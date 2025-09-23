Холера снова на горизонте: болезнь без температуры, которая убивает быстрее яда

Смертельно опасная инфекция, известная человечеству на протяжении столетий, вновь напоминает о себе. Холера остаётся одной из самых коварных болезней, которая поражает туристические регионы и способна попасть в Россию вместе с путешественниками. Ситуацию комментируют врачи и санитарные службы, предупреждая о рисках и давая рекомендации для защиты здоровья.
Холера — это острое инфекционное заболевание, вызываемое полярным вибрионом. Основной путь заражения — через воду и продукты питания, а также при нарушении правил личной гигиены. Болезнь протекает тяжело: организм стремительно теряет жидкость, что приводит к обезвоживанию и опасным осложнениям.
"Заболевание очень тяжелое, протекает с выраженным обезвоживанием… При отсутствии лечения пациент погибает от холерного алгида", — отметил главврач Андрей Осипов.
Главная особенность болезни в том, что она часто не сопровождается повышением температуры, поэтому человек может долго не осознавать серьёзности своего состояния.
Среди основных признаков инфекции выделяют:
Если вовремя не начать лечение, развивается состояние, которое медики называют "холерный алгид" — крайняя стадия обезвоживания, нередко заканчивающаяся смертью.
Сегодня туристические маршруты многих россиян связаны с Азией и Ближним Востоком. По словам экспертов, именно эти направления несут потенциальную угрозу завоза инфекции.
"Туристический поток сместился на страны Азии, где как раз это заболевания сейчас распространено", — пояснил главврач Андрей Осипов.
По статистике, в начале 2025 года уже был зарегистрирован случай заражения: россиянин привёз инфекцию из Индии. Причиной стало несоблюдение элементарных правил безопасности во время поездки.
Эти простые меры снижают риск заражения почти до нуля.
Ошибка: пить воду из-под крана.
Последствие: заражение вибрионом.
Альтернатива: покупка бутилированной воды.
Ошибка: употреблять уличную еду без термообработки.
Последствие: риск диареи и холеры.
Альтернатива: еда в проверенных кафе и ресторанах.
Ошибка: пренебрегать гигиеной рук.
Последствие: перенос возбудителя в организм.
Альтернатива: антисептик или влажные салфетки в дороге.
Что будет, если не лечить холеру? В этом случае организм теряет до 10 % жидкости в день, что сравнимо с обезвоживанием при сильнейшем тепловом ударе. Итог — сбой работы почек, падение давления, нарушение кровообращения. Без медицинской помощи летальный исход возможен в течение 24-48 часов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
|Мера
|Плюсы
|Минусы
|Кипячение воды
|Доступно и эффективно
|Требует времени и условий
|Вакцинация
|Формирует иммунитет
|Не всегда доступна в регионах
|Использование санитайзеров
|Удобно в поездке
|Высыхает кожа рук
|Отказ от уличной еды
|Минимизирует риск
|Уменьшает гастрономический опыт
Как выбрать воду для поездки?
Только фабричная упаковка. Обязательно проверяйте целостность крышки и срок годности.
Сколько стоит вакцинация от холеры?
Цена варьируется: в частных клиниках — от 3 до 5 тысяч рублей.
Что лучше для защиты: таблетки или прививка?
Препараты снижают риск осложнений, но вакцинация даёт более устойчивый иммунитет.
Миф: холера передаётся воздушно-капельным путём.
Правда: заражение происходит только через воду и продукты.
Миф: болезнь встречается только в Африке.
Правда: вспышки фиксируются в Азии и на Ближнем Востоке.
Миф: при холере всегда высокая температура.
Правда: лихорадка часто отсутствует.
Холера остаётся серьёзной угрозой, особенно для туристов, посещающих страны с неблагополучной санитарной обстановкой. Болезнь развивается стремительно и опасна смертельным обезвоживанием, но простые правила гигиены, осторожность в выборе воды и пищи, а также своевременная медицинская помощь способны защитить от трагических последствий.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.