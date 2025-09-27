Вчера — защитник, сегодня — спорный герой: что скрывает привычная польза фолиевой кислоты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:23
Здоровье

Долгое время фолиевая кислота (витамин B9) считалась одним из самых важных и безопасных витаминов, потребление которого необходимо всем без исключения. Однако новое исследование заставляет ученых взглянуть на этот вопрос под другим углом.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

Оказывается, что с возрастом польза высоких доз витамина B9 может быть не столь однозначной. Согласно данным, полученным в экспериментах на животных, умеренное снижение потребления фолиевой кислоты может ускорять метаболизм и способствовать более здоровому старению. Это открытие предполагает, что будущие диетические рекомендации могут стать более персонализированными и зависеть от возрастной группы.

Исследование: новый взгляд на витамин B9

Группа исследователей из Техасского университета A&M AgriLife провела серию экспериментов на мышах, чтобы изучить влияние уровня фолиевой кислоты на процессы старения. Результаты, опубликованные в авторитетном научном журнале, оказались неожиданными. Ученые наблюдали, что умеренное ограничение потребления витамина B9 оказывало благотворное влияние на стареющий организм, сообщает origo.hu.

Ключевым открытием стало повышение метаболической гибкости — способности клеток быстро переключаться между использованием углеводов и жиров в качестве источника энергии. Эта гибкость является фундаментальным условием для эффективного энергообеспечения организма и поддержания здоровья.

"Мы увидели, что умеренное снижение потребления фолиевой кислоты не навредило здоровью подопытных животных, а, напротив, повысило гибкость организма в использовании источников энергии. Это может быть важным механизмом для поддержания жизненной силы", — комментирует один из авторов исследования.

Интересно, что ученые также выявили различия между полами:

  • У самок мышей наблюдалась особенно выраженная гибкость метаболизма после снижения уровня фолиевой кислоты.

  • У самцов был зафиксирован повышенный расход энергии в периоды физической активности.

Этот эффект, как предполагают исследователи, может способствовать поддержанию подвижности и общего тонуса в пожилом возрасте как для женщин, так и для мужчин.

Фолиевая кислота: польза и скрытые риски

Чтобы понять важность этого открытия, нужно вспомнить, для чего вообще нужен витамин B9.

Основные функции фолиевой кислоты (витамина B9):

  • Синтез ДНК и деление клеток. Витамин абсолютно необходим для процессов роста и обновления тканей.

  • Здоровье нервной системы плода. Достаточное потребление фолиевой кислоты беременными женщинами критически важно для предотвращения дефектов нервной трубки у ребенка.

  • Образование эритроцитов. Недостаток B9 может привести к развитию анемии.

Именно поэтому обогащение продуктов фолиевой кислотой стало мировой практикой. Однако исследователи предупреждают, что оптимальная норма потребления может варьироваться в зависимости от возраста.

Почему избыток фолиевой кислоты может быть вреден с возрастом?

Для молодых людей и беременных женщин адекватное количество фолиевой кислоты жизненно важно. Но у пожилых людей избыточное потребление может иметь иные последствия.

Некоторые эпидемиологические данные, хоть и не окончательно доказанные, указывают на возможную связь между очень высокими дозами B9 и повышенным риском развития некоторых видов рака. Новое исследование на животных добавляет к этому метаболический аспект: избыток витамина, по-видимому, может "расслаблять" метаболизм, снижая его гибкость и эффективность.

Точное питание — будущее диетологии

Это открытие имеет важное практическое значение, поскольку подчеркивает необходимость индивидуального подхода к питанию. Один из ведущих экспертов в области нутрициологии, доктор медицинских наук, отмечает: "Наше тело меняется на каждом этапе жизни. То, что было идеальным топливом в 25 лет, может оказаться не столь эффективным в 65. Исследование фолиевой кислоты — яркий пример того, что нам необходимо двигаться в сторону прецизионного, или точного питания".

Цель такого подхода — разрабатывать диетические рекомендации, учитывающие не только возраст и пол, но и генетику, образ жизни и состояние микробиома конкретного человека.

Ключевые принципы точного питания

  1. Индивидуализация. Отказ от универсальных советов в пользу персонализированных планов.

  2. Возрастная адаптация. Корректировка рациона и доз микронутриентов на разных этапах жизни.

  3. Проактивность. Фокус на профилактике возрастных заболеваний через питание.

Важное ограничение: испытания на людях — следующий шаг

Несмотря на обнадеживающие результаты, крайне важно отметить, что текущие выводы основаны исключительно на исследованиях на животных. Метаболизм мышей и человека имеет существенные различия, поэтому делать окончательные выводы и самостоятельно сокращать потребление фолиевой кислоты преждевременно и опасно.

Что ждет нас дальше?

  • Ученые планируют провести клинические испытания на людях, чтобы проверить, оказывает ли контроль над уровнем B9 аналогичное влияние на метаболизм человека.

  • Необходимо точно определить, какие дозы являются оптимальными для разных возрастных групп.

  • Требуется более глубоко изучить долгосрочные эффекты такой диетической адаптации.

Исследование техасских ученых бросает вызов устоявшимся представлениям о роли фолиевой кислоты, открывая новые горизонты в понимании здорового старения. Оно напоминает нам, что в питании, как и в жизни, важна золотая середина, а будущее диетологии — за персонализированным подходом, учитывающим все особенности человека.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
