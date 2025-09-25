Организм разряжается как батарея на морозе — но железо вернётся, если знать, что положить на тарелку

Железо — один из тех элементов, о котором многие вспоминают лишь после анализов. Чаще всего его нехватка проявляется у женщин, особенно при обильных менструациях, строгих диетах без красного мяса и активных тренировках. Но недостаток железа может коснуться любого человека, приводя к хронической усталости, снижению иммунитета и даже проблемам с когнитивным развитием у детей.
Этот микроэлемент участвует во множестве процессов:
"Лучше всего усваивается гемовое железо, которое содержится в говяжьей и телячьей печени — до 6-7 мг на 100 г", — отметила врач-терапевт Елена Шураева.
|Продукт
|Тип железа
|Содержание (мг на 100 г)
|Особенности
|Печень говяжья, телячья
|Гемовое
|6–7
|Максимальная усвояемость
|Постная говядина, ягнятина, оленина
|Гемовое
|3–3,5
|Хороший выбор для рациона
|Морепродукты (устрицы, мидии, сардины)
|Гемовое
|2–5
|Доп. источник йода и белка
|Бобовые (чечевица, нут, фасоль)
|Негемовое
|3–4
|Требует сочетания с витамином С
|Крупы (гречка, киноа, амарант)
|Негемовое
|2–3
|Подходят для вегетарианцев
|Орехи и семена (тыквенные, кунжут, кешью, фисташки)
|Негемовое
|4–5
|Удобно добавлять в салаты
|Листовая зелень (шпинат, свекольная ботва, мангольд)
|Негемовое
|2,7 (на 200 г)
|Высокое содержание витаминов
Если организм недополучает железо длительное время, страдает не только энергия. У подростков это приводит к снижению концентрации и ухудшению учебных результатов. У беременных — к риску задержки развития плода. У взрослых — к повышенной восприимчивости к инфекциям и тяжёлому их течению.
Как выбрать лучший источник железа?
Если вы не ограничены в питании, отдайте предпочтение гемовым источникам — мясо и печень. Вегетарианцам подойдут бобовые и семена в сочетании с витамином С.
Сколько стоит курс препаратов железа?
Цена зависит от формы (таблетки, сиропы, инъекции) и бренда. В среднем — от 300 до 1500 рублей за упаковку.
Что лучше: пищевые источники или препараты?
Пища — безопаснее и подходит для профилактики. Препараты нужны только при подтверждённом дефиците и под контролем врача.
Миф: железо содержится только в мясе.
Правда: оно есть и в растительных продуктах, просто усваивается хуже.
Миф: если устал — значит, дефицит железа.
Правда: усталость может быть связана и с другими причинами.
Миф: чем больше железа, тем лучше.
Правда: избыток опасен для печени и сердца.
Железо играет ключевую роль в работе организма — от энергии и иммунитета до когнитивного развития. Его дефицит проявляется постепенно, начиная с падения ферритина и хронической усталости, и требует своевременной коррекции. Лучший способ профилактики — разнообразный рацион с гемовым и негемовым железом в правильных сочетаниях, а при выраженном дефиците необходим врачебный контроль и назначение препаратов.
