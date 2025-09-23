Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лунный газ дороже золота: сделка на $300 млн переворачивает рынок технологий
Один фасон, тысяча образов: этот трикотажный герой сметает с пьедестала кардиганы и худи
Тихие убийцы фундамента: деревья, что могут разрушить дом быстрее любого молотка
Арктика показывает будущее энергетики: кратеры как окно в подземные миры — предупреждение из недр
Вы с завистью смотрите на мужчин, щеголяющих своей красивой растительностью… — писала газета Русское Слово 23 сентября 1908 года
Идеальное место вместо переполненного Прованса: 145 источников и тайна вечного исцеления
Пошёл по пути Майкла Джексона: зачем Артемий Лебедев лёг под нож пластического хирурга
Создан разговорник для общения с собаками: теперь питомец поймёт каждое ваше слово
Интернет пропал, а вместе с ним и ваши права: почему цифровое удостоверение не спасает

Любовь, которая заражает: от герпеса до менингита — риски страстных поцелуев

5:10
Здоровье

Поцелуй — символ нежности, дружбы и страсти, но вместе с этим он может стать и неожиданным "мостом" для вирусов и бактерий. Слюна, которой обмениваются люди во время близкого контакта, нередко содержит микроорганизмы, способные вызвать заболевания. Именно поэтому врачи предупреждают: относиться к поцелуям как к полностью безопасному проявлению чувств не стоит.

Поцелуй
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поцелуй

Опасный поцелуй

Медики выделяют целый ряд заболеваний, которые передаются при контакте губами. Среди наиболее распространённых:

  1. Герпес простого типа (так называемая "простуда" на губах). Он крайне заразен, и даже кратковременное касание может стать причиной передачи.
  2. Цитомегаловирус. Особенно опасен для будущих мам и людей со слабым иммунитетом, так как способен вызвать тяжёлые осложнения.
  3. Инфекционный мононуклеоз. В народе его называют "болезнью поцелуев", поскольку основной путь заражения — именно слюна.
  4. Стрептококки и менингококки. Эти бактерии способны вызвать ангину или даже менингит.
  5. Микроорганизмы, вызывающие кариес. Они переходят от человека к человеку не только через поцелуй, но и при совместном использовании посуды.
  6. Респираторные вирусы — грипп, Covid-19 и их штаммы. В период эпидемий любой поцелуй повышает риск заражения.

Сравнение: вирусы и бактерии, передающиеся через поцелуй

Тип возбудителя Примеры инфекций Чем опасен Особенности передачи
Вирусы Герпес, цитомегаловирус, Covid-19, грипп Длительные осложнения, снижение иммунитета Легко передаются через слюну
Бактерии Стрептококки, менингококки, бактерии кариеса Ангина, менингит, разрушение зубов Возможна передача и через общую посуду

Как снизить риск

  1. Избегайте поцелуев при обострении герпеса или наличии любых высыпаний на губах.
  2. Используйте индивидуальную посуду и предметы гигиены.
  3. При первых симптомах ангины или ОРВИ ограничьте близкий контакт.
  4. Поддерживайте иммунитет витаминами, свежими овощами и фруктами, СПА-процедурами и регулярным сном.
  5. В период сезонных эпидемий откажитесь от поцелуев с людьми, которые недавно перенесли простуду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать проявления герпеса на губах.

  • Последствие: заражение партнёра и осложнения у людей со слабым иммунитетом.

  • Альтернатива: использование противовирусных мазей (ацикловир), отказ от поцелуев до полного заживления.

  • Ошибка: совместное пользование вилками, ложками или стаканами.

  • Последствие: передача бактерий, вызывающих ангину или кариес.

  • Альтернатива: индивидуальная посуда, дезинфекция кухонных принадлежностей.

  • Ошибка: поцелуи в период гриппа или Covid-19.

  • Последствие: быстрое распространение респираторных инфекций.

  • Альтернатива: временный отказ от близкого контакта, использование масок и вакцинация.

FAQ

Как выбрать безопасное время для поцелуев?
Избегайте контактов в период простуд и при наличии явных симптомов у партнёра.

Сколько стоит лечение герпеса?
Противовирусные мази и таблетки обойдутся от 300 до 1000 рублей в зависимости от бренда.

Что лучше для профилактики: витамины или прививки?
Оба метода важны: витамины укрепляют иммунитет, а вакцинация защищает от конкретных вирусов.

Мифы и правда

  • Миф: через поцелуй невозможно заразиться.

  • Правда: множество вирусов и бактерий передаются именно этим путём.

  • Миф: кариес — только следствие сладостей.

  • Правда: бактерии, разрушающие зубы, могут передаваться от человека к человеку.

  • Миф: если человек выглядит здоровым, он не заразен.

  • Правда: многие инфекции протекают скрыто и передаются бессимптомно.

Три интересных факта

  1. Во время поцелуя партнёры обмениваются более чем 80 миллионами бактерий.
  2. Некоторые исследования показывают: регулярные поцелуи укрепляют иммунитет, так как организм учится распознавать новые микроорганизмы.
  3. "Поцелуйная болезнь" — мононуклеоз — чаще всего встречается у подростков и студентов из-за активной социальной жизни.

Поцелуй, несмотря на свою эмоциональную и культурную ценность, остаётся потенциальным источником инфекций. Герпес, цитомегаловирус, мононуклеоз, бактерии кариеса и респираторные вирусы легко передаются через слюну. Это не означает, что нужно полностью отказаться от проявления чувств, но важно соблюдать простые меры предосторожности: следить за здоровьем, избегать контактов в период болезней, использовать индивидуальную посуду и укреплять иммунитет. Тогда поцелуи будут приносить радость, а не болезни.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Шоу-бизнес
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Недвижимость
Мухи боятся этого как огня: насыпьте немного на подоконник, и они никогда не залетят в ваш дом
Популярное
Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков

Змееголов — рыба, которая умеет дышать воздухом и ходить по суше. Чем она удивляет учёных и почему стала проблемой для экологии.

Рыба, которая выходит на берег: змея в теле хищника с плавниками — главный трофей рыбаков
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Хотите рельефные бицепсы даже под курткой? Эта тройка упражнений — ваш ключ к успеху
Запрещенное перемирие: российские войска сжимают клещи вокруг Запорожья
Не прозвучала та самая нота: Фадеев указал на ошибку, которая испортила номер Шамана на Интервидении
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Регина Тодоренко перестала выходить на связь после начала родов: поклонники в отчаянии
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Последние материалы
23 сентября: Нептун, Музей Шаляпина и Армения
Лунный газ дороже золота: сделка на $300 млн переворачивает рынок технологий
Любовь, которая заражает: от герпеса до менингита — риски страстных поцелуев
Один фасон, тысяча образов: этот трикотажный герой сметает с пьедестала кардиганы и худи
Тихие убийцы фундамента: деревья, что могут разрушить дом быстрее любого молотка
Арктика показывает будущее энергетики: кратеры как окно в подземные миры — предупреждение из недр
Вы с завистью смотрите на мужчин, щеголяющих своей красивой растительностью… — писала газета Русское Слово 23 сентября 1908 года
Идеальное место вместо переполненного Прованса: 145 источников и тайна вечного исцеления
Пошёл по пути Майкла Джексона: зачем Артемий Лебедев лёг под нож пластического хирурга
Создан разговорник для общения с собаками: теперь питомец поймёт каждое ваше слово
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.