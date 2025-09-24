Бодрствуешь и спишь одновременно: парадокс, который ломает привычное восприятие — кошмар наяву

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:36
Здоровье

Сонный паралич — состояние, о котором многие слышали, но не все понимают его природу. В этот момент человек остаётся в сознании, но не может пошевелиться, а иногда даже испытывает трудности с дыханием. К этому нередко добавляются яркие галлюцинации, создающие иллюзию присутствия посторонних в комнате. Несмотря на пугающие ощущения, врачи утверждают: реальной угрозы здоровью это не несёт, а выйти из такого состояния можно быстрее, если знать несколько приёмов.

Кошмарный сон
Фото: Pixabay by Ponschke, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошмарный сон

Причина возникновения сонного паралича

Сомнологи объясняют: сонный паралич связан с переходными фазами сна и бодрствования. В этот момент мозг частично "просыпается", но тело остаётся в фазе быстрого сна, когда мышцы обездвижены. Именно тогда появляются странные ощущения, сопровождаемые образами из сновидений.

"Как побыстрее выйти из сонного паралича? Единственное, что в этом состоянии у нас сохраняется — это двигательная активность глаз", — отметил профессор Роман Бузунов.

Как быстрее выйти из сонного паралича

  1. Начать двигать глазами из стороны в сторону.
  2. Попробовать зажмуриться и моргнуть.
  3. Подключить мышцы лица: нахмурить брови, попытаться улыбнуться.
  4. Постепенно пробовать пошевелить руками или ногами.
  5. Сконцентрироваться на дыхании, не поддаваться панике.

Такие действия помогают вернуть контроль над телом в течение нескольких секунд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ложиться спать днём после недосыпа.
    Последствие: мозг "сбивается", увеличивается вероятность паралича.
    Альтернатива: придерживаться чёткого графика сна, ложиться в одно и то же время.

  • Ошибка: частые перелёты и джетлаг без восстановления режима.
    Последствие: нарушение фаз сна.
    Альтернатива: использовать мелатонин или СПА-процедуры для адаптации.

  • Ошибка: хронический стресс и усталость.
    Последствие: скачки фаз сна и тревожные сны.
    Альтернатива: йога, витамины группы B, дыхательные практики перед сном.

Игнорирование проблемы

Что будет, если не предпринимать никаких действий? Сонный паралич пройдёт сам, но человек может испытать сильное чувство страха. При регулярном повторении состояние способно ухудшить качество сна, привести к ночным пробуждениям и хронической усталости. В этом случае стоит обратиться к сомнологу.

FAQ

Как выбрать способ профилактики сонного паралича?
Лучше всего помогает стабильный режим сна и снижение уровня стресса.

Сколько стоит консультация сомнолога?
В среднем приём в клиниках сна начинается от 2500 рублей.

Что лучше: мелатонин или натуральные методы?
Мелатонин помогает при джетлаге, но при хронических случаях предпочтительнее психотерапия и соблюдение гигиены сна.

Мифы и правда

  • Миф: сонный паралич — мистическое явление.
    Правда: это физиологическое состояние мозга.

  • Миф: он опасен для сердца и лёгких.
    Правда: дыхание сохраняется, угрозы нет.

  • Миф: только тревожные люди страдают от этого.
    Правда: паралич может возникнуть у любого при недосыпе.

Сон и психология

Частые эпизоды сонного паралича повышают тревожность и создают страх перед засыпанием. В результате формируется порочный круг: человек боится сна, меньше отдыхает, а вероятность паралича возрастает. Для выхода из этого круга помогают когнитивно-поведенческая терапия и техники релаксации.

Три интересных факта

• У детей сонный паралич встречается реже, чем у взрослых.
• Люди, практикующие осознанные сновидения, чаще сталкиваются с этим состоянием.
• В разных культурах на протяжении веков его связывали с "домовым" или "ночным демоном".

Сонный паралич выглядит пугающе из-за галлюцинаций и ощущения полной обездвиженности, но это нормальное физиологическое состояние, не представляющее угрозы жизни. Снять приступ можно с помощью простых приёмов — движений глазами и постепенного подключения мимики. А регулярный сон, снижение стресса и правильный режим дня помогают значительно снизить вероятность его повторения.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
