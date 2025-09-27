Вчера — защитник, сегодня — спорный герой: что скрывает привычная польза фолиевой кислоты

Долгое время фолиевая кислота (витамин B9) считалась одним из самых важных и безопасных витаминов, потребление которого необходимо всем без исключения. Однако новое исследование заставляет ученых взглянуть на этот вопрос под другим углом.

Оказывается, что с возрастом польза высоких доз витамина B9 может быть не столь однозначной. Согласно данным, полученным в экспериментах на животных, умеренное снижение потребления фолиевой кислоты может ускорять метаболизм и способствовать более здоровому старению. Это открытие предполагает, что будущие диетические рекомендации могут стать более персонализированными и зависеть от возрастной группы.

Исследование: новый взгляд на витамин B9

Группа исследователей из Техасского университета A&M AgriLife провела серию экспериментов на мышах, чтобы изучить влияние уровня фолиевой кислоты на процессы старения. Результаты, опубликованные в авторитетном научном журнале, оказались неожиданными. Ученые наблюдали, что умеренное ограничение потребления витамина B9 оказывало благотворное влияние на стареющий организм, сообщает origo.hu.

Ключевым открытием стало повышение метаболической гибкости — способности клеток быстро переключаться между использованием углеводов и жиров в качестве источника энергии. Эта гибкость является фундаментальным условием для эффективного энергообеспечения организма и поддержания здоровья.

"Мы увидели, что умеренное снижение потребления фолиевой кислоты не навредило здоровью подопытных животных, а, напротив, повысило гибкость организма в использовании источников энергии. Это может быть важным механизмом для поддержания жизненной силы", — комментирует один из авторов исследования.

Интересно, что ученые также выявили различия между полами:

У самок мышей наблюдалась особенно выраженная гибкость метаболизма после снижения уровня фолиевой кислоты.

У самцов был зафиксирован повышенный расход энергии в периоды физической активности.

Этот эффект, как предполагают исследователи, может способствовать поддержанию подвижности и общего тонуса в пожилом возрасте как для женщин, так и для мужчин.

Фолиевая кислота: польза и скрытые риски

Чтобы понять важность этого открытия, нужно вспомнить, для чего вообще нужен витамин B9.

Основные функции фолиевой кислоты (витамина B9):

Синтез ДНК и деление клеток. Витамин абсолютно необходим для процессов роста и обновления тканей.

Здоровье нервной системы плода. Достаточное потребление фолиевой кислоты беременными женщинами критически важно для предотвращения дефектов нервной трубки у ребенка.

Образование эритроцитов. Недостаток B9 может привести к развитию анемии.

Именно поэтому обогащение продуктов фолиевой кислотой стало мировой практикой. Однако исследователи предупреждают, что оптимальная норма потребления может варьироваться в зависимости от возраста.

Почему избыток фолиевой кислоты может быть вреден с возрастом?

Для молодых людей и беременных женщин адекватное количество фолиевой кислоты жизненно важно. Но у пожилых людей избыточное потребление может иметь иные последствия.

Некоторые эпидемиологические данные, хоть и не окончательно доказанные, указывают на возможную связь между очень высокими дозами B9 и повышенным риском развития некоторых видов рака. Новое исследование на животных добавляет к этому метаболический аспект: избыток витамина, по-видимому, может "расслаблять" метаболизм, снижая его гибкость и эффективность.

Точное питание — будущее диетологии

Это открытие имеет важное практическое значение, поскольку подчеркивает необходимость индивидуального подхода к питанию. Один из ведущих экспертов в области нутрициологии, доктор медицинских наук, отмечает: "Наше тело меняется на каждом этапе жизни. То, что было идеальным топливом в 25 лет, может оказаться не столь эффективным в 65. Исследование фолиевой кислоты — яркий пример того, что нам необходимо двигаться в сторону прецизионного, или точного питания".

Цель такого подхода — разрабатывать диетические рекомендации, учитывающие не только возраст и пол, но и генетику, образ жизни и состояние микробиома конкретного человека.

Ключевые принципы точного питания

Индивидуализация. Отказ от универсальных советов в пользу персонализированных планов. Возрастная адаптация. Корректировка рациона и доз микронутриентов на разных этапах жизни. Проактивность. Фокус на профилактике возрастных заболеваний через питание.

Важное ограничение: испытания на людях — следующий шаг

Несмотря на обнадеживающие результаты, крайне важно отметить, что текущие выводы основаны исключительно на исследованиях на животных. Метаболизм мышей и человека имеет существенные различия, поэтому делать окончательные выводы и самостоятельно сокращать потребление фолиевой кислоты преждевременно и опасно.

Что ждет нас дальше?

Ученые планируют провести клинические испытания на людях, чтобы проверить, оказывает ли контроль над уровнем B9 аналогичное влияние на метаболизм человека.

Необходимо точно определить, какие дозы являются оптимальными для разных возрастных групп.

Требуется более глубоко изучить долгосрочные эффекты такой диетической адаптации.

Исследование техасских ученых бросает вызов устоявшимся представлениям о роли фолиевой кислоты, открывая новые горизонты в понимании здорового старения. Оно напоминает нам, что в питании, как и в жизни, важна золотая середина, а будущее диетологии — за персонализированным подходом, учитывающим все особенности человека.