продукта
|Польза
|Особенности
|Сырой
|Максимум витамина С и антиоксидантов
|Может раздражать ЖКТ
|Запечённый/тушёный
|Лучше усваивается, мягче для желудка
|Часть витаминов разрушается
|Консервированный
|Удобен в хранении
|Снижается витаминная ценность, возможен избыток соли
Включайте перец в салаты для укрепления иммунитета.
Добавляйте в горячие блюда (рагу, супы) для мягкого воздействия на ЖКТ.
Используйте разные цвета перца: жёлтый богат каротиноидами, красный — витамином С, зелёный — хлорофиллом.
Для детей и людей с чувствительным желудком предпочтительнее запекать или тушить.
Храните в холодильнике не дольше недели — витамин С быстро разрушается.
Ошибка: есть слишком много сырого перца при гастрите.
Последствие: обострение симптомов.
Альтернатива: употреблять в тушёном или печёном виде.
Ошибка: хранить перец долго при комнатной температуре.
Последствие: потеря витаминов.
Альтернатива: хранение в холодильнике в овощном отсеке.
Ошибка: использовать только один цвет перца.
Последствие: меньшее разнообразие полезных веществ.
Альтернатива: сочетать красный, жёлтый и зелёный.
Витаминные комплексы могут компенсировать недостаток витамина С или А, но они не содержат клетчатку и фитонутриенты, которые есть в свежем овоще. Поэтому перец остаётся более сбалансированным источником пользы.
|Плюсы
|Минусы
|Высокое содержание витаминов
|Возможен дискомфорт при болезнях ЖКТ
|Поддержка иммунитета и сосудов
|Часть витаминов теряется при готовке
|Доступность и универсальность в кулинарии
|Хранится недолго
Сколько перца можно есть в день?
1-2 средних плода для здорового человека — оптимально.
Какая часть самая полезная?
Мякоть под кожицей и у семян содержит максимум витаминов.
Можно ли есть перец на ночь?
Здоровым людям можно, но при проблемах с ЖКТ лучше ограничить вечернее употребление.
Миф: зелёный перец незрелый и бесполезный.
Правда: он содержит хлорофилл и тоже богат витаминами, просто его вкус острее.
Миф: витамин С полностью разрушается при готовке.
Правда: часть сохраняется даже после тушения или запекания.
Миф: перец противопоказан при диабете.
Правда: он содержит мало сахаров и безопасен в умеренных количествах.
Красный перец содержит в 2 раза больше витамина С, чем лимон.
Жёлтый сорт особенно богат каротиноидами, полезными для глаз.
В 100 г свежего перца — всего около 30 калорий.
Родина болгарского перца — Центральная и Южная Америка.
В Европу он попал в XVI веке, а в России стал популярным только в XX веке.
Сегодня это один из самых распространённых овощей в кулинарии по всему миру.
Таким образом, болгарский перец заслуженно считается витаминным лидером. Он укрепляет сосуды и иммунитет, улучшает усвоение железа, но людям с заболеваниями ЖКТ стоит относиться к нему осторожно, выбирая щадящие способы приготовления.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.