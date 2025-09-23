Холера снова на горизонте: болезнь без температуры, которая убивает быстрее яда

Смертельно опасная инфекция, известная человечеству на протяжении столетий, вновь напоминает о себе. Холера остаётся одной из самых коварных болезней, которая поражает туристические регионы и способна попасть в Россию вместе с путешественниками. Ситуацию комментируют врачи и санитарные службы, предупреждая о рисках и давая рекомендации для защиты здоровья.

Холера

Холера — это острое инфекционное заболевание, вызываемое полярным вибрионом. Основной путь заражения — через воду и продукты питания, а также при нарушении правил личной гигиены. Болезнь протекает тяжело: организм стремительно теряет жидкость, что приводит к обезвоживанию и опасным осложнениям.

"Заболевание очень тяжелое, протекает с выраженным обезвоживанием… При отсутствии лечения пациент погибает от холерного алгида", — отметил главврач Андрей Осипов.

Главная особенность болезни в том, что она часто не сопровождается повышением температуры, поэтому человек может долго не осознавать серьёзности своего состояния.

Симптомы и проявления

Среди основных признаков инфекции выделяют:

Сильную диарею и рвоту. Судороги из-за потери электролитов. Быструю потерю веса за несколько дней. Обезвоживание: сухость кожи, западание глаз, редкое мочеиспускание.

Если вовремя не начать лечение, развивается состояние, которое медики называют "холерный алгид" — крайняя стадия обезвоживания, нередко заканчивающаяся смертью.

Как инфекция может попасть в Россию

Сегодня туристические маршруты многих россиян связаны с Азией и Ближним Востоком. По словам экспертов, именно эти направления несут потенциальную угрозу завоза инфекции.

"Туристический поток сместился на страны Азии, где как раз это заболевания сейчас распространено", — пояснил главврач Андрей Осипов.

По статистике, в начале 2025 года уже был зарегистрирован случай заражения: россиянин привёз инфекцию из Индии. Причиной стало несоблюдение элементарных правил безопасности во время поездки.

Защита

Пить только кипячёную или бутилированную воду. Избегать напитков со льдом — лёд может быть из заражённой воды. Мыть руки с мылом перед каждым приёмом пищи. Тщательно промывать овощи и фрукты. Отдавать предпочтение термически обработанной пище.

Эти простые меры снижают риск заражения почти до нуля.

Игнорирование болезни

Что будет, если не лечить холеру? В этом случае организм теряет до 10 % жидкости в день, что сравнимо с обезвоживанием при сильнейшем тепловом ударе. Итог — сбой работы почек, падение давления, нарушение кровообращения. Без медицинской помощи летальный исход возможен в течение 24-48 часов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Плюсы и минусы профилактики

FAQ Как выбрать воду для поездки?

Только фабричная упаковка. Обязательно проверяйте целостность крышки и срок годности. Сколько стоит вакцинация от холеры?

Цена варьируется: в частных клиниках — от 3 до 5 тысяч рублей. Что лучше для защиты: таблетки или прививка?

Препараты снижают риск осложнений, но вакцинация даёт более устойчивый иммунитет. Мифы и правда Миф: холера передаётся воздушно-капельным путём.

Правда: заражение происходит только через воду и продукты.

Миф: болезнь встречается только в Африке.

Правда: вспышки фиксируются в Азии и на Ближнем Востоке.

Миф: при холере всегда высокая температура.

Правда: лихорадка часто отсутствует. 3 интересных факта В XIX веке холера вызывала массовые эпидемии в Европе и считалась "болезнью бедных". Современные антибиотики позволяют значительно снизить смертность, если лечение начато вовремя. В некоторых странах туристам рекомендуют носить с собой специальные таблетки для обеззараживания воды. Холера остаётся серьёзной угрозой, особенно для туристов, посещающих страны с неблагополучной санитарной обстановкой. Болезнь развивается стремительно и опасна смертельным обезвоживанием, но простые правила гигиены, осторожность в выборе воды и пищи, а также своевременная медицинская помощь способны защитить от трагических последствий.