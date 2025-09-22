Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вес уходит медленно, а травмы приходят быстро: главные ловушки для худеющих
Сфера туризма становится профессией мечты: вот почему молодёжь всё чаще выбирает этот путь
30 секунд без движения: простой приём, который прокачивает тело быстрее кардио
Тревожное расстройство маскируется под стресс: не игнорируйте эти сигналы организма
Паника маскируется под заботу о здоровье: чем оборачивается канцерофобия
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Астероид пошёл против правил: CX1 над Францией вызвал взрыв, будто военный снаряд
Хоккей содрогнулся: то, что казалось вечным, исчезло в один бросок Овечкина
Революция в кино: фильмы, изменившие правила игры за последние 10 лет

Клещи, плесень и прочие страшилки: мифы о сне с мокрой головой развеяны

Здоровье

Привычка ложиться спать с мокрыми волосами не приводит к заболеваниям кожи головы, но может способствовать простудным заболеваниям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Девушка сушит волосы феном
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка сушит волосы феном

По словам эксперта, главная опасность сна с влажными волосами связана не с проблемами с кожей головы, а с переохлаждением.

"При сне с влажными волосами кожа головы не подвергается каким-либо болезням. Могут пострадать сами волосы — они становятся лохматыми, менее ухоженными. Опасность в том, что мокрая голова чувствительна к холоду и сквознякам, что может привести к простуде. Если надеть косынку, этого риска практически нет", — пояснила Егорова.

Она также отметила, что популярные мифы о клещах или плесени, возникающих от сна с мокрой головой, не соответствуют действительности.

"Клещи и плесень не появляются на здоровом человеке только из-за того, что он спит с влажными волосами. Эти проблемы связаны с гигиеной, образом жизни и иммунными нарушениями, а не с привычкой мыть голову перед сном", — добавила врач.

Егорова дала рекомендации по правильному уходу за волосами: использовать шампуни по типу волос, кондиционеры и маски на кончики, не тереть волосы полотенцем, а промакивать мягкой тканью, а также по желанию увлажнять их спреями на сухие волосы.

"Естественное высыхание волос предпочтительнее сушки феном, так как фен пересушивает и повреждает волосы. Главное — поддерживать правильный уход и соблюдать гигиену", — заключила трихолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Туризм
Самое солёное озеро планеты опаснее вулкана: почему туристам лучше держаться подальше
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Садоводство, цветоводство
Сырость в погребе отступит навсегда: наши деды знали этот взрывной метод — соседи обзавидуются
Популярное
Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении

Ольга Бузова обрушилась с критикой на Ярослава Дронова (Шамана) из-за его отказа от участия в оценках на "Интервидении", назвав это детским садом.

Дело не в благородстве: Бузова поняла, почему Шаман отказался от оценок на Интервидении
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Терракотовая армия вновь удивляет мир: найден 16-тонный саркофаг принца Гао
Садальский в ярости: вот почему поступок Шамана на Интервидении — это больше, чем позор
Настоящий фундамент формы: без этих движений прогресс невозможен
Признание без санкций: Запад обманывает Палестину при предательстве арабских стран Любовь Степушова Оппозитные моторы: почему многие производители отказались от них Сергей Милешкин Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев
Пресс без скручиваний: 5 упражнений, которые работают лучше привычной гимнастики
Революция в диетологии: найдено средство, которое навсегда избавляет от лишних килограммов
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
ЦБ не поможет: в октябре рубль ждёт болезненное падение
Последние материалы
30 секунд без движения: простой приём, который прокачивает тело быстрее кардио
США требуют от Южной Кореи инвестиций на 350 млрд долларов
Тревожное расстройство маскируется под стресс: не игнорируйте эти сигналы организма
Паника маскируется под заботу о здоровье: чем оборачивается канцерофобия
Екатерина Варнава прервала молчание: вот что она неожиданно рассказала о Зеленском
Астероид пошёл против правил: CX1 над Францией вызвал взрыв, будто военный снаряд
Хоккей содрогнулся: то, что казалось вечным, исчезло в один бросок Овечкина
Революция в кино: фильмы, изменившие правила игры за последние 10 лет
Сон как в рекламе, а матрас как в фильме ужасов: одна обработка вернёт свежесть
Леонид Агутин оплакивает тяжёлую утрату: трогательные слова о любимой маме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.