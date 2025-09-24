Печень молчит до последнего: признаки заболеваний, которые привыкли игнорировать

Проблемы с печенью долгое время могут никак себя не проявлять. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. Сеченова Петр Ткаченко.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Боль под рёбрами

"Первые заметные признаки заболеваний печени чаще всего появляются уже на стадии серьезных заболеваний, ближе к циррозу. Острая ситуация бывает при гепатитах, тогда возникает желтушность — сначала в глазах, потом и на коже, а также сильная слабость и кровоточивость", — пояснил специалист.

По его словам, хронические болезни печени развиваются достаточно медленно.

"Человек может годами ничего не чувствовать, пока не сдаст анализы и не увидит повышение печеночных ферментов. На этой стадии единственная жалоба — усталость и утомляемость, что легко спутать с другими проблемами. А характерные проявления возникают уже тогда, когда болезнь заходит далеко и развивается цирроз", — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что важной мерой профилактики остаются прививки от гепатитов.

"Особенно это касается гепатита B, от которого вакцинация проводится еще в детстве. При этом важно помнить, что прививки необходимо обновлять каждые 10 лет, чтобы сохранять иммунитет. Также важно соблюдать гигиену, чтобы не заразиться гепатитом А или Е. Но не менее серьезный фактор риска — это алкоголь. Для мужчин безопасной дозой считается около 30 граммов чистого этанола в день, для женщин — около 20. Все, что выше, уже вредит печени", — добавил врач.

Ткаченко также отметил значение образа жизни в сохранении здоровья печени.

"Лишний вес, высокий сахар и давление, повышенный холестерин приводят к жировой болезни печени. Это заболевание долгое время может быть скрытым, но со временем приводит к фиброзу и циррозу. Поддержание нормального веса, правильное питание и контроль основных показателей — это самая надежная защита", — заключил эксперт.