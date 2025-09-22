Секретный утренний набор: что съесть на завтрак, чтобы победить похмелье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Правильный завтрак и выбор продуктов, способствующих детоксикации, помогают легче переносить похмелье. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Эксперт отметила, что при сильном похмелье первым делом важно восстановить водный баланс.

"Если состояние тяжелое — тошнота, рвота — начните со стакана прохладной воды, небольшими глотками. Затем можно постепенно перейти к кисломолочным продуктам, таким как кефир, простокваша или ряженка, также небольшими глотками и не слишком холодные", — пояснила Белоусова.

Она также рассказала о классических продуктах, которые помогают справиться с похмельем утром.

"Классический антипохмельный вариант — хаш, а также щи из квашеной капусты, можно без мяса. Эти блюда помогают восстановить организм и нормализовать работу ЖКТ. Кофе в этот период лучше исключить, так как оно может повысить давление и усилить тахикардию", — добавила врач.

Особое внимание, по словам Белоусовой, стоит уделить яйцам, которые выступают как детоксикант.

"Белок яйца — уникальный детоксикант. Его можно употреблять в сыром виде или в виде слабо прожаренного белкового омлета. Такой белок быстро связывает токсины в желудочно-кишечном тракте и помогает облегчить состояние после алкоголя", — уточнила диетолог.

Эксперт дала рекомендации по питанию во время самого застолья для снижения риска похмелья.

"Закуска должна быть плотной и соразмерной количеству алкоголя. Не стоит отказываться от супов, салатов и свежих овощей — клетчатка замедляет всасывание алкоголя. Также эффективны профилактические средства, например экстракт расторопши или аспирин, который нужно принимать в ночь после застолья", — заключила Белоусова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
