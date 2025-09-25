Почки кричат о помощи: 6 роковых ошибок, которые мы совершаем каждый день

Почки — это настоящие труженики нашего организма, выполняющие роль сложной системы фильтрации. От их здоровья зависит не только выведение токсинов, но и общее состояние человека.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg Девушка пьёт воду

К сожалению, многие из нас ежедневно совершают действия, которые незаметно, но верно подрывают работу этого жизненно важного органа. О ключевых факторах риска рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Артур Богатырев.

Специалист выделил несколько распространенных привычек, которые могут привести к серьезным почечным патологиям. Осознание их опасности — первый шаг к сохранению здоровья на долгие годы.

Главные враги здоровья почек

Доктор Богатырев акцентировал внимание на следующих опасных моделях поведения:

Неправильный питьевой режим. Как недостаток, так и избыток жидкости вреден для почек. Вода является основой для их нормальной работы. Злоупотребление солью. Переизбыток натрия заставляет почки работать на износ, что приводит к их преждевременному изнашиванию. Бесконтрольный прием обезболивающих. Регулярное употребление анальгетиков без назначения врача — один из прямых путей к повреждению почечных тканей. Привычка терпеть позывы к мочеиспусканию. Переполненный мочевой пузырь создает не только дискомфорт, но и реальную угрозу для всей мочевыделительной системы. Пренебрежение качественным сном. Хроническое недосыпание нарушает естественные ритмы восстановления организма, в том числе и процессы, регулируемые почками. Курение и употребление алкоголя. Эти вредные привычки оказывают системное разрушительное воздействие, и почки, как фильтрующий орган, страдают одними из первых.

Обезвоживание и перегрузка: почему важен баланс

Многие уверены, что пить много воды — всегда полезно. Однако эксперт призывает к соблюдению золотой середины. При дефиците жидкости кровь сгущается, и приток крови к почкам снижается, что нарушает их фильтрационную функцию. Это может стать спусковым крючком для развития патологий. Но и чрезмерное потребление воды создает повышенную нагрузку, предупреждает Газета.Ru.

"При нехватке жидкости приток крови к почкам снижается, и они перестают выполнять свою функцию в полном объеме. Это может послужить причиной начала проблем с ними. Но важно помнить, что чрезмерное потребление воды тоже небезопасно", — пояснил Богатырев.

Оптимальной нормой для взрослого человека врач считает около 8-10 стаканов (1,5-2 литров) жидкости в день, причем основой должна быть чистая вода.

Соль, обезболивающие и терпение: скрытые угрозы

Помимо питьевого режима, уролог выделил другие, не менее опасные привычки.

Переизбыток соли. Когда в рационе слишком много соли, почки вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы вывести излишки натрия. Со временем это приводит к ухудшению их функций, задержке жидкости в организме (отекам) и повышению артериального давления. Безопасной нормой считается не более 5 граммов соли в сутки (примерно одна чайная ложка).

Увлечение обезболивающими. Регулярный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (таких как ибупрофен, кеторол) без назначения врача сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение почек. Длительное и бесконтрольное их использование может закончиться тяжелым состоянием — острой почечной недостаточностью.

Привычка терпеть. Сдерживание позывов к мочеиспусканию, когда мочевой пузырь полон, повышает давление во всей мочевыделительной системе. Это не только увеличивает нагрузку на почки, но и создает идеальные условия для размножения бактерий и развития инфекций, таких как цистит и пиелонефрит.

Образ жизни как основа здоровья

Курение и алкоголь, по словам эксперта, наносят сокрушительный удар по всему организму, и почки здесь — не исключение. Токсины, содержащиеся в табачном дыме и спиртных напитках, повреждают нежные почечные сосуды и ткани, значительно повышая риск хронических заболеваний.

Не менее важен и полноценный сон. Его хроническая нехватка нарушает естественные циркадные ритмы, что ведет к скачкам артериального давления и увеличивает риск атеросклероза почечных сосудов. Во время сна организм, в том числе и почки, восстанавливается, поэтому пренебрежение отдыхом лишает его этой возможности.

Вывод прост: забота о почках — это не про сложные процедуры, а про последовательное исключение вредных факторов из повседневной жизни. Отказ от курения и алкоголя, сбалансированное питание с ограничением соли, адекватный питьевой режим, разумное использование лекарств и внимательное отношение к сигналам собственного тела — вот те простые, но эффективные меры, которые помогут сохранить здоровье этого важного органа на долгие годы.