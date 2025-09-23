Когда таблетка не нужна: три естественных способа заглушить головную боль

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главным способом отличить мигрень от обычной головной боли является внимательное отслеживание симптомов и состояния организма. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ученый, эволюционист, палеоневролог, доктор биологических наук,профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ им. академика Б.В. Петровского Сергей Савельев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сильная головная боль

Эксперт подчеркнул, что прежде всего стоит измерить артериальное давление.

"Если с давлением все в порядке, а голова болит, важно восстановить водно-солевой баланс. Полезно выпить минералку с высоким содержанием минералов, а затем снова проверить давление. В некоторых случаях помогает прием пищи, например, мяса, рыбы и овощей. Иногда головная боль может быть связана с недостаточным питанием", — пояснил Савельев.

Он отметил, что регулярные мигрени требуют особого внимания и консультации специалиста.

"Если головные боли повторяются систематически, особенно у женщин с нестабильным гормональным фоном, необходимо обследование. Причины могут быть связаны с сердечно-сосудистой системой и другими аспектами здоровья, поэтому важно искать источник боли комплексно", — уточнил профессор.

Савельев также дал рекомендации при эпизодических болях, возникающих время от времени.

"Если головная боль возникает редко, можно попробовать простые меры: немного поесть, прогуляться, выпить воду. Часто этого достаточно, чтобы облегчить состояние", — заключил он.