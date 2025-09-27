Стереотипы тают на глазах: продукт из детства внезапно работает на пользу телу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:00
Здоровье

Мороженое — лакомство, знакомое каждому с детства. Его любят и дети, и взрослые, считая символом праздника и маленького удовольствия в повседневности. Долгое время продукт считался исключительно вредным: слишком калорийный, сладкий и "опасный" для горла. Но современные исследования показывают, что в умеренных количествах мороженое может приносить пользу организму.

Фисташковый крем
Фото: freepik.com by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фисташковый крем

Диетолог Юлия Степочкина пояснила, что классический пломбир на основе молока содержит витамины, питательные вещества и способен оказывать положительное воздействие на нервную систему и обменные процессы.

"В мороженом можно найти источник серотонина — гормона счастья, который помогает справляться со стрессом", — отметила Юлия Степочкина.

Почему мороженое недооценено

Большинство людей воспринимает мороженое как "запретное удовольствие". Однако его состав включает молочные белки, кальций, витамины группы B и жиры, необходимые для энергии. Небольшая порция способна улучшить настроение, поддержать иммунитет и даже снизить уровень тревожности.

Вред появляется только при чрезмерном употреблении: избыточное количество сахара и жиров приводит к набору веса и перегрузке организма.

Сравнение пользы и рисков

Аспект Польза мороженого Возможные риски
Эмоциональное состояние Повышение настроения за счёт серотонина Формирование привычки "заедать стресс"
Нервная система Снижение тревожности, поддержка обмена веществ Перегрузка при переедании
Иммунитет Поддержка организма молочными белками Вероятность воспаления горла
Питательная ценность Источник кальция, витаминов B Высокая калорийность

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте качественное мороженое без искусственных добавок, красителей и маргарина.

  2. Ограничьтесь 1-2 порциями в неделю: это позволит наслаждаться вкусом без вреда.

  3. Отдавайте предпочтение пломбиру или сорбету, избегая дешёвых вариантов с растительными жирами.

  4. Не употребляйте мороженое при ангине или воспалении горла.

  5. Для лучшего настроения сочетайте мороженое с фруктами или ягодами, а не с вафлями и сладкими топпингами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть мороженое ежедневно большими порциями.
    Последствие: Лишний вес, перегрузка ЖКТ.
    Альтернатива: Ограничить до пары порций в неделю.

  • Ошибка: Покупать дешёвое мороженое с растительными жирами.
    Последствие: Отсутствие пользы, вредные добавки.
    Альтернатива: Выбирать качественный пломбир на молоке.

  • Ошибка: Давать мороженое детям при простуде.
    Последствие: Усиление воспаления горла.
    Альтернатива: Подождать выздоровления и вернуться к продукту позже.

А что если…

А что если заменить пломбир на фруктовый сорбет? Это более лёгкий вариант, который почти не содержит жира и калорий, но сохраняет приятный вкус.

А что если мороженое сделать дома? Домашний пломбир или йогуртовое мороженое позволит контролировать состав и количество сахара.

А что если употреблять мороженое зимой? Вопреки мифам, в холодное время года продукт также можно есть: главное — не делать этого на морозе и не злоупотреблять.

Плюсы и минусы мороженого

Плюсы Минусы
Улучшает настроение Высокая калорийность
Источник кальция и витаминов Может спровоцировать больное горло
Доступность и разнообразие вкусов Риск переедания
Подходит детям и взрослым Содержит сахар

FAQ

Можно ли есть мороженое при диете?
Да, но только в ограниченном количестве и лучше выбирать лёгкие варианты, например сорбет или йогуртовое мороженое.

Какое мороженое полезнее всего?
Классический пломбир на молочной основе без растительных жиров и искусственных добавок.

Действительно ли мороженое может поднимать настроение?
Да, за счёт серотонина, который влияет на эмоциональное состояние и снижает уровень стресса.

Мифы и правда

  • Миф: "Мороженое всегда вредно". Правда: при умеренном употреблении оно может приносить пользу.

  • Миф: "Зимой есть мороженое нельзя". На самом деле продукт можно есть в любое время года, если нет проблем с горлом.

  • Миф: "Всё мороженое одинаковое". Качественный пломбир на молоке и дешёвый десерт с маргарином — принципиально разные продукты.

Сон и психология

Небольшая порция мороженого вечером может действовать как мягкий антистрессовый ритуал. Сладкий вкус и гормон счастья серотонин помогают расслабиться и улучшить настроение. Однако привычку "заедать стресс" лучше заменять на более устойчивые практики: прогулки, чай с травами, дыхательные упражнения.

Три интересных факта

  1. Первые аналоги мороженого появились в Китае ещё 2000 лет назад: его делали из снега и молока.

  2. В Европе мороженое стало популярным в XVI веке благодаря итальянским кулинарам.

  3. В СССР пломбир считался продуктом высокого качества и имел строгие государственные стандарты.

Исторический контекст

История мороженого — это история удовольствия и роскоши. В древности позволить себе холодные десерты могли лишь избранные: для их приготовления использовали лёд из горных вершин. Со временем рецепты усовершенствовались, а продукт стал массовым и доступным. Сегодня мороженое — это не только десерт, но и часть культурных традиций: оно сопровождает праздники, тёплые воспоминания и моменты радости.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Антиопечатка

