От ануса к клавиатуре: выяснилось, что эволюция связала наши руки с самым древним отверстием тела

Эволюция — не волшебник, который каждый раз "выдумывает" орган с нуля. Чаще это мастер перепрофилирования: берёт старый механизм и даёт ему новую роль. Свежая работа международной группы учёных именно об этом: генетическая схема, которая у древних предков управляла формированием клоаки (общего выводного отверстия у многих позвоночных), со временем была "одолжена" для строительства наших пальцев. Заголовки про "доисторический анус" звучат эпатажно, но суть куда интереснее: речь о перенастройке регуляторных участков ДНК, а не о превращении одного органа в другой.
Команда из Женевского университета, EPFL, Гарварда и Коллеж де Франс сопоставила эмбриональное развитие мышей и данио-рерио. В фокусе — регуляторные области (энхансеры) комплекса Hoxd, ключевого для "плана тела". Маркируя эти участки флуоресцентными метками, учёные увидели: у мышей светятся зачатки будущих пальцев, а у рыб — клетки в области клоаки. Когда эти регуляторы "вырезали" с помощью CRISPR, у мышей нарушалось формирование пальцев, у рыб — нормальная работа клоаки. Вывод: задействованная сеть древняя, просто на разных этапах эволюции её "переключили" на новую задачу — сборку дистальных отделов конечностей.
В статье этот регуляторный "пульт управления" называют 5DOM. Он координирует экспрессию нескольких "архитекторных" генов, включая Hoxd13. Когда-то 5DOM обслуживал задний конец пищеварительного тракта и прилегающие структуры. Позже тот же набор ДНК-переключателей был кооптирован (присвоен) для развития пальцев. Похожая "переработка" ранее показана и для половых органов — там во многом работают те же Hox-регуляторы. Механизм один: не строим новую панель управления, а перекидываем уже существующие провода на другой "узел" тела.
|Подход
|На чём фокус
|Что объясняет хорошо
|Где слабее
|"От плавника к конечности"
|Костные элементы плавников у кистепёрых предков
|Переход на сушу, общий план конечности
|Слабее про точные регуляторы "пальцевости"
|"Кооптация 5DOM из области клоаки"
|Переназначение древних Hox-энхансеров
|Почему у млекопитающих именно эти регуляторы управляют пальцами
|Нужны данные по другим линиям (амфибии, рептилии)
|"Чисто механоселекция функции"
|Отбор за "удобные" дистальные элементы
|Пользу пальцев для хватания/ходьбы
|Не показывает, чем "щёлкнули" именно нужные гены
"Пальцы выросли из ануса" (буквализация) → Вирусный миф, отторжение темы → Пояснить: одинаковые регуляторы ДНК использовались в разных местах тела, органы не "превращались".
"Раз у рыб активен тот же участок, значит у них есть зачатки пальцев" → Подмена понятий → У рыб он обслуживает клоаку; у сухопутных — пальцы. Функция зависит от контекста включения.
"Раз нашли у мышей и рыб, значит доказано для всех" → Перенос без проверки → Ждать данных по амфибиям/рептилиям/птицам для полноты картины.
"Значит можно "включить" лишние пальцы у человека" → Опасная фантазия → Регуляторные сети сложны; вмешательства чреваты тяжёлыми пороками развития.
Тогда "пальцевость" могла бы собраться через другой набор энхансеров, и конечности, возможно, выглядели бы иначе (не обязательно "пяти-палые").
Мы увидели бы мозаичную картину: у одних регулирует 5DOM, у других — иные усилители, сходные по функции. Это частая история с энхансерами: путь разный, результат похожий.
В долгосрочной перспективе это шанс точечно лечить врождённые аномалии дистальных отделов конечностей — но только после десятилетий фундаментальных исследований безопасности.
Нет. Переназначили не ткань, а регуляторные "выключатели" ДНК. Программа включилась в другом месте — в зачатках конечностей.
Они "руководят" планом тела по осям. Чтобы собрать "край" конечности (пальцы), нужна точная работа Hoxd-кластера, которую и координируют энхансеры вроде 5DOM.
Прямо сейчас — рано. Но понимание регуляторов пригодится для диагностики и, возможно, будущей коррекции некоторых врождённых пороков.
Да, пальцы рук и ног — "родственники" по программе: дистальные отделы конечностей строятся схожими регуляторными схемами.
Нет. Костная архитектура пришла от рыб. Новая работа добавляет "кто щёлкнул рубильником" в генетическом смысле.
Правда: эволюция переназначила регуляторы ДНК, ранее активные у заднего конца тела, на новую зону — зачатки конечностей.
Правда: значение задаёт контекст: где и когда ген включён.
Правда: кооптация — общий принцип: старые элементы генома получают новые роли.
В сухом остатке: никакой магии и никаких "чудес из ничего". Геном — это ящик с инструментами, а эволюция — инженер, который умеет переподключать проводку. Потому пальцы — не "выпадение из логики", а блестящий пример того, как старая программа получает новую работу — и меняет историю жизни на Земле.
На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.