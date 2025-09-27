Кортизол диктует свои правила: продукты-выручалочки умеют сбросить его с трона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Еда способна не только утолять голод, но и влиять на настроение. В моменты стресса многие тянутся к сладкому, мучному или солёному. Кажется, что такие продукты быстро снимают напряжение, но на деле они лишь усугубляют ситуацию: приводят к набору веса, перегрузке организма и ухудшению эмоционального состояния. Вместо этого стоит выбирать продукты, которые действительно помогают справляться со стрессом и поддерживать здоровье.

Судак в фольге с травами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Судак в фольге с травами

Диетолог Михаил Гинзбург обратил внимание, что ключевым элементом в этом процессе являются омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе и некоторых растительных маслах.

"Омега-3 помогает снизить уровень тревожности и поддерживать эмоциональный баланс", — отметил диетолог Михаил Гинзбург.

Почему мы тянемся к "вредной еде" во время стресса

Когда человек испытывает напряжение, организм вырабатывает больше кортизола — гормона стресса. Он усиливает тягу к быстрым углеводам и жирной пище, которая мгновенно повышает уровень сахара в крови и дарит ощущение облегчения. Но эффект длится недолго, а последствия отражаются на здоровье: лишний вес, нестабильное настроение, риск диабета и сердечно-сосудистых проблем.

Сравнение: продукты, которые снижают и усиливают стресс

Категория продуктов Снижают стресс Усиливают стресс
Рыба (лосось, скумбрия, сельдь) Богата омега-3, улучшает настроение Нет
Льняное масло, орехи Источник полезных жиров Нет
Фрукты, овощи Витамины и антиоксиданты Нет
Сладости, кондитерские изделия Нет Повышают тревожность
Подсолнечное масло, кукуруза Нет Избыток омега-6 повышает стресс

Советы шаг за шагом

  1. Включайте в рацион морскую рыбу не реже 2-3 раз в неделю: лосось, скумбрия, сардины, сельдь.

  2. Используйте растительные источники омега-3: льняное масло, семена чиа, грецкие орехи.

  3. Ограничьте продукты с высоким содержанием омега-6: подсолнечное масло, фастфуд, готовую выпечку.

  4. Старайтесь заменить сладкие перекусы фруктами или горстью орехов.

  5. В периоды повышенной нагрузки обращайте внимание на гидратацию: вода помогает снизить уровень стресса.

  6. Поддерживайте режим питания: регулярные приёмы пищи предотвращают скачки сахара в крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Снимать стресс сладостями.
    Последствие: Быстрый набор веса, скачки сахара, чувство вины.
    Альтернатива: Фрукты, сухофрукты, натуральный йогурт.

  • Ошибка: Употреблять много подсолнечного масла.
    Последствие: Дисбаланс жирных кислот, повышение тревожности.
    Альтернатива: Льняное или оливковое масло.

  • Ошибка: Игнорировать рыбу в рационе.
    Последствие: Недостаток омега-3, эмоциональная нестабильность.
    Альтернатива: Добавки рыбьего жира или растительные аналоги.

А что если…

А что если человек не любит рыбу? Омега-3 можно получить из растительных источников: льняное масло, семена чиа, орехи.

А что если нет времени на готовку? Подойдут консервированные сардины или скумбрия в собственном соку.

А что если вы веган? Используйте капсулы с омега-3 из водорослей — они полностью растительного происхождения.

Плюсы и минусы "антистрессового рациона"

Плюсы Минусы
Снижение уровня тревожности Требует внимательного подхода
Улучшение работы сердца и мозга Рыба может быть дорогой
Поддержка кожи и волос Растительные аналоги менее эффективны
Стабилизация настроения Эффект проявляется не сразу

FAQ

Какая рыба содержит больше всего омега-3?
Наиболее богатыми считаются лосось, скумбрия, сельдь и сардины.

Можно ли заменить омега-3 добавками?
Да, но лучше сочетать их с продуктами, чтобы получать и другие питательные вещества.

Сколько омега-3 нужно в день?
В среднем взрослому человеку требуется 250-500 мг в сутки.

Мифы и правда

  • Миф: "Сладости реально помогают справляться со стрессом". Правда: они дают кратковременный эффект, а затем усиливают тревожность.

  • Миф: "Омега-6 тоже полезна в больших количествах". На самом деле избыток омега-6 нарушает баланс и повышает стресс.

  • Миф: "Рыбий жир нужен только детям". Взрослым омега-3 не менее важны для работы мозга и сердца.

Сон и психология

Омега-3 положительно влияет на выработку серотонина и дофамина — "гормонов радости". Люди, чей рацион богат полезными жирами, лучше справляются с тревожностью и легче засыпают. Регулярное употребление рыбы и растительных источников омега-3 связано с улучшением качества сна и снижением уровня депрессии.

Три интересных факта

  1. Омега-3 жирные кислоты были открыты в 1929 году, но их значение для психики активно начали изучать только в конце XX века.

  2. У жителей стран с высоким потреблением рыбы уровень депрессии значительно ниже, чем у тех, кто ест её редко.

  3. Баланс омега-3 и омега-6 в рационе считается одним из ключевых факторов эмоционального здоровья.

Исторический контекст

Ещё в Древней Греции и Риме морскую рыбу считали пищей, укрепляющей силы и дарящей спокойствие. В северных странах рыбий жир традиционно использовали для профилактики болезней и укрепления иммунитета. Сегодня исследования подтверждают народный опыт: продукты, богатые омега-3, помогают не только телу, но и психике.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
