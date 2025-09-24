Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Боль в коленях — одна из самых распространённых жалоб у людей старшего возраста. Виновником чаще всего становится остеоартрит — заболевание, при котором хрящ в суставе постепенно изнашивается. Это приводит к боли, ограничению движений и скованности. По статистике, признаки разрушения хрящевой ткани есть почти у 40% людей старше 70 лет.

Колено
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колено

Китайские учёные провели масштабный анализ 139 клинических исследований и составили рейтинг немедикаментозных средств, которые действительно помогают при остеоартрите коленного сустава. Их результаты опубликованы в журнале PLOS One.

Топ-3 средств при боли в коленях

Ортезы (наколенники)

Эффективнее всего снизить болевой синдром помогают фиксаторы, которые поддерживают сустав и уменьшают нагрузку. Наколенники показали лучшие результаты по всем трём параметрам: уменьшение боли, повышение функциональности и снижение скованности.

Физические упражнения

Регулярные тренировки укрепляют мышцы вокруг колена, улучшают кровообращение и подвижность сустава. Они оказались особенно полезны для борьбы со скованностью и ограниченной амплитудой движений.

Низкоуровневая лазерная терапия

Лазерное воздействие помогает уменьшить воспаление и стимулирует регенерацию тканей. По данным исследований, эта методика заметно снижает выраженность болей.

Средства для улучшения функциональности

Помимо наколенников, повысить подвижность сустава помогают гидротерапия (упражнения в воде) и экстракорпоральная ударно-волновая терапия. Обе методики снижают нагрузку на сустав и улучшают его питание.

Что не работает

Наименее эффективным методом по всем параметрам признана ультразвуковая терапия. Несмотря на широкое применение, исследования показали минимальное влияние на боль и подвижность.

Сравнение методов

Метод Боль Функциональность Скованность
Наколенники +++ +++ ++
Физические упражнения ++ ++ +++
Лазерная терапия ++ + +
Гидротерапия + ++ ++
Ударно-волновая терапия + ++ +
Ультразвук - - -

Советы шаг за шагом

  • Начните с консультации у ортопеда или ревматолога.
  • Используйте наколенник при ходьбе или длительной нагрузке.
  • Включите в программу упражнения на растяжку и укрепление мышц.
  • Рассмотрите физиотерапию — лазер или гидротерапию.
  • Контролируйте вес: снижение нагрузки на сустав уменьшает боль.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полный отказ от движения.
    Последствие: усиление скованности.
    Альтернатива: щадящие упражнения под контролем специалиста.

  • Ошибка: увлечение ультразвуковыми процедурами.
    Последствие: отсутствие эффекта.
    Альтернатива: гидротерапия или лазер.

  • Ошибка: выбор дешёвого наколенника без учёта размера.
    Последствие: натирания, снижение эффективности.
    Альтернатива: индивидуально подобранный ортез.

А что если боль возвращается

В некоторых случаях консервативные методы оказываются недостаточными. Тогда врач может назначить медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство — например, эндопротезирование.

Плюсы и минусы немедикаментозных методов

Плюсы Минусы
Безопасность, минимум побочных эффектов Требуют времени и дисциплины
Можно использовать дома Эффект проявляется не сразу
Подходят для пожилых Не всегда полностью снимают боль

FAQ

Можно ли заниматься спортом при остеоартрите

Да, но важно выбирать щадящие нагрузки: плавание, ходьба, упражнения на растяжку.

Сколько нужно носить наколенник

В среднем 2-4 часа в день при нагрузках, но точное время лучше уточнить у врача.

Что эффективнее: лазер или гидротерапия

Оба метода работают, но лазер больше помогает при боли, а гидротерапия — при скованности.

Мифы и правда

  • Миф: при боли в коленях нужен только покой.
    Правда: умеренные упражнения уменьшают скованность и улучшают подвижность.

  • Миф: согревающие мази заменяют терапию.
    Правда: они дают временный эффект, но не лечат причину.

  • Миф: остеоартрит неизбежен после 60 лет.
    Правда: его развитие можно замедлить правильным образом жизни.

Три интересных факта

  • Первые упоминания об остеоартрите встречаются ещё в трудах Гиппократа.
  • Вода остаётся лучшей средой для тренировок при болях в суставах — плавание снижает нагрузку почти на 70%.
  • Современные наколенники создаются с учётом биомеханики и могут перераспределять давление внутри сустава.

Исторический контекст

  • XIX век: первые попытки лечить артриты с помощью грязей и ванн.
  • 1950-е: появление физиотерапевтических методов (ультразвук, магнит).
  • XXI век: акцент смещён на комплексный подход: упражнения, ортезы, физиотерапия.

Таким образом, забота о коленях должна быть комплексной: сочетая наколенники, упражнения и грамотную терапию, можно заметно облегчить боль и сохранить подвижность суставов надолго.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
