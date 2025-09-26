Полезное — не значит безопасное: эта ошибка со свежими овощами превращает еду во врага пищеварения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Стремление к здоровому питанию часто ассоциируется с тарелкой свежих салатов. Однако для многих сырые овощи могут становиться причиной дискомфорта, вызывая вздутие и тяжесть.

В таких случаях диетологи советуют обратить внимание на их приготовленные альтернативы. Термическая обработка не только меняет текстуру и вкус, но и раскрывает уникальные полезные свойства некоторых овощей, направленные на улучшение пищеварения и мягкое очищение организма.

"Приготовление овощей — это не потеря пользы, а ее трансформация. Оно разрушает жесткие клеточные стенки, облегчая усвоение питательных веществ и снижая нагрузку на пищеварительный тракт", — отмечает нутрициолог Анна Иванова.

Для людей с чувствительным кишечником это часто единственный способ получить всю пользу клетчатки без неприятных последствий, добавляют эксперты.

Почему вареные овощи лучше усваиваются?

Переход на приготовленные овощи может стать решением проблемы вздутия по нескольким причинам:

  • Снижение антинутриентов. Термическая обработка уменьшает содержание веществ, которые могут мешать усвоению витаминов и минералов.

  • Повышение биодоступности. Полезные соединения, такие как бета-каротин в моркови или ликопин в томатах, становятся более доступными для организма после приготовления.

  • Мягкое воздействие клетчатки. Клетчатка в приготовленных овощах становится менее грубой, что способствует регулярному и комфортному кишечному транзиту, не провоцируя излишнего газообразования.

Топ-4 приготовленных овоща против вздутия живота

Включение этих овощей в рацион поможет не только уменьшить дискомфорт, но и окажет очищающее действие, сообщает everestteam.it.

  1. Брокколи (приготовленная на пару). Этот крестоцветный овощ — чемпион по поддержке здоровья кишечника. Приготовление на пару сохраняет его важные свойства: брокколи стимулирует выработку пищеварительных ферментов и помогает снизить газообразование.

  2. Спаржа. Обладая природным мочегонным эффектом, спаржа помогает вывести излишки жидкости из организма, что непосредственно сказывается на уменьшении ощущения вздутия. Приготовленная на гриле или пару, она становится изысканным и полезным гарниром.

  3. Цуккини. Мягкий и легкоусвояемый цуккини в тушеном или запеченном виде — отличный источник воды и клетчатки. Он мягко регулирует пищеварение и способствует детоксикации организма.

  4. Белокочанная капуста. Несмотря на то что в сыром виде она может вызывать газообразование, после тушения или ферментации (как в квашеной капусте) она превращается в мощного регулятора пищеварения, обогащая кишечник полезными пробиотиками.

Как готовить, чтобы сохранить пользу?

Максимальную выгоду извлечь можно только при правильном выборе способа приготовления.

  • Приготовление на пару - лидер по сохранению водорастворимых витаминов (например, витамина С и группы В).

  • Запекание или обжаривание с минимумом масла карамелизует натуральные сахара в овощах, делая их вкус ярче, при этом полезные свойства не теряются.

  • Тушение с добавлением специй, таких как имбирь или куркума, не только улучшает вкус, но и усиливает противовоспалительный и ветрогонный эффект блюда.

Включение этих овощей в ежедневный рацион — это шаг к сбалансированному питанию без дискомфорта. Экспериментируя с рецептами и способами приготовления, вы сделаете путь к отличному самочувствию не только эффективным, но и очень вкусным. Главное — прислушиваться к своему организму и находить те варианты, которые подходят именно вам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
