Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силовые тренировки, которые прокачивают не только силу, но и устойчивость
Секрет хрустящего сэндвича: этот итальянский трюк перевернет ваше представление о перекусе
Абсолютная катастрофа: в Британии обрушились на признание Палестины
Наука открыла новый путь к богатству: гриб, который делает золото — древняя мечта алхимиков ожила
Подержанный автомобиль с вариатором скрывает риски: как понять, стоит ли брать
Два острова — два мира: на каком райском берегу октябрь дарит больше удовольствий
Секатор в сентябре может обернуться катастрофой: осенняя обрезка лишает сад весеннего цветения
Региональный сюрприз: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека
Золотая корочка без капли лишнего жира: секрет идеальных куриных крылышек — духовка делает всё сама

Как часто нужно менять зубную щетку? Срок ее службы короче, чем вы думали

Здоровье

Зубную щетку рекомендуется менять каждые один-два месяца, чтобы поддерживать гигиену полости рта и предотвращать накопление бактерий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Эксперт пояснила, что даже современные синтетические щетки со временем становятся источником микроорганизмов.

"Через один-два месяца щетка теряет эффективность и на ней накапливаются бактерии. Чтобы не заносить их в рот, лучше своевременно заменить щетку на новую и качественную", — отметила Беляева.

Она также дала рекомендации по выбору щетки для правильного ухода за зубами.

"Оптимально использовать щетку средней жесткости с небольшой чистящей головкой. Такая конструкция позволяет тщательно очищать труднодоступные места, при этом не травмируя десны", — пояснила врач.

Беляева отметила, что эффективность чистки зубов напрямую зависит от продолжительности процедуры.

"Чистка зубов должна занимать не меньше пяти минут. Удобная ручка помогает контролировать процесс и качественно ухаживать за всеми участками ротовой полости", — заключила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Недвижимость
Чистота не спасает: откуда на самом деле приходят постельные клопы
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Динозавр-невидимка: жил семь миллионов лет назад, но 125 лет прятался в музее
Последние материалы
Абсолютная катастрофа: в Британии обрушились на признание Палестины
Наука открыла новый путь к богатству: гриб, который делает золото — древняя мечта алхимиков ожила
Подержанный автомобиль с вариатором скрывает риски: как понять, стоит ли брать
Два острова — два мира: на каком райском берегу октябрь дарит больше удовольствий
Секатор в сентябре может обернуться катастрофой: осенняя обрезка лишает сад весеннего цветения
Региональный сюрприз: кому из пенсионеров положена выплата ко Дню пожилого человека
Золотая корочка без капли лишнего жира: секрет идеальных куриных крылышек — духовка делает всё сама
Полвека поисков не прошли зря: мир получил оружие против ВИЧ
Черный трон пошатнулся: модные пальто в новых оттенках объявили битву классике
Ил, кромка воды и ошибка в один шаг: в этих болотах победа всегда на стороне терпеливого хищника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.