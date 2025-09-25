ЭКО: 5 мифов, которые мешают стать родителями — узнайте правду

Для многих пар, столкнувшихся с диагнозом "бесплодие", экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) становится долгожданным шансом на рождение ребенка. Однако вокруг этой медицинской технологии по-прежнему существует множество мифов и предрассудков.

Эти заблуждения могут сеять сомнения, вызывать необоснованные страхи и мешать принять взвешенное решение. О самых распространенных из них рассказала Гюнай Салаева, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог.

Специалист помогла разобраться, где правда, а где вымысел, и выделила ключевые заблуждения, которые чаще всего звучат в кабинете врача.

Топ-5 мифов об ЭКО, в которые пора перестать верить

По словам Гюнай Салаевой, наибольшее количество вопросов и тревог у пациентов вызывают следующие утверждения:

ЭКО — это стопроцентная гарантия беременности. Дети "из пробирки" отличаются от зачатых естественным путем. ЭКО всегда приводит к многоплодной беременности. Процедура наносит непоправимый вред здоровью женщины и вызывает ранний климакс. ЭКО — это неподъемно дорого и недоступно.

Давайте разберем каждый из этих пунктов подробнее, опираясь на мнение эксперта и данные современной медицины.

Миф 1: "ЭКО гарантирует успех с первой попытки"

Это, пожалуй, самый живучий и одновременно самый опасный миф. Он формирует завышенные ожидания, а в случае неудачи приводит к сильнейшему разочарованию и чувству отчаяния, пишет Газета.Ru.

"Один из самых живучих мифов — это гарантированный успех ЭКО. К сожалению, это далеко не так. Эффективность процедуры зависит от множества факторов: возраста женщины, качества спермы партнера, состояния эндометрия и других. Успешное проведение ЭКО — это результат командной работы", — сказала Гюнай Салаева.

Врач подчеркивает, что репродуктологи оперируют статистическими данными, которые отражают общую тенденцию, но не дают индивидуальных гарантий. Ключевые факторы, влияющие на успех, включают:

Возраст пациентки (чем моложе женщина, тем выше шансы).

Овариальный резерв (запас яйцеклеток в яичниках).

Мужской фактор (качество и количество сперматозоидов).

Общее состояние здоровья обеих партнеров, включая наличие хронических заболеваний.

Соблюдение всех рекомендаций врача на этапе подготовки и после переноса эмбрионов.

Миф 2: "Дети после ЭКО — другие"

Этот миф рождается из-за непонимания сути процедуры. Многие ошибочно полагают, что сам способ зачатия каким-то образом влияет на генетику или развитие ребенка.

Современные исследования однозначно показывают, что развитие и здоровье детей, зачатых с помощью ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых обычным способом. У них нет более высоких рисков генетических аномалий. Одна-единственная разница в данном случае — это способ зачатия, в дальнейшем же все дети развиваются одинаково.

Эмбрион, полученный в лаборатории, — это такой же человеческий эмбрион. После успешной имплантации в матку он развивается абсолютно идентично эмбриону, зачатому естественным путем.

Миф 3: "ЭКО = двойня или тройня"

Представление о том, что ЭКО неизбежно заканчивается многоплодной беременностью, уже давно устарело. Действительно, на заре развития технологии для повышения шансов часто переносили несколько эмбрионов. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась.

"Современные протоколы ЭКО все чаще склоняются к стратегии переноса одного эмбриона (single embryo transfer, SET)" — говорит специалист.

Таким образом риск многоплодной беременности и осложнений, связанных с ней, сильно снижается.

Решение о количестве переносимых эмбрионов всегда принимается индивидуально, с учетом возраста пациентки, качества эмбрионов и анамнеза. Но в приоритете у врачей — рождение одного здорового ребенка.

Миф 4: "Процедура истощает организм и приближает климакс"

Страх перед гормональной нагрузкой — один из самых сильных. Женщины боятся, что стимуляция яичников, необходимая для получения нескольких яйцеклеток, "израсходует" весь запас фолликулов и приведет к преждевременному старению.

Гюнай Салаева успокаивает. По ее словам, стимуляция яичников в самом деле влияет на гормональный фон, однако это временные изменения. Современные методы делают риски невысокими.

"Что касается раннего климакса, то научные данные не подтверждают связь между ЭКО и преждевременным прекращением работы яичников", — уточнила врач.

Важно понимать, что при стимуляции мы лишь "спасаем" те яйцеклетки, которые в данном цикле и так бы естественным образом погибли, а не извлекаем их из будущих резервов организма.

Миф 5: "ЭКО — это роскошь"

Да, стоимость программы ЭКО может быть высокой. Однако важно рассматривать ее не как расход, а как инвестицию в самое главное — в возможность стать родителями.

"Существуют различные программы поддержки, в том числе и государственные, которые помогают снизить финансовую нагрузку, — напоминает репродуктолог.

Многие клиники предлагают кредитные программы или налоговые вычеты. Не стоит отказываться от мечты о ребенке, не изучив все возможные варианты финансовой помощи.

Вывод: знание против страхов

ЭКО — это сложный, но хорошо изученный и отработанный метод вспомогательных репродуктивных технологий. Принятие решения должно основываться не на мифах и слухах, а на достоверной информации, полученной от квалифицированного специалиста.

Ключевые шаги для пары, рассматривающей ЭКО:

Консультация с репродуктологом: получите четкое представление о причинах бесплодия и прогнозах именно в вашей ситуации. Обследование: пройдите полную диагностику, чтобы выявить все возможные факторы, влияющие на успех. Взвешенное решение: обсудите с врачом все "за" и "против", поймите риски и реальные шансы. Поддержка: найдите клинику, где вам комфортно, и врача, которому вы доверяете.

Развеивание мифов позволяет сделать выбор осознанно, без страха и с надеждой на положительный результат.