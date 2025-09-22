Государство вернёт вам деньги за пломбы и коронки: лазейка в законе, о которой молчат в клиниках

Стоматологические услуги в России становятся все дороже, и многие пациенты ищут способы сократить расходы. По словам юриста Асада Юсуфова, только за первые месяцы 2025 года стоимость лечения зубов выросла примерно на 15%, и тенденция к удорожанию сохранится. Однако часть затрат можно компенсировать, если грамотно оформить документы и знать, какие льготы предоставляются государством.

Что можно получить бесплатно по ОМС

Программа обязательного медицинского страхования в 2025 году покрывает только жизненно необходимые стоматологические услуги. К ним относятся:

лечение кариеса, пульпита и периодонтита;

удаление зубов и вскрытие абсцессов;

экстренная помощь;

базовая диагностика (рентген, ортопантомография).

Имплантация, ортодонтия для взрослых и протезирование в перечень не входят. Исключения делаются лишь для пациентов после травм или при онкологических операциях, как сообщает Петербург2.

Бесплатное протезирование: кто имеет право

Федеральные правила остались прежними: протезирование положено инвалидам всех групп, ветеранам и участникам ВОВ, а также гражданам, пострадавшим от радиации. Льгота предоставляется раз в пять лет, при этом используются недорогие материалы — чаще всего акриловые.

Для детей до 18 лет государство финансирует больше процедур, включая профилактику и ортодонтическое лечение по показаниям. Участники СВО и их семьи могут рассчитывать на приоритетное обслуживание и расширенный список льгот.

Налоговый вычет за лечение

Еще один способ вернуть часть денег — оформить социальный налоговый вычет. Подать заявление можно в течение трех лет после того, как были понесены расходы.

Лимит для обычного лечения — до 15 600 рублей (13% от 120 000 рублей).

Для дорогостоящих процедур ограничений нет, если они входят в утвержденный перечень.

Важно: государство компенсирует только медицинские услуги. За дорогие материалы вроде керамики или золота доплачивает сам пациент.

Типичные ошибки при подаче документов

По статистике, чаще всего в компенсации отказывают из-за:

неправильного оформления справок (42% случаев); отсутствия лицензии у клиники (28%); нарушения сроков подачи (18%); оказания услуг, которые не относятся к медицинским (12%).

Чтобы избежать отказа, необходимо заранее уточнить список бумаг и проверить наличие лицензии у стоматологии.

Особенности для детей и региональные программы

Брекеты для детей в федеральный пакет льгот не входят. Но в некоторых регионах действуют собственные программы поддержки. Чтобы получить компенсацию, нужно заключение ортодонта и обращение в органы соцзащиты. В ряде случаев суды становятся на сторону родителей, если ношение брекетов признано медицинской необходимостью.

Несмотря на рост цен в стоматологиях, пациенты могут снизить свои расходы. Для этого стоит использовать возможности бесплатного лечения по ОМС, налоговые вычеты и региональные программы. Главное — внимательно оформлять документы и знать свои права.