Клещи, плесень и прочие страшилки: мифы о сне с мокрой головой развеяны

Привычка ложиться спать с мокрыми волосами не приводит к заболеваниям кожи головы, но может способствовать простудным заболеваниям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

По словам эксперта, главная опасность сна с влажными волосами связана не с проблемами с кожей головы, а с переохлаждением.

"При сне с влажными волосами кожа головы не подвергается каким-либо болезням. Могут пострадать сами волосы — они становятся лохматыми, менее ухоженными. Опасность в том, что мокрая голова чувствительна к холоду и сквознякам, что может привести к простуде. Если надеть косынку, этого риска практически нет", — пояснила Егорова.

Она также отметила, что популярные мифы о клещах или плесени, возникающих от сна с мокрой головой, не соответствуют действительности.

"Клещи и плесень не появляются на здоровом человеке только из-за того, что он спит с влажными волосами. Эти проблемы связаны с гигиеной, образом жизни и иммунными нарушениями, а не с привычкой мыть голову перед сном", — добавила врач.

Егорова дала рекомендации по правильному уходу за волосами: использовать шампуни по типу волос, кондиционеры и маски на кончики, не тереть волосы полотенцем, а промакивать мягкой тканью, а также по желанию увлажнять их спреями на сухие волосы.

"Естественное высыхание волос предпочтительнее сушки феном, так как фен пересушивает и повреждает волосы. Главное — поддерживать правильный уход и соблюдать гигиену", — заключила трихолог.