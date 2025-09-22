Скрытая эпидемия: диагноз века поражает миллионы молча, превращая жизнь в отсроченный приговор

Каждый девятый взрослый на планете живёт с диабетом, но далеко не все знают об этом. Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, показало тревожную картину: почти половина пациентов даже не подозревают о своём диагнозе.
Учёные проанализировали данные более 139 исследований и выяснили: у 44% людей старше 15 лет диабет остаётся нераспознанным. Речь в основном идёт о диабете 2-го типа — самой распространённой форме заболевания.
Особенно редко болезнь диагностируется у молодых людей. Среди пациентов младше 35 лет лишь 20% знают о своём состоянии. Для сравнения: у людей старше 35 лет показатели осведомлённости значительно выше, что связано с регулярными обследованиями.
"Ожидается, что к 2050 году диабетом будут жить 1,3 миллиарда человек. И если почти половина из них не будет знать о своей проблеме, болезнь легко может превратиться в скрытую эпидемию", — заявила ведущий автор исследования Лорин Стаффорд.
В странах с высоким уровнем дохода диагностика лучше поставлена. Там более половины больных узнают о своём диагнозе вовремя. В государствах с низким доходом картина иная — обследования проводятся реже, и болезнь часто остаётся без внимания.
Диабет называют "тихим убийцей". На ранних стадиях симптомы могут полностью отсутствовать, но без лечения болезнь приводит к тяжёлым осложнениям:
Симптомы, которые всё же могут проявиться: постоянная жажда, учащённое мочеиспускание, резкая потеря веса, усталость и затуманенное зрение.
|Категория
|Осведомлены о диагнозе
|Не знают о болезни
|Люди < 35 лет
|20%
|80%
|Люди > 35 лет
|60%+
|~40%
|Страны с высоким доходом
|~56%
|~44%
|Страны с низким доходом
|< 40%
|> 60%
Ошибка: игнорировать лёгкие симптомы.
Последствие: поздняя диагностика и осложнения.
Альтернатива: обратиться к врачу при первых подозрениях.
Ошибка: полагаться только на "народные методы".
Последствие: болезнь прогрессирует.
Альтернатива: сочетать здоровый образ жизни и медицинское наблюдение.
Ошибка: обследоваться только при ярких проявлениях.
Последствие: диабет выявляется слишком поздно.
Альтернатива: проходить регулярные скрининги.
Это не повод расслабляться. Диабет может протекать бессимптомно, но всё равно разрушать сосуды и органы. Скрининг остаётся единственным способом вовремя его выявить.
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет начать лечение вовремя
|Нужно регулярно сдавать анализы
|Снижает риск осложнений
|Возможен психологический стресс от диагноза
|Повышает продолжительность жизни
|Требует дисциплины и контроля
Лучше всего начинать с анализа крови на глюкозу натощак и теста HbA1c.
В частных клиниках цена варьируется от 1000 до 3000 рублей, в государственных поликлиниках анализы можно сдать бесплатно по направлению врача.
Работает только комбинация: питание с контролем углеводов и регулярная физическая активность.
Миф: диабет всегда связан с ожирением.
Правда: есть наследственные и аутоиммунные формы, при которых вес не играет роли.
Миф: если сахар в норме один раз, значит, болезни нет.
Правда: показатели нужно проверять регулярно.
Миф: диабет нельзя контролировать.
Правда: при правильном лечении и образе жизни можно жить полноценно.
Недосып усиливает инсулинорезистентность и повышает риск развития диабета. Люди, которые спят меньше 6 часов в сутки, чаще сталкиваются с нарушением обмена глюкозы. К тому же стресс и тревожность приводят к перееданию и набору веса.
Именно регулярные обследования и внимательное отношение к сигналам организма помогают вовремя выявить диабет и сохранить здоровье на долгие годы.
Более века окаменелость из Уэльса оставалась загадкой. Новейшие технологии позволили раскрыть её тайну и открыть нового динозавра.