Организм разряжается как батарея на морозе — но железо вернётся, если знать, что положить на тарелку

Здоровье

Железо — один из тех элементов, о котором многие вспоминают лишь после анализов. Чаще всего его нехватка проявляется у женщин, особенно при обильных менструациях, строгих диетах без красного мяса и активных тренировках. Но недостаток железа может коснуться любого человека, приводя к хронической усталости, снижению иммунитета и даже проблемам с когнитивным развитием у детей.

Железо важно

Этот микроэлемент участвует во множестве процессов:

  • гемоглобин и миоглобин переносят кислород к мозгу и мышцам;
  • митохондриальные ферменты используют его для производства энергии;
  • щитовидная железа без железа не может превратить гормон Т4 в активный Т3;
  • во время беременности оно влияет на развитие нервной системы плода.

"Лучше всего усваивается гемовое железо, которое содержится в говяжьей и телячьей печени — до 6-7 мг на 100 г", — отметила врач-терапевт Елена Шураева.

Сравнение источников железа

Продукт Тип железа Содержание (мг на 100 г) Особенности
Печень говяжья, телячья Гемовое 6–7 Максимальная усвояемость
Постная говядина, ягнятина, оленина Гемовое 3–3,5 Хороший выбор для рациона
Морепродукты (устрицы, мидии, сардины) Гемовое 2–5 Доп. источник йода и белка
Бобовые (чечевица, нут, фасоль) Негемовое 3–4 Требует сочетания с витамином С
Крупы (гречка, киноа, амарант) Негемовое 2–3 Подходят для вегетарианцев
Орехи и семена (тыквенные, кунжут, кешью, фисташки) Негемовое 4–5 Удобно добавлять в салаты
Листовая зелень (шпинат, свекольная ботва, мангольд) Негемовое 2,7 (на 200 г) Высокое содержание витаминов

Советы

  1. Сдайте анализы: ОАК, ферритин, сывороточное железо, ЖССС.
  2. Обсудите результаты с врачом. Не назначайте препараты самостоятельно.
  3. Добавьте в рацион гемовое железо (печень, мясо, морепродукты).
  4. Если придерживаетесь растительной диеты — сочетайте бобовые с цитрусами, киви, болгарским перцем.
  5. Исключите одновременный приём кофе или чая — танины снижают усвоение почти вдвое.
  6. При выраженном дефиците используйте препараты железа только под контролем специалиста

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать низкий ферритин → усталость, выпадение волос → пройти обследование и корректировать питание.
  • Самостоятельно принимать железо → риск передозировки, повреждение печени → назначение дозировки врачом.
  • Делать упор только на растительные продукты → слабое усвоение → комбинировать с витамином С.
  • Запивать препараты молоком или кофе → минимальное усвоение → использовать воду или сок.

Если организм недополучает железо длительное время, страдает не только энергия. У подростков это приводит к снижению концентрации и ухудшению учебных результатов. У беременных — к риску задержки развития плода. У взрослых — к повышенной восприимчивости к инфекциям и тяжёлому их течению.

FAQ

Как выбрать лучший источник железа?
Если вы не ограничены в питании, отдайте предпочтение гемовым источникам — мясо и печень. Вегетарианцам подойдут бобовые и семена в сочетании с витамином С.

Сколько стоит курс препаратов железа?
Цена зависит от формы (таблетки, сиропы, инъекции) и бренда. В среднем — от 300 до 1500 рублей за упаковку.

Что лучше: пищевые источники или препараты?
Пища — безопаснее и подходит для профилактики. Препараты нужны только при подтверждённом дефиците и под контролем врача.

Мифы и правда

  • Миф: железо содержится только в мясе.
    Правда: оно есть и в растительных продуктах, просто усваивается хуже.

  • Миф: если устал — значит, дефицит железа.
    Правда: усталость может быть связана и с другими причинами.

  • Миф: чем больше железа, тем лучше.
    Правда: избыток опасен для печени и сердца.

Железо играет ключевую роль в работе организма — от энергии и иммунитета до когнитивного развития. Его дефицит проявляется постепенно, начиная с падения ферритина и хронической усталости, и требует своевременной коррекции. Лучший способ профилактики — разнообразный рацион с гемовым и негемовым железом в правильных сочетаниях, а при выраженном дефиците необходим врачебный контроль и назначение препаратов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
