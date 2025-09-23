Холера снова на горизонте: болезнь без температуры, которая убивает быстрее яда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:37
Здоровье

Смертельно опасная инфекция, известная человечеству на протяжении столетий, вновь напоминает о себе. Холера остаётся одной из самых коварных болезней, которая поражает туристические регионы и способна попасть в Россию вместе с путешественниками. Ситуацию комментируют врачи и санитарные службы, предупреждая о рисках и давая рекомендации для защиты здоровья.

Эпедимия холера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эпедимия холера

Холера

Холера — это острое инфекционное заболевание, вызываемое полярным вибрионом. Основной путь заражения — через воду и продукты питания, а также при нарушении правил личной гигиены. Болезнь протекает тяжело: организм стремительно теряет жидкость, что приводит к обезвоживанию и опасным осложнениям.

"Заболевание очень тяжелое, протекает с выраженным обезвоживанием… При отсутствии лечения пациент погибает от холерного алгида", — отметил главврач Андрей Осипов.

Главная особенность болезни в том, что она часто не сопровождается повышением температуры, поэтому человек может долго не осознавать серьёзности своего состояния.

Симптомы и проявления

Среди основных признаков инфекции выделяют:

  1. Сильную диарею и рвоту.
  2. Судороги из-за потери электролитов.
  3. Быструю потерю веса за несколько дней.
  4. Обезвоживание: сухость кожи, западание глаз, редкое мочеиспускание.

Если вовремя не начать лечение, развивается состояние, которое медики называют "холерный алгид" — крайняя стадия обезвоживания, нередко заканчивающаяся смертью.

Как инфекция может попасть в Россию

Сегодня туристические маршруты многих россиян связаны с Азией и Ближним Востоком. По словам экспертов, именно эти направления несут потенциальную угрозу завоза инфекции.

"Туристический поток сместился на страны Азии, где как раз это заболевания сейчас распространено", — пояснил главврач Андрей Осипов.

По статистике, в начале 2025 года уже был зарегистрирован случай заражения: россиянин привёз инфекцию из Индии. Причиной стало несоблюдение элементарных правил безопасности во время поездки.

Защита

  1. Пить только кипячёную или бутилированную воду.
  2. Избегать напитков со льдом — лёд может быть из заражённой воды.
  3. Мыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи.
  4. Тщательно промывать овощи и фрукты.
  5. Отдавать предпочтение термически обработанной пище.

Эти простые меры снижают риск заражения почти до нуля.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить воду из-под крана.
    Последствие: заражение вибрионом.
    Альтернатива: покупка бутилированной воды.

  • Ошибка: употреблять уличную еду без термообработки.
    Последствие: риск диареи и холеры.
    Альтернатива: еда в проверенных кафе и ресторанах.

  • Ошибка: пренебрегать гигиеной рук.
    Последствие: перенос возбудителя в организм.
    Альтернатива: антисептик или влажные салфетки в дороге.

Игнорирование болезни

Что будет, если не лечить холеру? В этом случае организм теряет до 10 % жидкости в день, что сравнимо с обезвоживанием при сильнейшем тепловом ударе. Итог — сбой работы почек, падение давления, нарушение кровообращения. Без медицинской помощи летальный исход возможен в течение 24-48 часов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Плюсы и минусы профилактики

Мера Плюсы Минусы
Кипячение воды Доступно и эффективно Требует времени и условий
Вакцинация Формирует иммунитет Не всегда доступна в регионах
Использование санитайзеров Удобно в поездке Высыхает кожа рук
Отказ от уличной еды Минимизирует риск Уменьшает гастрономический опыт

FAQ

Как выбрать воду для поездки?
Только фабричная упаковка. Обязательно проверяйте целостность крышки и срок годности.

Сколько стоит вакцинация от холеры?
Цена варьируется: в частных клиниках — от 3 до 5 тысяч рублей.

Что лучше для защиты: таблетки или прививка?
Препараты снижают риск осложнений, но вакцинация даёт более устойчивый иммунитет.

Мифы и правда

  • Миф: холера передаётся воздушно-капельным путём.
    Правда: заражение происходит только через воду и продукты.

  • Миф: болезнь встречается только в Африке.
    Правда: вспышки фиксируются в Азии и на Ближнем Востоке.

  • Миф: при холере всегда высокая температура.
    Правда: лихорадка часто отсутствует.

3 интересных факта

  1. В XIX веке холера вызывала массовые эпидемии в Европе и считалась "болезнью бедных".
  2. Современные антибиотики позволяют значительно снизить смертность, если лечение начато вовремя.
  3. В некоторых странах туристам рекомендуют носить с собой специальные таблетки для обеззараживания воды.

Холера остаётся серьёзной угрозой, особенно для туристов, посещающих страны с неблагополучной санитарной обстановкой. Болезнь развивается стремительно и опасна смертельным обезвоживанием, но простые правила гигиены, осторожность в выборе воды и пищи, а также своевременная медицинская помощь способны защитить от трагических последствий.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
