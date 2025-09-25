Недосып убивает мозг и сердце: простой способ защититься, о котором мало кто знает

Регулярное недосыпание ускоряет процессы старения мозга и негативно отражается на работе сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.
По его словам, хронический дефицит сна рассматривается как один из ключевых факторов формирования стойких нарушений здоровья.
"Регулярный недосып — это бытовая причина подъема артериального давления и формирования гипертонии. А уже через нее развивается риск дальнейших проблем с головным мозгом и другими органами. Недосыпание и стресс усиливают друг друга и ускоряют патологические процессы", — отметил специалист.
Он подчеркнул, что распространенное утверждение о восьми часах сна не универсально.
"Норма сна зависит от возраста. У детей она выше, у взрослых и пожилых колеблется в пределах 7–9 часов. Это физиологический диапазон, в который укладывается большинство людей", — пояснил Соков.
Опасность недосыпания, по словам невролога, в том, что его последствия проявляются не сразу.
"Гипертония и другие сердечно-сосудистые нарушения протекают бессимптомно. Их называют тихими убийцами. Единственный способ вовремя заметить проблему — регулярный контроль артериального давления, даже при отсутствии жалоб", — заключил эксперт.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.