Тихий враг мозга: как не пропустить первые признаки инсульта

Инсульт относится к самым опасным нарушениям кровообращения головного мозга и нередко приводит к инвалидности или смерти. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал профессор, кардиолог, заслуженный врач России, кандидат медицинских наук Юрий Серебрянский.

По его словам, инсульт бывает двух основных типов — ишемический и геморрагический. Первый возникает из-за закупорки сосудов тромбом или атеросклеротической бляшкой, второй — вследствие кровоизлияния в мозг при высоком давлении или нарушении свертываемости крови.

"Опасность инсульта в том, что он может поражать разные участки мозга и проявляться по-разному. У одних людей внезапно немеет рука или нога, у других искажается лицо, нарушается речь или дыхание. В тяжелых случаях инсульт приводит к инвалидности или смерти", — отметил врач.

Серебрянский подчеркнул, что инсульт может случиться не только у пожилых, но и у молодых, вплоть до 20 лет. Особую роль играет наследственность, если у близких родственников были инсульты, риск возрастает, и человек должен обязательно находиться под наблюдением специалистов.

По словам эксперта, особое внимание нужно уделять профилактике: контролю давления, уровня холестерина и свертываемости крови, регулярным обследованиям у терапевта, кардиолога и невролога.

"Своевременно выявленные проблемы с сосудами и правильное лечение позволяют избежать инсульта или снизить его последствия", — подчеркнул Серебрянский.

Он также отметил, что самолечение в таких случаях недопустимо — только врач может назначить корректное обследование и терапию.