Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штрафы до полумиллиона: что грозит владельцам при аренде иностранцами
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Киты замолчали, но не потому что стесняются: океан готовит худший сюрприз
Садоводы держали это в секрете: обычные отходы табака превращаются в мощное оружие против вредителей
Морские ворота Порту: как Матозиньюш стал раем для гурманов и любителей солнца
У Арсения — юбилей: Яна Рудковская показала кадры патриотического завтрака с сыном в особый день
Кардио, сила и гибкость в одной неделе: универсальная формула для тех, кто всегда всё откладывал
Подержанный рынок взорвался спросом: эти модели уходят с площадок за день без торга
Нет чека — нет прав: как покупатели сами отказываются от защиты

Битва с раком выходит на новый уровень: вакцина готова изменить судьбы тысяч людей

5:28
Здоровье

В России вскоре произойдёт событие, которое может изменить подход к лечению онкологии. Через месяц-полтора отечественные клиники начнут использовать мРНК-вакцину, разработанную российскими учёными, для терапии онкологических заболеваний. Это не просто инновация, а фактически прорыв в медицине: впервые в мире появляется персонализированная вакцина против рака, созданная на базе уникальных генетических данных пациентов.

Медсестра проводит вакцинацию
Фото: flickr.com by Журнал о СЕБЕ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медсестра проводит вакцинацию

По словам специалистов, необходимые документы уже поданы в Минздрав РФ. В ближайшее время ведущие центры страны — институты Герцена, Блохина и Центр имени Гамалеи — должны получить разрешение на производство первых серий препаратов.

"Надеемся, в ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт получат разрешение на производство первых видов вакцин, персонализированных, против меланомы. И, соответственно, больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены, и мы готовы буквально в течение месяца-полутора совместными усилиями перейти к их лечению", — сообщил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Действие новой вакцины

Принцип действия мРНК-препарата основан на том, чтобы "обучить" иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки. Для этого у пациента берутся его собственные генетические данные, на основе которых создаётся индивидуальная формула вакцины. В результате организм получает инструкцию по борьбе именно с теми мутациями, которые вызвали опухоль.

Этот метод уже доказал эффективность в исследованиях против меланомы, одной из самых агрессивных форм рака кожи.

Сравнение подходов

Подход к лечению Особенности Минусы Перспективы
Химиотерапия Универсальное средство, действует на все быстро делящиеся клетки Много побочных эффектов, падение иммунитета Стандартный метод, но постепенно уступает место точечным технологиям
Иммунотерапия Стимулирует иммунитет бороться с опухолью Дорого, не всегда эффективно Уже используется в развитых странах
мРНК-вакцина Персонализированная, создаётся под конкретного пациента Пока доступна ограниченно Может стать основой будущего лечения рака

Советы шаг за шагом: что важно знать пациенту

  1. Обследоваться в специализированном онкоцентре, где будут подбирать персонализированную терапию.
  2. Сдать генетические тесты — именно они становятся основой для создания вакцины.
  3. Обсудить с врачом дополнительные методы поддержки: витамины, сыворотки, СПА-процедуры для восстановления.
  4. Настроиться на длительный процесс: вакцина — это не чудо-таблетка, а часть комплексного лечения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: самолечение или использование "народных средств".
    Последствие: упущенное время и прогрессирование опухоли.
    Альтернатива: консультация у онколога и участие в клинических программах.

  • Ошибка: отказ от генетического анализа.
    Последствие: невозможность создать персонализированную вакцину.
    Альтернатива: пройти молекулярное тестирование в сертифицированных центрах.

  • Ошибка: ожидание мгновенного эффекта.
    Последствие: разочарование и отказ от терапии.
    Альтернатива: понимание, что лечение комплексное и требует времени.

Вакцина станет массовой

Если технология выйдет за пределы узкой группы пациентов, это может привести к настоящей революции. Лечение онкологии перестанет быть универсальным и перейдёт в сферу персонализированной медицины. Но для этого потребуется не только научная база, но и промышленное производство, доступность для регионов и страховое покрытие, сообщает "Царьград".

FAQ

Как выбрать центр для лечения?
Стоит обращаться в федеральные онкологические институты (Гамалеи, Герцена, Блохина), где есть программы по мРНК-терапии.

Сколько стоит такая вакцина?
На старте цена будет высокой, но при расширении производства возможна частичная компенсация через страховые программы.

Что лучше: химия или вакцина?
Эти методы не конкурируют, а дополняют друг друга. Вакцина рассчитана на персонализированное действие, а химиотерапия применяется в комплексе.

Мифы и правда

  • Миф: вакцина полностью избавит от рака.
    Правда: это часть комплексного лечения, а не чудодейственное средство.

  • Миф: препарат опасен для здоровых клеток.
    Правда: мРНК-вакцина работает только с опухолевыми мишенями.

  • Миф: генетический анализ небезопасен.
    Правда: данные используются только для медицинских целей и защищены.

Интересные факты

  • Первые мРНК-вакцины массово применялись против COVID-19, что дало толчок к их развитию в онкологии.
  • Россия — одна из первых стран, где начнут клиническое применение раковой мРНК-вакцины.
  • Уже сегодня разрабатываются варианты для других опухолей, включая рак лёгких и поджелудочной железы.

 

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Иллюзия уюта: тёплый питомец под боком — это ловушка, которая крадёт ваши силы каждую ночь
Домашние животные
Иллюзия уюта: тёплый питомец под боком — это ловушка, которая крадёт ваши силы каждую ночь
Карибское эхо холодной войны: Венесуэла показала оружие против авианосца США
Военные новости
Карибское эхо холодной войны: Венесуэла показала оружие против авианосца США
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Нет чека — нет прав: как покупатели сами отказываются от защиты
До салатов и шампанского — всего 100 дней: стратегия минус на весах без нервов и срывов
Собачья любовь против кошачьего снисхождения: наука вынесла окончательный вердикт
Не все так плохо: как избежать разочарования на зимнем побережье Амальфи
Один анализ, тысячи ответов: насколько точны прогнозы врачей с помощью ИИ
Красота на крыльце или головная боль в саду: вся правда о магазинных хризантемах
Анализы сияют — беременность молчит: что делать при идиопатическом бесплодии
Парацетамол опасен? Мария Погребняк не знает кому верить — Трампу или врачам
Гости будут умолять дать рецепт: простой трюк сделает вашу запеканку незабываемой
Секрет экономных водителей раскрыт: но есть одна опасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.