Печень молчит до последнего: признаки заболеваний, которые привыкли игнорировать

Здоровье

Проблемы с печенью долгое время могут никак себя не проявлять. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог клиники пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. Сеченова Петр Ткаченко.

Боль под рёбрами
Боль под рёбрами

"Первые заметные признаки заболеваний печени чаще всего появляются уже на стадии серьезных заболеваний, ближе к циррозу. Острая ситуация бывает при гепатитах, тогда возникает желтушность — сначала в глазах, потом и на коже, а также сильная слабость и кровоточивость", — пояснил специалист.

По его словам, хронические болезни печени развиваются достаточно медленно.

"Человек может годами ничего не чувствовать, пока не сдаст анализы и не увидит повышение печеночных ферментов. На этой стадии единственная жалоба — усталость и утомляемость, что легко спутать с другими проблемами. А характерные проявления возникают уже тогда, когда болезнь заходит далеко и развивается цирроз", — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что важной мерой профилактики остаются прививки от гепатитов.

"Особенно это касается гепатита B, от которого вакцинация проводится еще в детстве. При этом важно помнить, что прививки необходимо обновлять каждые 10 лет, чтобы сохранять иммунитет. Также важно соблюдать гигиену, чтобы не заразиться гепатитом А или Е. Но не менее серьезный фактор риска — это алкоголь. Для мужчин безопасной дозой считается около 30 граммов чистого этанола в день, для женщин — около 20. Все, что выше, уже вредит печени", — добавил врач.

Ткаченко также отметил значение образа жизни в сохранении здоровья печени.

"Лишний вес, высокий сахар и давление, повышенный холестерин приводят к жировой болезни печени. Это заболевание долгое время может быть скрытым, но со временем приводит к фиброзу и циррозу. Поддержание нормального веса, правильное питание и контроль основных показателей — это самая надежная защита", — заключил эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
