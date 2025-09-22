Зачем люди делают тату? Ученые нашли шокирующую причину

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Татуировки давно стали частью современной культуры: от символов самовыражения до модных трендов. Однако вокруг них всегда существовало немало споров. Одни считают татуировку украшением, другие — угрозой для здоровья. Совсем недавно американские учёные пришли к неожиданному выводу: наличие нескольких татуировок может снижать риск развития меланомы — одной из самых опасных форм рака кожи.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ татуировка

Новые данные исследования

Группа онкологов из США проанализировала медицинские данные 7 тысяч жителей штата Юта. Целью было выяснить, есть ли связь между количеством татуировок и частотой встречаемости меланомы.

Результаты удивили даже специалистов. Оказалось, что:

люди, имеющие две и более татуировки, болели меланомой значительно реже;

обладатели большого числа татуировок имели риск заболевания на 56–74% ниже, чем те, кто никогда не делал тату;

если первое тату было сделано до 20 лет, вероятность онкодиагноза снижалась на 52%;

а вот те, кто ограничивался лишь одним сеансом, напротив, чаще сталкивались с болезнью.

Возможные объяснения

Исследователи выдвинули две основные гипотезы:

1. Физический барьер. Пигменты в коже могут частично блокировать проникновение ультрафиолетовых лучей.

2. Иммунный ответ. Татуировка вызывает реакцию организма, активируя защитные механизмы, которые помогают противостоять предраковым клеткам.

Таким образом, татуировки оказываются не только средством самовыражения, но и возможным фактором защиты кожи.

Советы шаг за шагом

1. Если решились на татуировку, выбирайте лицензированную студию.

2. Уточняйте состав чернил: сертифицированные краски безопаснее.

3. Следите за состоянием кожи после процедуры и используйте средства ухода.

4. При большом количестве татуировок регулярно проходите дерматологические осмотры.

5. Не забывайте о кремах с SPF даже при наличии тату.

3 интересных факта

1. Первые татуировки в истории использовались не ради красоты, а как ритуальная защита.

2. В Японии до сих пор существуют особые виды татуировок, которые считались оберегами.

3. В Европе XIX века татуировку имели не только моряки, но и аристократы, рассматривавшие её как символ силы.