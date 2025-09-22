Тревожное расстройство маскируется под стресс: не игнорируйте эти сигналы организма

Тревожное расстройство отличается от обычного стресса продолжительностью и интенсивностью проявлений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО "ПС Клиника" Александр Панов.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Уставшая девушка

По словам эксперта, важно отличать кратковременную реакцию организма от более устойчивого расстройства.

"Стресс — это кратковременная реакция на неприятный фактор. Тревожное расстройство проявляется более продолжительно и сопровождается навязчивыми мыслями, страхами, иногда неприятными ощущениями в груди или комком в горле", — пояснил Панов.

Он подчеркнул, что способы преодоления этих состояний отличаются.

"При стрессе человек может справляться самостоятельно, используя релаксацию, медитацию или психологические техники. При тревожном расстройстве же чаще необходима помощь психиатра или психолога", — добавил эксперт.

Панов также отметил последствия игнорирования тревожного расстройства.

"Многие пациенты пытаются справляться сами годами, но со временем состояние может ухудшаться. Люди приходят за помощью только тогда, когда симптомы становятся невыносимыми", — сказал он.

Кроме того, врач рассказал о профилактических мерах, которые помогают снизить риск развития тревожного расстройства.

"Поддерживайте полноценный режим труда и отдыха, здоровый образ жизни, физическую активность, прогулки. Нужно постараться выстраивать гармоничные отношения в семье и на работе, минимизировать вредные привычки. Длительные систематические стрессы способны провоцировать формирование психических расстройств", — заключил Панов.