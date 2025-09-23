Весь мир чешется неправильно: открытие, которое меняет всё представление о борьбе с зудом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

От зуда на коже страдают миллионы людей по всему миру. Это ощущение может появляться из-за сухости кожи, укусов насекомых, аллергии, стрессов, хронических заболеваний или даже побочных эффектов некоторых лекарств. И хотя большинство людей привычно избавляется от дискомфорта с помощью расчесывания, ученые утверждают: такой способ не только неэффективен, но и может быть опасен. Американские исследователи провели наблюдения и пришли к выводу, что лучше всего бороться с зудом при помощи мягкого растирания или поглаживания кожи.

Зуд на коже
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зуд на коже

Почему чесать кожу вредно

Чесание приносит кратковременное облегчение, но за ним неизбежно следует ухудшение состояния. При сильном или частом трении ногтями:

  • повреждается верхний слой кожи;
  • появляются микротрещины и ранки;
  • повышается риск занесения инфекции;
  • воспаление усиливается, и зуд становится еще сильнее.

По сути, человек попадает в замкнутый круг: чем больше он чешется, тем сильнее проявляется дискомфорт. В результате проблема только усугубляется.

Открытие американских ученых

Исследователи обратили внимание на то, что кожа снабжена множеством нервных окончаний, реагирующих на механическое воздействие. Это так называемые механорецепторы. Они активизируются, когда участок кожи гладят или слегка растирают.

По данным ученых, в этот момент снижается активность нейронов дорсальных рогов спинного мозга, отвечающих за передачу сигналов о зуде. Если же кожу расчесывать, эти же нейроны начинают работать интенсивнее, и зуд усиливается.

Таким образом, мягкое воздействие руками или тканью помогает "перехватить" неприятный сигнал и снизить его силу.

Какие бывают виды зуда

Важно понимать, что зуд может быть вызван разными причинами. В медицине выделяют несколько его разновидностей:

  1. Дерматологический - связан с кожными заболеваниями (дерматит, экзема, псориаз).

  2. Аллергический - возникает при контакте с аллергеном, например пыльцой или шерстью.

  3. Системный - сопровождает болезни печени, почек, щитовидной железы.

  4. Неврологический - связан с нарушениями в работе нервной системы.

  5. Психогенный - появляется на фоне стресса и тревожных состояний.

При постоянном или сильном зуде необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания.

Чем можно помочь себе дома

Если зуд кратковременный и вызван, например, сухостью кожи или укусом насекомого, облегчить состояние можно простыми методами:

  • аккуратно растирать или гладить кожу вместо того, чтобы чесать;
  • использовать увлажняющие кремы и лосьоны;
  • прикладывать прохладные компрессы;
  • избегать горячей воды, которая усиливает раздражение;
  • носить свободную хлопковую одежду, позволяющую коже дышать.

Когда обращаться к врачу

Если зуд сопровождается высыпаниями, отеком, болью или не проходит в течение нескольких дней, это повод для консультации с дерматологом. Особенно важно не откладывать визит к врачу, если неприятное ощущение мешает спать, снижает качество жизни или распространяется по всему телу.

Американские ученые показали: лучший способ снять зуд — это мягкое растирание или поглаживание кожи. Такой метод помогает задействовать естественные защитные механизмы организма и избежать повреждения кожи. Однако при длительном или интенсивном зуде важно не ограничиваться домашними мерами, а искать и устранять его причину вместе со специалистом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
