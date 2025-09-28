Солнечный взрыв на тарелке: этот сезонный лидер бьёт по болезням сильнее лекарств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:07
Здоровье

Болгарский перец — один из самых полезных овощей в летне-осеннем рационе. Его ценят не только за яркий вкус и универсальность в кулинарии, но и за высокую концентрацию витаминов и антиоксидантов.

Болгарский перец
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгарский перец

Чем полезен болгарский перец

"Болгарский перец — лидер по содержанию витамина С, а также ценного антиоксиданта — витамина А. Он укрепляет сосудистую стенку, поддерживает иммунитет, улучшает усвоение железа", — говорит врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

Основные свойства:

  • Витамин С: усиливает сопротивляемость организма инфекциям и помогает работе сосудов.

  • Витамин А: играет роль антиоксиданта, поддерживает зрение и кожу.

  • Железо + витамин С: улучшается усвоение, что важно при профилактике анемии.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на пользу, перец может быть тяжёлым продуктом для людей с заболеваниями ЖКТ.

"Пациентам с гастритом, язвой или выраженной изжогой нужно употреблять болгарский перец с осторожностью", — сообщает Лозикова.

Жёсткая кожица и органические кислоты способны вызвать дискомфорт, поэтому при таких состояниях овощ лучше употреблять в термически обработанном виде — тушёным, запечённым или отварным.

Сравнение: сырой и термически обработанный перец

Вид продукта Польза Особенности
Сырой Максимум витамина С и антиоксидантов Может раздражать ЖКТ
Запечённый/тушёный Лучше усваивается, мягче для желудка Часть витаминов разрушается
Консервированный Удобен в хранении Снижается витаминная ценность, возможен избыток соли

Советы шаг за шагом

  1. Включайте перец в салаты для укрепления иммунитета.

  2. Добавляйте в горячие блюда (рагу, супы) для мягкого воздействия на ЖКТ.

  3. Используйте разные цвета перца: жёлтый богат каротиноидами, красный — витамином С, зелёный — хлорофиллом.

  4. Для детей и людей с чувствительным желудком предпочтительнее запекать или тушить.

  5. Храните в холодильнике не дольше недели — витамин С быстро разрушается.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть слишком много сырого перца при гастрите.
    Последствие: обострение симптомов.
    Альтернатива: употреблять в тушёном или печёном виде.

  • Ошибка: хранить перец долго при комнатной температуре.
    Последствие: потеря витаминов.
    Альтернатива: хранение в холодильнике в овощном отсеке.

  • Ошибка: использовать только один цвет перца.
    Последствие: меньшее разнообразие полезных веществ.
    Альтернатива: сочетать красный, жёлтый и зелёный.

А что если заменить перец добавками?

Витаминные комплексы могут компенсировать недостаток витамина С или А, но они не содержат клетчатку и фитонутриенты, которые есть в свежем овоще. Поэтому перец остаётся более сбалансированным источником пользы.

Плюсы и минусы включения в рацион

Плюсы Минусы
Высокое содержание витаминов Возможен дискомфорт при болезнях ЖКТ
Поддержка иммунитета и сосудов Часть витаминов теряется при готовке
Доступность и универсальность в кулинарии Хранится недолго

FAQ

Сколько перца можно есть в день?
1-2 средних плода для здорового человека — оптимально.

Какая часть самая полезная?
Мякоть под кожицей и у семян содержит максимум витаминов.

Можно ли есть перец на ночь?
Здоровым людям можно, но при проблемах с ЖКТ лучше ограничить вечернее употребление.

Мифы и правда

Миф: зелёный перец незрелый и бесполезный.
Правда: он содержит хлорофилл и тоже богат витаминами, просто его вкус острее.

Миф: витамин С полностью разрушается при готовке.
Правда: часть сохраняется даже после тушения или запекания.

Миф: перец противопоказан при диабете.
Правда: он содержит мало сахаров и безопасен в умеренных количествах.

Три факта

  1. Красный перец содержит в 2 раза больше витамина С, чем лимон.

  2. Жёлтый сорт особенно богат каротиноидами, полезными для глаз.

  3. В 100 г свежего перца — всего около 30 калорий.

Исторический контекст

  • Родина болгарского перца — Центральная и Южная Америка.

  • В Европу он попал в XVI веке, а в России стал популярным только в XX веке.

  • Сегодня это один из самых распространённых овощей в кулинарии по всему миру.

Таким образом, болгарский перец заслуженно считается витаминным лидером. Он укрепляет сосуды и иммунитет, улучшает усвоение железа, но людям с заболеваниями ЖКТ стоит относиться к нему осторожно, выбирая щадящие способы приготовления.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
