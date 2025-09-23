Одна хитрая фраза на чеке — и аптека чиста: раскрыта схема продажи рецептурных лекарств

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:10
Здоровье

В Москве выявили нарушения при продаже рецептурных препаратов: журналисты оформили заказ на антидепрессанты и получили лекарства без предъявления рецепта и документов. Эта история наглядно показывает, как устроен рынок психотропных препаратов в России и почему он растёт несмотря на строгие правила.

Фармацевт в аптеке
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт в аптеке

Как проходила проверка

Журналисты провели контрольную закупку в одной из популярных аптек столицы. Заказ оформили дистанционно, и курьер доставил препараты без вопросов и требований показать рецепт или паспорт.

Особое внимание привлёк чек: вместо привычного кассового документа покупателю передали распечатку на листе формата А4. Внизу была фраза: "Все лекарства приобретены согласно рецепту врача. Рецепты курьеру переданы. Претензий не имею". Таким образом, аптека формально снимает с себя ответственность, перекладывая её на клиента.

Курьер, принимая подпись, не попросил показать медицинское назначение или удостоверение личности. Получается, что человек мог бы заказать лекарства даже на чужое имя, не имея никаких подтверждающих документов.

Что говорит закон

По действующим правилам в России антидепрессанты относятся к категории рецептурных препаратов. Их отпуск без назначения врача является нарушением. Обычно аптека обязана зафиксировать факт предъявления рецепта и хранить его копию или оригинал. Кроме того, сотрудник аптеки может потребовать паспорт, чтобы удостовериться, что рецепт принадлежит именно покупателю.

  • Фактически же контроль со стороны фармацевтических компаний и аптек во многих случаях оказывается формальным. Подобная практика ставит под сомнение эффективность регулирования рынка и усиливает риски самолечения.

Рост продаж антидепрессантов

Несмотря на строгие правила, спрос на такие препараты продолжает расти. Только к середине 2025 года в стране продали около 12,9 млн упаковок на сумму более 10,6 млрд рублей, сообщает издание "Постньюс".

Рост может быть связан с несколькими факторами:

  • повышенным уровнем стресса в обществе;
  • дефицитом бесплатной психиатрической помощи;
  • активным продвижением препаратов на фармрынке;
  • относительной доступностью антидепрессантов через частные клиники и онлайн-аптеки.

Многие специалисты отмечают, что пациенты нередко воспринимают антидепрессанты как универсальное решение для любых психологических проблем. Однако без контроля врача это может привести к серьёзным побочным эффектам, включая зависимость, обострение симптомов или несовместимость с другими лекарствами.

Серые схемы и последствия

Рынок антидепрессантов всё чаще работает в "серой зоне". Формально документы оформлены правильно — покупатель подписывает бумагу о наличии рецепта. Но фактически никакой проверки не происходит.

Такая ситуация несёт прямую угрозу здоровью граждан. Препараты, которые должны назначаться только врачом после диагностики, могут оказаться в руках неподготовленного человека. Кроме того, подобные схемы дискредитируют аптечный бизнес, снижая доверие к фармацевтам и государственным регуляторам.

История с контрольной закупкой показывает, что регулирование фармацевтического рынка в России остаётся во многом декларативным. Формально существуют строгие правила, но на практике их легко обойти. При этом спрос на антидепрессанты только растёт, и пока не ясно, будут ли власти ужесточать контроль или предпочитают закрывать глаза на проблему.

Ситуация наглядно демонстрирует противоречие между законодательством и реальной практикой: лекарства, требующие строгого медицинского контроля, остаются доступными практически любому желающему.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
