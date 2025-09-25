Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две железные легенды: секретный арсенал, о котором не рассказывают фитнес-тренеры
Эволюционный парадокс: почему в океане выгоднее быть дочерью, а не сыном
Саркози пал: бывший президент Франции получил тюремный срок
Корабль-монстр у берегов Красного моря: пережил исторический момент — Египет снова удивил туристов
Удивительные слова Дмитрия Диброва о разводе с женой: что он на самом деле думает об их отношениях
Громкий будильник теперь под запретом: чем рискуют жильцы
Тренировки во время беременности: главный враг или самый недооценённый союзник будущей мамы
Медовый месяц как за миллион: почему молодожёны выбирают Петербург вместо Мальдив
Больше никаких бумажных проблем: инновация, которая меняет привычки всего мира

Почки кричат о помощи: 6 роковых ошибок, которые мы совершаем каждый день

5:30
Здоровье

Почки — это настоящие труженики нашего организма, выполняющие роль сложной системы фильтрации. От их здоровья зависит не только выведение токсинов, но и общее состояние человека.

Девушка пьёт воду
Фото: https://i.pinimg.com/736x/36/a5/1c/36a51c2fb473e205ac206d9dc6f47edd.jpg
Девушка пьёт воду

К сожалению, многие из нас ежедневно совершают действия, которые незаметно, но верно подрывают работу этого жизненно важного органа. О ключевых факторах риска рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Артур Богатырев.

Специалист выделил несколько распространенных привычек, которые могут привести к серьезным почечным патологиям. Осознание их опасности — первый шаг к сохранению здоровья на долгие годы.

Главные враги здоровья почек

Доктор Богатырев акцентировал внимание на следующих опасных моделях поведения:

  1. Неправильный питьевой режим. Как недостаток, так и избыток жидкости вреден для почек. Вода является основой для их нормальной работы.

  2. Злоупотребление солью. Переизбыток натрия заставляет почки работать на износ, что приводит к их преждевременному изнашиванию.

  3. Бесконтрольный прием обезболивающих. Регулярное употребление анальгетиков без назначения врача — один из прямых путей к повреждению почечных тканей.

  4. Привычка терпеть позывы к мочеиспусканию. Переполненный мочевой пузырь создает не только дискомфорт, но и реальную угрозу для всей мочевыделительной системы.

  5. Пренебрежение качественным сном. Хроническое недосыпание нарушает естественные ритмы восстановления организма, в том числе и процессы, регулируемые почками.

  6. Курение и употребление алкоголя. Эти вредные привычки оказывают системное разрушительное воздействие, и почки, как фильтрующий орган, страдают одними из первых.

Обезвоживание и перегрузка: почему важен баланс

Многие уверены, что пить много воды — всегда полезно. Однако эксперт призывает к соблюдению золотой середины. При дефиците жидкости кровь сгущается, и приток крови к почкам снижается, что нарушает их фильтрационную функцию. Это может стать спусковым крючком для развития патологий. Но и чрезмерное потребление воды создает повышенную нагрузку, предупреждает Газета.Ru.

"При нехватке жидкости приток крови к почкам снижается, и они перестают выполнять свою функцию в полном объеме. Это может послужить причиной начала проблем с ними. Но важно помнить, что чрезмерное потребление воды тоже небезопасно", — пояснил Богатырев.

Оптимальной нормой для взрослого человека врач считает около 8-10 стаканов (1,5-2 литров) жидкости в день, причем основой должна быть чистая вода.

Соль, обезболивающие и терпение: скрытые угрозы

Помимо питьевого режима, уролог выделил другие, не менее опасные привычки.

  • Переизбыток соли. Когда в рационе слишком много соли, почки вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы вывести излишки натрия. Со временем это приводит к ухудшению их функций, задержке жидкости в организме (отекам) и повышению артериального давления. Безопасной нормой считается не более 5 граммов соли в сутки (примерно одна чайная ложка).

  • Увлечение обезболивающими. Регулярный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (таких как ибупрофен, кеторол) без назначения врача сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение почек. Длительное и бесконтрольное их использование может закончиться тяжелым состоянием — острой почечной недостаточностью.

  • Привычка терпеть. Сдерживание позывов к мочеиспусканию, когда мочевой пузырь полон, повышает давление во всей мочевыделительной системе. Это не только увеличивает нагрузку на почки, но и создает идеальные условия для размножения бактерий и развития инфекций, таких как цистит и пиелонефрит.

Образ жизни как основа здоровья

Курение и алкоголь, по словам эксперта, наносят сокрушительный удар по всему организму, и почки здесь — не исключение. Токсины, содержащиеся в табачном дыме и спиртных напитках, повреждают нежные почечные сосуды и ткани, значительно повышая риск хронических заболеваний.

Не менее важен и полноценный сон. Его хроническая нехватка нарушает естественные циркадные ритмы, что ведет к скачкам артериального давления и увеличивает риск атеросклероза почечных сосудов. Во время сна организм, в том числе и почки, восстанавливается, поэтому пренебрежение отдыхом лишает его этой возможности.

Вывод прост: забота о почках — это не про сложные процедуры, а про последовательное исключение вредных факторов из повседневной жизни. Отказ от курения и алкоголя, сбалансированное питание с ограничением соли, адекватный питьевой режим, разумное использование лекарств и внимательное отношение к сигналам собственного тела — вот те простые, но эффективные меры, которые помогут сохранить здоровье этого важного органа на долгие годы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Новости спорта
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Мир. Новости мира
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Экономика и бизнес
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Грузия отвечает на выпады Зеленского и вызывает посла Германии, заставляя их уважать себя Любовь Степушова Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста Игорь Буккер Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин
США включили последний аргумент: Лаврову дали ультиматум
Болгария собирается оставить без российского газа три страны
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Последние материалы
Саркози пал: бывший президент Франции получил тюремный срок
Корабль-монстр у берегов Красного моря: пережил исторический момент — Египет снова удивил туристов
Почки кричат о помощи: 6 роковых ошибок, которые мы совершаем каждый день
Удивительные слова Дмитрия Диброва о разводе с женой: что он на самом деле думает об их отношениях
Громкий будильник теперь под запретом: чем рискуют жильцы
Тренировки во время беременности: главный враг или самый недооценённый союзник будущей мамы
Медовый месяц как за миллион: почему молодожёны выбирают Петербург вместо Мальдив
Больше никаких бумажных проблем: инновация, которая меняет привычки всего мира
Зубы разной формы и размером с котёнка: американские студенты раскопали нового хищника мелового периода
Вкус детства без скуки: винегрет неожиданно раскрывается заново
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.