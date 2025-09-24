Тайна детской улыбки: как один визит избавляет от нескольких лет лечения — даже когда зубов ещё нет

После рождения ребёнка родители стараются предусмотреть каждую мелочь: от выбора кроватки и коляски до режима кормления и ухода. Но есть одна важная сфера, которая часто остаётся в стороне — профилактические визиты к узким специалистам. Офтальмолог, ЛОР, стоматолог и другие врачи играют огромную роль в формировании здоровья малыша, и упущенный момент на старте может обернуться долгим лечением в будущем.
О том, когда именно стоит начинать наблюдение у стоматолога, рассказала главный внештатный детский стоматолог пензенского минздрава Ирина Зиновьева.
"Первый визит к стоматологу необходим на первом месяце жизни малыша…", — отметила главный внештатный детский стоматолог Ирина Зиновьева.
Раннее обращение нужно не для лечения, а для профилактики. Врач собирает информацию от родителей, уточняет особенности течения беременности и родов, оценивает состояние слизистой и формирующейся челюстной системы. Родителям дают рекомендации по грудному и искусственному вскармливанию, предупреждают о вредных привычках вроде сосания пальцев, подсказывают упражнения для правильного дыхания и закладывают план регулярных осмотров — обычно раз в полгода, а при необходимости чаще.
Стоматологическая помощь у детей — это не только зубы. От правильного дыхания зависит развитие лицевого скелета, а от того, как малыш сосёт грудь или бутылочку, напрямую формируется прикус. Нарушения, которые не заметили в первый год жизни, позже могут вылиться в ортодонтические проблемы, а иногда и в серьёзные патологии речи или дыхания.
Регулярные профилактические визиты позволяют вовремя увидеть ранние признаки кариеса или аномалии прикуса и не доводить ситуацию до сложного лечения.
|Возраст ребёнка
|Важные действия родителей
|Цель визита
|1 месяц
|Первый осмотр у стоматолога
|Оценка дыхания, совет по кормлению, предупреждение вредных привычек
|6–12 месяцев
|Второй визит
|Контроль роста зубов, рекомендации по уходу
|1–3 года
|Регулярные осмотры каждые полгода
|Профилактика кариеса, обучение родителей чистке зубов
|Старше 3 лет
|Сохранение регулярных визитов
|Оценка прикуса, подбор индивидуальных мер профилактики
Ошибка: ждать появления всех зубов, чтобы пойти к врачу.
Последствие: упущено время для профилактики прикуса.
Альтернатива: первый визит в 1 месяц.
Ошибка: давать ребёнку сладкую бутылочку на ночь.
Последствие: развитие «бутылочного кариеса».
Альтернатива: вода или грудное молоко без сахара.
Ошибка: откладывать чистку до трёх лет.
Последствие: налёт, кариес, воспаления дёсен.
Альтернатива: специальные детские щётки и пасты с безопасным составом.
Если пропустить визиты в первый год жизни, это не значит, что всё потеряно. Но в таком случае вероятность встретиться с ранним кариесом и неправильным прикусом значительно выше. Лечение у ортодонта и терапевта будет долгим и затратным. Поэтому чем раньше начать наблюдение, тем проще сохранить здоровье зубов.
Как выбрать детскую зубную пасту?
До трёх лет используйте пасту без фтора, с пометкой «0+». После трёх — с минимальной концентрацией фторида.
Сколько стоит первый визит?
В государственных поликлиниках он бесплатный. В частных центрах стоимость стартует от 1500 рублей в зависимости от региона и набора услуг.
Что лучше: электрическая или обычная щётка для ребёнка?
Для малышей до 5 лет лучше обычная мягкая щётка. Электрическую можно подключать позже, когда ребёнок научится контролировать движения.
Миф: «У молочных зубов нет смысла лечить кариес».
Правда: инфекции молочных зубов влияют на зачатки постоянных.
Миф: «Ранние визиты к стоматологу пугают ребёнка».
Правда: при правильной подготовке малыши быстро привыкают и не испытывают страха.
Миф: «Достаточно чистить зубы один раз в день».
Правда: оптимально утром и вечером, а при склонности к кариесу — после каждого приёма пищи.
Начинать наблюдение у стоматолога стоит уже с первого месяца жизни ребёнка. Ранние профилактические визиты помогают предупредить развитие кариеса, нарушений прикуса и дыхания, формируют у малыша позитивное отношение к врачу и значительно снижают риск сложного и дорогого лечения в будущем.
