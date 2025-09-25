Мат как способ выживания: что на самом деле заставляет людей нецензурно выражаться

Привычка часто использовать нецензурную лексику связана как с особенностями среды, в которой человек воспитывался, так и с уровнем стресса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала коуч, инвестор и эксперт по вопросам психологии Ирина Бенетт.

По ее словам, мат может быть либо усвоенной формой общения, либо способом снятия напряжения.

"Если человек вырос в среде, где матерились, эта форма речи закрепляется как привычка. Второй фактор — высокий уровень стресса. За последние годы он значительно вырос, поэтому нецензурная лексика стала для многих способом снимать напряжение", — отметила специалист.

Она подчеркнула, что подобные привычки усиливаются именно в неблагоприятные периоды.

"Когда у человека все стабильно, вероятность использования мата снижается. Но при высокой стрессовой нагрузке эта форма выражения эмоций становится одной из самых доступных", — пояснила Бенетт.

По ее словам, нецензурные выражения действительно помогают снизить остроту негативных эмоций.

"Это можно сравнить с криком в состоянии сильного напряжения. Только здесь человек не повышает голос, а выражает стресс словами. Это работает как краткосрочная разрядка", — сказала эксперт.

Она также отметила, что для воспитания детей личный пример оказывается важнее прямых запретов.

"Просто говорить ребенку, что материться нельзя, малоэффективно. Главный инструмент воспитания — личный пример. Если в семье у родителей мат категорически неприемлем, ребенок не сделает его частью своей речи. Дети копируют взрослых, и именно это формирует их привычки", — заключила Бенетт.