Болезнь любви передаётся и без постели: названа инфекция, которой можно заразиться и без секса

Считается, что инфекции, передающиеся половым путём, возможны только через сексуальный контакт. Но реальность сложнее: некоторые возбудители способны проникнуть в организм другими путями. Хотя вероятность таких случаев крайне низкая, игнорировать её нельзя.
Основные носители инфекций — биологические жидкости: кровь, сперма, вагинальные выделения, слюна. Через них вирусы и бактерии попадают на слизистые или в микроповреждения кожи. Именно поэтому половой контакт остаётся главным фактором риска. Но существуют и редкие исключения.
Некоторые болезни способны распространяться через близкий телесный контакт:
Ситуации, когда инфекция передаётся через предметы, маловероятны. Но для некоторых возбудителей это возможно:
Многие боятся заразиться в общественных туалетах или бассейнах. На твёрдых поверхностях возбудители живут плохо, но редкие исключения есть:
|Болезнь
|Можно заразиться без секса?
|Как именно
|Герпес
|Да, при тесном контакте
|Поцелуи, полотенце с выделениями
|Сифилис
|Да, но редко
|Прямой контакт с язвой
|ВПЧ
|Нет, кроме сексуального контакта
|Только через микроповреждения
|Лобковые вши
|Да
|Бельё, полотенца
|Трихомониаз
|Теоретически
|Влажная ткань, очень редко
|Гепатит В
|Теоретически
|Через свежую кровь на поверхности
Ошибка: считать, что заразиться можно от любого прикосновения.
Последствие: лишние страхи и стигматизация больных.
Альтернатива: знать реальные пути передачи и меры защиты.
Ошибка: игнорировать микроповреждения кожи и слизистых.
Последствие: риск заражения при контакте.
Альтернатива: использовать барьерные методы защиты, следить за гигиеной.
Ошибка: полагать, что полотенце или сиденье унитаза — главный источник опасности.
Последствие: формирование мифов.
Альтернатива: понимать, что основная угроза идёт от интимных контактов и крови.
А что если у человека обнаружена инфекция, а он уверен, что сексуальных контактов не было? Врачи учитывают и бытовые пути, но всегда анализируют ситуацию. Иногда заражение действительно может произойти через поцелуи, бельё или медицинские манипуляции.
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет редкие случаи заражения без секса
|Вероятность крайне низкая
|Помогает развеять мифы о "грязных" людях
|Поддерживает страхи и предубеждения
|Даёт понимание важности гигиены
|Отвлекает от главного — полового пути передачи
Нет. Возбудитель быстро погибает во внешней среде.
Лобковые вши. Они способны жить вне тела до суток.
Да, если у партнёра есть язвы (например, при герпесе или сифилисе).
Миф: заразиться можно от рукопожатия.
Правда: простое прикосновение не опасно.
Миф: полотенце — главный источник инфекций.
Правда: вероятность передачи через ткань крайне мала, кроме случаев с вшами.
Миф: общественный туалет — источник сифилиса.
Правда: бактерия не выживает на поверхностях.
Идея "бытового заражения" долгое время использовалась как оправдание: пациенты скрывали реальные сексуальные контакты. Сегодня врачи подтверждают: такие случаи возможны, но крайне редки. Главный путь передачи по-прежнему — интимная близость.
