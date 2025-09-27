Кето-диета: почему не стоит повторять модный тренд — мнение врачей

5:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кетогенная, или кето-диета, долгое время находилась в центре внимания как один из самых эффективных методов быстрого снижения веса. Её принцип, основанный на практически полном исключении углеводов и переходе организма на сжигание жиров, привлекает многих.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Ossewa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license Мясо на решетке

Однако новое масштабное исследование, опубликованное в авторитетном журнале Science Advances, бросает вызов этой популярности, предупреждая о серьёзных метаболических рисках при долгосрочном соблюдении такого режима питания. Учёные призывают рассматривать кето-диету не как универсальное решение, а как строгую медицинскую методику, требующую обязательного врачебного контроля.

Суть кето-диеты: смена метаболических видов "топлива"

Чтобы понять причину потенциальных рисков, важно разобраться в механизме работы диеты. В обычном режиме наше тело использует в качестве основного источника энергии глюкозу, получаемую из углеводов (злаков, фруктов, овощей). Кето-диета кардинально меняет этот процесс, сообщает correiobraziliense.com.br.

Основные принципы кето-диеты:

Резкое ограничение углеводов: Суточное потребление углеводов снижается до 20-50 граммов, что эквивалентно одному небольшому яблоку.

Высокое потребление жиров: На их долю приходится 70-80% от общего рациона. В ход идут растительные и сливочные масла, жирные молочные продукты, орехи, авокадо.

Умеренное потребление белка: Его избыток может помешать переходу в состояние кетоза.

Когда запасы глюкозы исчерпываются (обычно через 2-4 дня), печень начинает активно расщеплять жировые запасы, производя кетоновые тела. Они и становятся новым "топливом" для мозга и мышц. Это состояние называется кетозом, и именно на его достижение направлена диета.

Тревожные выводы науки: какие риски выявило исследование?

Исследователи провели эксперименты на мышах, разделенных на две группы: одна находилась на стандартном рационе, а другая — на классической кето-диете. Результаты, наблюдавшиеся у группы на кето-питании, заставили ученых забить тревогу.

Ключевые негативные последствия, выявленные в долгосрочной перспективе:

Метаболические нарушения и непереносимость глюкозы. Организм, долгое время лишённый углеводов, теряет способность эффективно усваивать глюкозу. Это состояние является прямым предшественником развития диабета 2-го типа. При возвращении к нормальному питанию организм может оказаться не готов к обработке углеводной нагрузки. Повышенная нагрузка на печень и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Интенсивное производство кетоновых тел создает значительную нагрузку на печень. У подопытных животных были зафиксированы признаки жировой болезни печени. Кроме того, диета, богатая насыщенными жирами (что часто случается при некорректном составлении кето-рациона), может вести к повышению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и увеличивать риск атеросклероза.

"Наши данные показывают, что кето-диета — это не чудодейственное средство. Это мощный метаболический инструмент, который при неправильном или слишком длительном применении может нанести серьезный вред здоровью", — комментирует один из авторов исследования.

Эти данные согласуются с мнением клинических экспертов. Невролог Университета Джонса Хопкинса Таня Макдональд подчеркивает, что кето-диету следует использовать только как краткосрочную стратегию и строго под наблюдением врача.

Кому следует быть особенно осторожным? Группы риска

Учитывая выявленные риски, некоторым группам людей следует категорически избегать самолечения кето-диетой.

Противопоказания и группы риска:

Люди с существующими заболеваниями печени или почек. Диета может усугубить эти состояния.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями или повышенным уровнем холестерина.

Беременные и кормящие женщины. Им необходим сбалансированный рацион для поддержания здоровья ребенка.

Люди с риском развития диабета или уже имеющие нарушения толерантности к глюкозе.

Даже для здоровых людей начало диеты часто сопровождается так называемым "кето-гриппом": головными болями, усталостью, раздражительностью и запорами в первые несколько недель, пока организм адаптируется.

Вывод: сбалансированный подход вместо крайностей

Несмотря на эффективность для быстрого похудения, кето-диета несет в себе значительные долгосрочные риски. Важно помнить, что её первоначальное применение было разработано для лечения тяжелых форм эпилепсии у детей, и это сугубо терапевтический инструмент.

Заключительные рекомендации от экспертов

Консультация с врачом обязательна. Перед началом диеты необходимо пройти обследование и оценить возможные риски для вашего здоровья. Краткосрочность. Рассматривайте кето-диету как временную меру, а не как пожизненный стиль питания. Приоритет сбалансированности. Здоровое снижение веса должно основываться на разнообразном рационе, богатом не только жирами, но и клетчаткой, витаминами и минералами, которые трудно получить при строгом ограничении углеводов.

Кето-диета — это мощный, но далеко не безобидный инструмент. Принятие решения о её использовании должно быть взвешенным и основанным на научных данных, а не на модных тенденциях.