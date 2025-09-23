Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Символ свободы и бездорожья: легендарная NIVA доказала, что интерес к ней не угасает
Загадка изменившейся внешности Даны Борисовой раскрыта: на этот раз дело не в пластике
Банковский август рухнул вдвое: куда исчезли сотни миллиардов прибыли
Банка-провокатор: гости забывают про всё ради этих огненных помидоров
Полив по часам или по интуиции: что выбирают садоводы, у которых цветы живут дольше
Больше, чем просто отдых: агротуризм на Бали — 137 км уникального опыта
Утяжелители для ходьбы: как обычные прогулки превратятся в эффективную тренировку
Забудьте про сырость: этот трюк с полотенцем высушит белье в 3 раза быстрее
6 метров чистого аппетита: почему питон отрыгнул остатки оленя

Опасность маскируется под косметический дефект: сухая кожа и выпадение волос могут быть первым ударом болезни

Здоровье

Заболевания щитовидной железы обычно ассоциируются с лишним весом, усталостью или перепадами настроения. Но первые сигналы часто проявляются на поверхности тела — в состоянии кожи, волос и ногтей. Эти изменения можно заметить задолго до постановки диагноза, и именно они помогают вовремя обратиться к врачу.

Перхоть
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Перхоть

Почему щитовидная железа так важна

Щитовидная железа — орган в форме бабочки, расположенный в передней части шеи. Она вырабатывает гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), регулирующие обмен веществ, дыхание, работу сердца и температуру тела. Любой гормональный дисбаланс — гипотиреоз (недостаток гормонов) или гипертиреоз (их избыток) — неизбежно отражается на внешности.

Даже такие мелочи, как сухость кожи или ломкость ногтей, могут быть "подсказками" организма о том, что щитовидка работает неправильно.

Изменения кожи при заболеваниях щитовидной железы

  • Сухость и бледность: при гипотиреозе обмен веществ замедляется, приток крови к коже снижается. Она становится грубой, холодной, шелушащейся и склонной к трещинам.
  • Мягкая и влажная кожа: при гипертиреозе кровообращение усиливается, кожа становится бархатистой и тёплой, но при этом чувствительной и склонной к покраснениям.
  • Отёки лица: возможны рыхлые отёки век, губ и языка. При хроническом течении лицо приобретает "восковую" отёчность.
  • Пигментация и высыпания: при аутоиммунных формах болезни появляются шелушащиеся пятна, сыпь, гиперпигментация на ладонях, дёснах и слизистых.
  • Изменения глаз: выпячивание глаз характерно для болезни Грейвса.
  • Потоотделение: при гипотиреозе оно снижается, при гипертиреозе — усиливается.

Волосы и щитовидка: на что обратить внимание

  • Истончение и выпадение: при недостатке гормонов редеют волосы и даже брови по краям. При избытке гормонов — волосы выпадают диффузно, по всей голове.
  • Сухость и ломкость: гипотиреоз делает волосы жёсткими и безжизненными, гипертиреоз — чрезмерно тонкими и мягкими.
  • Снижение роста волос на теле: волосы на руках и ногах становятся редкими, что тоже сигнализирует о проблемах с обменом веществ.
  • Кожа головы: зуд, перхоть и медленный рост волос могут быть ранним индикатором гормонального дисбаланса.

Ногти как зеркало здоровья щитовидки

  • Ломкость и утолщение: при гипотиреозе ногти становятся грубыми и ломкими.
  • Хрупкость и блеск: при гипертиреозе они мягкие, тонкие и крошатся.
  • Темпы роста: при недостатке гормонов ногти растут медленно, при избытке — слишком быстро.
  • Структурные изменения: в запущенных случаях появляются деформации кончиков пальцев и искривления ногтей.

Сравнение: гипотиреоз vs гипертиреоз

Симптом Гипотиреоз (↓ гормонов) Гипертиреоз (↑ гормонов)
Кожа Сухая, бледная, грубая Влажная, бархатистая
Волосы Жёсткие, выпадают локально Тонкие, выпадают диффузно
Ногти Толстые, ломкие, растут медленно Хрупкие, растут быстро
Пот Снижен Повышен
Лицо Отёчное, "восковое" Склонность к покраснениям

Советы шаг за шагом

  • Обращайте внимание на изменения кожи, волос и ногтей.
  • При подозрениях сделайте анализ крови на ТТГ, Т3 и Т4.
  • Не игнорируйте такие признаки, как постоянный зуд, ломкость волос или внезапная пигментация.
  • Используйте уходовые средства (увлажняющие кремы, масла, укрепляющие сыворотки), но помните: они снимают симптомы, а не причину.
  • При подтверждённом диагнозе следуйте назначениям эндокринолога.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить сухость кожи только косметикой.
    Последствие: прогрессирование болезни.
    Альтернатива: сдать анализы на гормоны и получить консультацию врача.

  • Ошибка: считать выпадение волос лишь стрессом или сезоном.
    Последствие: поздняя диагностика гипотиреоза.
    Альтернатива: проверить щитовидку, если выпадение длится дольше 3 месяцев.

  • Ошибка: игнорировать отёки лица.
    Последствие: переход болезни в хроническую форму.
    Альтернатива: своевременно обратиться к эндокринологу.

А что если у вас уже есть кожные заболевания

Люди с витилиго, хронической крапивницей или гнездной алопецией чаще подвержены заболеваниям щитовидной железы. Им особенно важно следить за изменениями кожи, волос и ногтей.

Плюсы и минусы ранней диагностики

Плюсы Минусы
Возможность предотвратить осложнения Нужно регулярно сдавать анализы
Поддержание качества жизни Необходимость длительного наблюдения
Сохранение красоты кожи и волос Иногда симптомы размыты

FAQ

Можно ли выявить болезнь только по внешним признакам

Нет, они лишь повод обратиться к врачу. Диагноз ставится по анализам крови и УЗИ.

К какому врачу идти первым делом

Эндокринолог — основной специалист. При кожных проявлениях можно начать с дерматолога.

Как ухаживать за волосами и ногтями при гормональных сбоях

Используйте мягкие шампуни, масла для кончиков, увлажняющие кремы для рук и ногтей. Но главное — лечение самой причины.

Мифы и правда

  • Миф: выпадение волос — это всегда нехватка витаминов.
    Правда: часто это сигнал щитовидной железы.

  • Миф: сухость кожи — только от погоды.
    Правда: это может быть ранним признаком гипотиреоза.

  • Миф: ногти ломаются из-за лака.
    Правда: гормональный дисбаланс тоже влияет на их прочность.

Три интересных факта

  • У женщин заболевания щитовидной железы встречаются в 8-10 раз чаще, чем у мужчин.
  • Даже лёгкий гипотиреоз может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Волосы и ногти реагируют на гормональные изменения раньше, чем внутренние органы.

Исторический контекст

  • XIX век: болезни щитовидной железы связывали с "зобом" и нехваткой йода.

  • XX век: открыты гормоны Т3 и Т4, внедрены методы диагностики.

  • XXI век: акцент на раннем выявлении через визуальные признаки и анализы.

Регулярное внимание к изменениям кожи, волос и ногтей помогает заметить тревожные сигналы организма задолго до развития серьёзных осложнений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Военные новости
Конец мечты о европейском истребителе? Германия готовится выйти из громкого проекта
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Шоу-бизнес
Точно дело рук наших: Лоза нашёл недостатки в конкурсе Интервидение
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Кушанашвили сорвался: журналист едко уколол Шамана после предложения присвоить ему почётное звание
Последние материалы
Стиль Аллы Пугачёвой в новой коллекции Gucci: правда или вымысел
Летающие автомобили сталкиваются в Китае: как авария повлияет на планы Xpeng
Рабочий день длиной в 13 часов? Греки отвечают всеобщей забастовкой
У Леонида Агутина скорбь: что говорит Лариса Долина о связи артиста с матерью
Страшнее акул: кто скрывается в бирюзовых водах Карибского моря
Секретное оружие утра: сыворотка с витамином С и SPF вместо кубиков льда и огурцов
Из солдатской пайки в хит на кухне: перловка готовится просто и без лишних хлопот
Запах беды: что на самом деле чует собака за несколько минут до катастрофы с хозяином
Тип фигуры яблоко: вот почему качать пресс бесполезно, а может быть даже и вредно
Циклон смещается: что ждать москвичам в начале октября после рекордов сентября
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.