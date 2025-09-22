Как часто нужно менять зубную щетку? Срок ее службы короче, чем вы думали

Зубную щетку рекомендуется менять каждые один-два месяца, чтобы поддерживать гигиену полости рта и предотвращать накопление бактерий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка чистит зубы

Эксперт пояснила, что даже современные синтетические щетки со временем становятся источником микроорганизмов.

"Через один-два месяца щетка теряет эффективность и на ней накапливаются бактерии. Чтобы не заносить их в рот, лучше своевременно заменить щетку на новую и качественную", — отметила Беляева.

Она также дала рекомендации по выбору щетки для правильного ухода за зубами.

"Оптимально использовать щетку средней жесткости с небольшой чистящей головкой. Такая конструкция позволяет тщательно очищать труднодоступные места, при этом не травмируя десны", — пояснила врач.

Беляева отметила, что эффективность чистки зубов напрямую зависит от продолжительности процедуры.

"Чистка зубов должна занимать не меньше пяти минут. Удобная ручка помогает контролировать процесс и качественно ухаживать за всеми участками ротовой полости", — заключила она.