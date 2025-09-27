Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Флакон работает, а вы мешаете: главный лайфхак, чтобы запах не исчезал через час
Трогательное прощание: Жасмин почтила память Тиграна Кеосаяна, вспомнив, каким он был человеком
Угонщики выбирают премиум: какие машины привлекают чаще всего
Глубины планеты раскрылись: найдено доказательство утечки драгоценных элементов из ядра
Время теряет контроль над телом: специи превращаются в тайный инструмент молодости
Больше, чем просто бицепс: 3 золотых правила от доктора Вулфа для взрывного роста мышц
Под овощами и прилавками — цепи и крики: в Лестере раскопали самую отвратительную тюрьму XVI века
Человек против бездны: два месяца под землёй стали испытанием, где врагом было собственное сознание
Жир на талии мстит ночью: ужин после 45 лет можно превратить в лекарство для тела

Мода жёстко бьёт по ягодицам: новый тренд ломает стандарты и диктует свои правила

Здоровье

Прошло всего десятилетие с тех времён, когда многие женщины мечтали о формах, как у Ким Кардашьян или бразильских моделей. Тогда рынок ягодичных имплантов был на подъёме, а пластические хирурги едва справлялись с потоком желающих. Сегодня ситуация кардинально иная: пациентки всё чаще просят не о гигантских формах, а о естественности и гармонии.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

Почему тренды изменились

Современные стандарты красоты сместились в сторону натуральности. Женщины хотят видеть в зеркале не копию глянцевого идеала, а собственную фигуру в лучших пропорциях. Отчасти это связано с большим числом осложнений, возникающих при установке имплантов.

Импланты в ягодичной зоне часто переворачиваются из-за высокой подвижности тканей. В итоге их приходится удалять, а кожа после операции теряет упругость, что делает внешний вид менее привлекательным. Именно поэтому всё больше пациенток отказываются от имплантов и выбирают альтернативные методы.

Сравнение: импланты и липофилинг

Метод Преимущества Недостатки
Ягодичные импланты Быстрый и выраженный результат Риск осложнений, перевороты, рубцы
Липофилинг Используется собственный жир, естественный вид Требует липосакции, не подходит худощавым пациенткам

Липофилинг как современное решение

Липофилинг — это пересадка собственного жира пациентки в зоны, где не хватает объёма. Операции всегда предшествует липосакция, и это считается большим плюсом. Жир убирают с проблемных зон — живота, боков, бёдер, а затем аккуратно распределяют в области ягодиц.

Таким образом достигается двойной эффект: фигура становится пропорциональной, талия тоньше, а ягодицы — округлее и естественнее. В совокупности это создаёт силуэт "песочные часы".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выбирать импланты ради "модного" объёма.
    Последствие: Риск осложнений и неестественный результат.
    Альтернатива: Липофилинг или липосакция с коррекцией контуров.

  • Ошибка: Сравнивать себя с жёсткими стандартами 90-60-90.
    Последствие: Разочарование и неестественные формы.
    Альтернатива: Индивидуальный подход и учёт анатомии.

  • Ошибка: Увеличивать ягодицы без учёта пропорций.
    Последствие: Дисгармония фигуры.
    Альтернатива: Минимальное добавление объёма с сохранением естественности.

А что если…

А что если у женщины избыточный объём ягодиц? Современная хирургия позволяет не только увеличивать, но и уменьшать их с помощью липосакции. В результате фигура становится более изящной, линии плавнее, а образ — утончённым.

А что если пациентка очень худощавая и липофилинг невозможен? В таких случаях используются минимальные импланты или комбинированные методики, чтобы сохранить естественность.

А что если женщина хочет лишь слегка улучшить форму? Врачи могут предложить липоскульптуру: перераспределение жира для лёгкой коррекции контуров.

Плюсы и минусы липофилинга

Плюсы Минусы
Используется собственный жир Подходит не всем (требуется донорская зона)
Естественный результат Часть жира может рассосаться
Одновременная липосакция Результат зависит от качества кожи
Минимальные риски осложнений Требует восстановления

FAQ

Как долго сохраняется результат липофилинга?
В среднем эффект сохраняется 3-5 лет, при правильном уходе — дольше.

Можно ли повторять процедуру?
Да, липофилинг можно проводить повторно для закрепления результата.

Есть ли ограничения после операции?
В первые недели нельзя сидеть и спать на ягодицах, чтобы не повредить зону коррекции.

Мифы и правда

  • Миф: "Большие ягодицы всегда сексуальны". Правда: современный тренд — гармония и индивидуальность.

  • Миф: "Липофилинг полностью безопасен". На самом деле это хирургическая процедура, требующая подготовки.

  • Миф: "Красота — это цифры 90-60-90". Сегодня акцент на естественность, а не на стандарты.

Сон и психология

Коррекция фигуры влияет не только на внешность, но и на самооценку. Пациентки, довольные результатом, отмечают снижение тревожности, повышение уверенности и улучшение качества жизни. При этом гармоничные формы способствуют ощущению собственной привлекательности, что положительно отражается на психологическом состоянии.

Три интересных факта

  1. Первые ягодичные импланты появились в 1969 году, но долгое время считались редкой процедурой.

  2. В 2010-е годы Бразилия стала мировым лидером по числу операций по увеличению ягодиц.

  3. Липофилинг как метод впервые применили более 100 лет назад, но массовым он стал лишь в XXI веке.

Исторический контекст

Мода на формы всегда была изменчива. В эпоху Возрождения ценили округлые бёдра и ягодицы, в XX веке пришла мода на худобу, а в 2010-х годах в тренде были "бразильские" формы. Сегодня акцент смещается на индивидуальность и естественность. Пластическая хирургия больше не диктует стандарты, а помогает подчеркнуть природную красоту.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Садоводство, цветоводство
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река

Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?

Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Чёрный хищник прячется в земле: осенний приём за копейки вырывает фитофтору с корнями
Два рекорда одним махом: экстремальный трюк бразильского скейтбордиста удивил мир спорта
Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему Сергей Милешкин Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Волшебный горшочек: пшённая каша с молочной корочкой, о которой мечтают дети
Это последнее Лето: спектакль с 90-летней Алисой Фрейндлих сняли с репертуара БДТ — в чём причина
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Осень работает на весну: какие цветы стоит доверить октябрю, чтобы не возиться в апреле
Последние материалы
Крылья в три метра, зубы длиной с палец и челюсти на две тонны: монстры, живущие рядом с нами
МРОТ растёт — ваши больничные и отпускные станут больше с 2026 года
Стены становятся тёплыми сами: новое покрытие обещает уют и тишину без батарей и лишних затрат
Смерть Кеосаяна заставила Кушанашвили переосмыслить прошлое: неожиданное признание о дружбе и обидах
Тайное послание Бритни Спирс Джастину Биберу: что скрывается за откровенными фото
100% органика и 9 месяцев выдержки — испанский напиток, который вы точно не оценили
Холод хранит не всё: некоторые запасы из морозилки оборачиваются неприятным сюрпризом
Цветы дороже золота: бутоны, за которые коллекционеры готовы выложить целое состояние
Стройное тело, не вставая с постели: попробуйте 2 упражнения Пьера Дюкана для плоского живота
Выплатят или найдут повод отказать? Подводные камни КАСКО, о которых не предупреждают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.