Жвачка вместо перекуса: сладкий обман, превращающийся в оружие против лишнего веса

4:44
Здоровье

Ещё недавно жевательная резинка воспринималась лишь как способ освежить дыхание или занять руки. Но современные исследования и рекомендации специалистов показывают, что этот простой продукт способен принести гораздо больше пользы, чем мы привыкли думать. Главное — соблюдать умеренность и выбирать правильные варианты.

Жевачка
Фото: Designed by Freepik by garetsvisual, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жевачка

"Жвачка считается допустимой после еды в течение 10-15 минут. В этом случае она помогает удалить остатки пищи и может уберечь от кариеса", — сказала диетолог Наталья Павлюк.

Жвачка работает на пользу

Казалось бы, пластинка с ароматом мяты или фруктов не может повлиять на обмен веществ или самочувствие. Однако эффект есть. Жевание стимулирует слюноотделение, что помогает очищать полость рта от остатков пищи. Дополнительный бонус — активизация работы ЖКТ: организм быстрее воспринимает сигнал о насыщении.

Есть и неожиданный момент: благодаря жвачке человек может снизить риск переедания. Пока мы жуём, мозг получает иллюзию продолжения трапезы, и к моменту наступления физиологического насыщения рука уже не тянется за добавкой.

Сравнение мини-перекусов

Привычка Калорийность Влияние на зубы Контроль аппетита Риск
Жевательная резинка без сахара 0 ккал Снижает риск кариеса Помогает дождаться насыщения Возможен дискомфорт при злоупотреблении
Конфета 20–50 ккал Повышает риск кариеса Кратковременное удовлетворение Подъём уровня сахара
Батончик мюсли 100–200 ккал Нейтральное влияние Утоляет голод Лишние калории
Фрукты 30–70 ккал Благоприятно, если не злоупотреблять Хорошо насыщают Кислоты могут повреждать эмаль

Советы

  1. Жуйте её только после еды, не более 10–15 минут.
  2. Отдавайте предпочтение вариантам с заменителями сахара (ксилит, сорбит).
  3. Выбирайте известные бренды, которые указывают полный состав.
  4. Если у вас чувствительный желудок — ограничьте использование до 1 раза в день.
  5. Не используйте жвачку вместо перекусов — она не заменяет полноценную еду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жевать жвачку целый день.
    Последствие: повышенная нагрузка на челюстные суставы, вздутие.
    Альтернатива: ограничение до пары раз в день после приёма пищи.

  • Ошибка: выбирать сладкие жвачки.
    Последствие: кариес, скачки сахара.
    Альтернатива: жевательные пластины без сахара.

  • Ошибка: использовать жвачку на голодный желудок.
    Последствие: выделение кислоты и раздражение слизистой.
    Альтернатива: пожевать мятный лист или выпить воду с лимоном.

Полный отказ

Что будет, если полностью отказаться от жевательной резинки? В принципе, организм не заметит особой разницы. Однако людям, склонным к перееданию, будет сложнее контролировать чувство насыщения. А вот тем, кто страдает от проблем с желудком, наоборот, станет легче — постоянное выделение кислоты перестанет раздражать слизистую.

FAQ

Как выбрать жвачку?
Лучше остановиться на безсахарных вариантах, где подсластители безопасны для зубов.

Сколько стоит качественная жвачка?
Цена варьируется от 30 до 100 рублей за упаковку в зависимости от бренда и состава.

Что лучше для свежего дыхания: мята или эвкалипт?
Оба варианта эффективны, но мята мягче действует на слизистую, а эвкалипт обладает антисептическим эффектом.

Мифы и правда

  • Миф: жвачка полностью заменяет чистку зубов.
    Правда: она лишь удаляет часть остатков пищи, но не очищает эмаль от налёта.

  • Миф: жвачка вызывает гастрит.
    Правда: при умеренном употреблении этого риска нет, проблема возникает только при злоупотреблении.

  • Миф: чем дольше жуёшь, тем лучше.
    Правда: оптимум — 10–15 минут, потом пользы уже не будет.

Жевательная резинка может стать полезной привычкой, если использовать её правильно. Она помогает поддерживать гигиену полости рта, контролировать аппетит и даже снижать уровень стресса. Главное — выбирать безсахарные варианты, жевать после еды и не злоупотреблять. В этом случае простой продукт действительно работает на пользу здоровью и самочувствию.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
