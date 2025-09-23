Наелись так, что тяжело дышать? Эти продукты вернут легкость вашему желудку

Некоторые продукты помогают быстрее справиться с тяжестью в желудке после переедания. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог и диетолог Анна Гончарова.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка ест ночью

По словам специалиста, натуральные ферменты и пряности способны облегчить пищеварение.

"Небольшое количество хрена или горчицы, чай с имбирем, лимоном, мятой или ромашкой, выпитый маленькими глотками в течение 10–15 минут, помогают улучшить самочувствие. Также эффективны несколько ягод клюквы или брусники, а из овощей — мелко натертая сырая морковь", — пояснила Гончарова.

Эксперт добавила, что в южных странах традиционно используют экзотические продукты, содержащие ферменты, улучшающие пищеварение.

"Папайя или свежевыжатый ананасовый сок способствуют перевариванию пищи, действуя подобно ферментам поджелудочной железы. Достаточно 4–5 небольших кусочков папайи или стакана ананасового сока, чтобы облегчить тяжесть", — отметила врач.

Отвечая на вопрос, как избежать переедания, Гончарова подчеркнула, что этот процесс во многом зависит от индивидуальных факторов.

"Склонность к перееданию связана не только с привычками или эмоциональным состоянием, но и с особенностями обмена веществ. Важно не пытаться решить проблему самостоятельно, а обращаться к специалисту для подбора индивидуального подхода", — заключила эндокринолог.