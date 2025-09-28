Тихий обвал здоровья рвётся из сна: пересып становится оружием массового поражения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Вопрос о том, вреден ли "слишком долгий" сон, волнует многих не меньше, чем хронический недосып. Хотя врачи давно доказали опасность недостатка сна для здоровья, реже обсуждают обратную крайность. Между тем исследования показывают: избыточный сон может нести те же риски, что и его нехватка.

Кровать
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кровать

Сколько сна считается нормой

Фонд сна и медицинские организации сходятся во мнении: большинству взрослых требуется 7-9 часов сна в сутки. Всё, что превышает 9-10 часов, относят к избыточному сну. Единичные "доспы" после болезни или перелёта опасности не несут, но регулярная привычка спать дольше нормы вызывает вопросы.

Как сон влияет на продолжительность жизни

Исследования связи между сном и долголетием показывают: люди, которые спят 7-8 часов, живут дольше. При этом:

  • недосыпающие менее 7 часов имеют на 14% выше риск преждевременной смерти;

  • те, кто спит более 9-10 часов, повышают риск смерти на 34%.

Эти данные подтверждает крупный метаанализ 2018 года, включивший результаты 74 исследований за 30 лет: у людей, проводящих в постели слишком много времени, риск смерти выше на 14%.

Когда "много сна" — симптом

Важно помнить: избыточный сон может быть не причиной болезней, а их следствием. Врачи указывают на ряд состояний, вызывающих сонливость:

  • апноэ сна;

  • синдром беспокойных ног;

  • бруксизм (скрежет зубами);

  • хроническая боль;

  • идиопатическая гиперсомния - редкое расстройство с постоянной сонливостью.

В этих случаях человек проводит больше времени в постели не потому, что "любит поспать", а из-за проблем со здоровьем или побочных эффектов лекарств.

Возможные риски избыточного сна

Учёные связывают хронический "пересып" с рядом процессов:

  • хроническое воспаление в организме;

  • снижение иммунной защиты;

  • нарушения циркадного ритма, влияющие на гормоны и обмен веществ.

Однако точный механизм до конца не изучен. Поэтому говорить о прямой причинно-следственной связи пока нельзя: сон может быть симптомом болезни, а не её источником.

Качество важнее количества

Универсальной "правильной" нормы сна не существует. Продолжительность определяется генетикой и образом жизни. В среднем взрослому нужно от 7 до 10 часов, но одним хватает 5-6, а другим требуется 9-10.

Главное — регулярность и качество сна:

  • ложиться и вставать в одно и то же время;

  • избегать частых ночных пробуждений;

  • формировать устойчивые циклы сна по 90 минут.

Сравнение: недосып и пересып

Фактор Недосып (<7 ч) Пересып (>9 ч)
Влияние на сердце Повышенный риск гипертонии и инсультов Нарушения ритма, возможные проблемы с сосудами
Иммунитет Снижение сопротивляемости инфекциям Риск хронического воспаления
Продолжительность жизни -14% -34%
Энергия днём Сонливость и усталость Парадоксально — тоже сонливость

Советы шаг за шагом

  1. Определите, сколько сна вам нужно, чтобы чувствовать себя бодро.

  2. Старайтесь соблюдать один и тот же график сна.

  3. Если спите более 9 часов и всё равно чувствуете усталость — обратитесь к врачу.

  4. Проверяйте качество сна: используйте трекеры или ведите дневник.

  5. Создайте ритуалы для засыпания: отключайте гаджеты, проветривайте комнату, исключайте кофеин вечером.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать постоянную сонливость.
    Последствие: пропустить болезнь (например, апноэ сна).
    Альтернатива: пройти обследование у сомнолога.

  • Ошибка: считать долгий сон безобидным.
    Последствие: хроническая усталость, скрытые проблемы.
    Альтернатива: найти баланс и проверить здоровье.

  • Ошибка: лечить недосып "отсыпанием" на выходных.
    Последствие: сбой циркадного ритма.
    Альтернатива: ложиться спать в одно и то же время ежедневно.

А что если вы — "долго спящий" по природе?

Есть люди, которым генетически требуется больше сна. Если после 9-10 часов вы чувствуете себя бодро и продуктивно, это может быть индивидуальной нормой. Но при сонливости и усталости, несмотря на долгий сон, важно искать причину.

Плюсы и минусы долгого сна

Плюсы Минусы
Помогает восстановиться после болезни Может быть симптомом нарушений
Снижает стресс и уровень кортизола Связан с риском воспалений
Подходит некоторым по индивидуальной норме Увеличивает риск преждевременной смерти

FAQ

Сколько спать взрослому?
Оптимально 7-9 часов, иногда до 10.

Что делать, если сплю по 10 часов и всё равно устал?
Обратиться к врачу: возможны апноэ сна или другие расстройства.

Можно ли "доспать" за всю неделю в выходные?
Нет, это сбивает ритмы и не заменяет регулярного сна.

Мифы и правда

Миф: чем больше спишь, тем здоровее.
Правда: пересып так же опасен, как недосып.

Миф: универсальная норма сна одинакова для всех.
Правда: потребности индивидуальны.

Миф: сонливость лечится кофе.
Правда: стимуляторы маскируют проблему, а не решают её.

Три факта

  1. Риск смерти у тех, кто спит >9 ч, на 34% выше, чем у спящих 7-8 ч.

  2. Пересып может быть следствием хронических заболеваний.

  3. В среднем сон делится на 4-6 циклов по 90 минут.

Исторический контекст

  • Древность: сон делили на две фазы с ночным бодрствованием.

  • XIX век: индустриализация сократила продолжительность сна.

  • Сегодня: исследования доказывают, что и дефицит, и избыток сна несут риски.

Таким образом, "слишком много" сна может быть не только безобидной привычкой, но и сигналом организма о скрытой проблеме. Важно учитывать индивидуальные потребности, но не игнорировать усталость и сонливость, если они сопровождают даже после долгого сна.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
